Путін хоче позбавляти громадянства РФ за фейки про армію, її дискредитацію, заклики до екстремізму та участь у "небажаних" організаціях

Відповідні поправки вніс до ухваленого у першому читанні законопроєкту про можливість позбавлення набутого громадянства президент РФ Путін.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.

Поправки Путіна додають до проєкту статті Кримінального кодексу, які можуть стати підставою для позбавлення громадянства:

"Здійснення діяльності іноземної чи міжнародної неурядової організації, щодо якої прийнято рішення про визнання небажаною на території РФ її діяльності";

"Публічне поширення свідомо неправдивої інформації про використання Збройних сил РФ, виконання державними органами РФ своїх повноважень";

"Публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності РФ";

"Публічні дії, спрямовані на дискредитацію використання ЗС РФ з метою захисту інтересів РФ та її громадян, підтримки міжнародного миру та безпеки або виконання державними органами РФ своїх повноважень у зазначених цілях".

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Президентська поправка також передбачає, що позбавити набутого громадянства зможуть за:

наругу над прапором та гербом Росії

організацію збройного заколоту з метою насильницької зміни конституційного ладу країни

посягання на життя державного діяча та публічний заклик до екстремізму

хуліганство, вандалізм, катування, а також отримання та дачу хабара

викрадення людини, вимагання, розбій, грабіж, незаконне придбання зброї

Зазначається, що згідно з поправкою, таке рішення може бути прийняте незалежно від часу вчинення загрозливих дій, а їх факт встановлюватиме ФСБ.