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Новини Війна
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Путін хоче позбавляти громадянства РФ за фейки про армію, її дискредитацію, заклики до екстремізму та участь у "небажаних" організаціях

паспорт,рф

Відповідні поправки вніс до ухваленого у першому читанні законопроєкту про можливість позбавлення набутого громадянства президент РФ Путін.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.

Поправки Путіна  додають до проєкту статті Кримінального кодексу, які можуть стати підставою для позбавлення громадянства:

  •  "Здійснення діяльності іноземної чи міжнародної неурядової організації, щодо якої прийнято рішення про визнання небажаною на території РФ її діяльності";
  •  "Публічне поширення свідомо неправдивої інформації про використання Збройних сил РФ, виконання державними органами РФ своїх повноважень";
  •  "Публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності РФ";
  •  "Публічні дії, спрямовані на дискредитацію використання ЗС РФ з метою захисту інтересів РФ та її громадян, підтримки міжнародного миру та безпеки або виконання державними органами РФ своїх повноважень у зазначених цілях".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Соромно мати російський паспорт": Російський банкір Тіньков відмовився від громадянства РФ

Президентська поправка також передбачає, що позбавити набутого громадянства зможуть за:

  • наругу над прапором та гербом Росії
  • організацію збройного заколоту з метою насильницької зміни конституційного ладу країни
  • посягання на життя державного діяча та публічний заклик до екстремізму
  • хуліганство, вандалізм, катування, а також отримання та дачу хабара
  • викрадення людини, вимагання, розбій, грабіж, незаконне придбання зброї

Зазначається, що згідно з поправкою, таке рішення може бути прийняте незалежно від часу вчинення загрозливих дій, а їх факт встановлюватиме ФСБ.

громадянство (1077) путін володимир (24051) росія (65800)


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Топ коментарі
+13
Да кому сейчас нужно кацапское гражданство.
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13.11.2022 09:14
+12
Окурок дає можливість москалям відкосити від армії: поросказував зайве - позбавили громадянства - не служиш.
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13.11.2022 09:07
+8
Такой страны скоро не будет -- ошибка 404
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13.11.2022 09:10
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та звільни вже весь народ від себе дудом
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13.11.2022 09:04 Відповісти
Такой страны скоро не будет -- ошибка 404
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13.11.2022 09:10 Відповісти
...Також більшість росіян заявили, що довіряють керівництву країни і готові його підтримати як у новому наступі, так і в припиненні військових дій Джерело:
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13.11.2022 09:24 Відповісти
Гони іх сраним віником -- десь у Монголію .
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13.11.2022 09:06 Відповісти
Не треба цих прелюдій. "Национал предателей", "агєнтов Гос.Депа" та інших "неблагонадьожних" можна відразу до стінки.
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13.11.2022 09:38 Відповісти
Без суда і слєдствія .
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13.11.2022 09:42 Відповісти
Окурок дає можливість москалям відкосити від армії: поросказував зайве - позбавили громадянства - не служиш.
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13.11.2022 09:07 Відповісти
От і добре. В Україні є патріоти, які не можуть вийти з москальського громадянства, скажімо воїни інтернаціонального батальйону, кримські татари, які повернулися в Крим після проголошення Незалежності, уроженці Зеленого Клину, тощо, які мають величезну проблему вийти з громадянства рф, тепер це стане простіше.
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13.11.2022 13:39 Відповісти
"Публічне поширення свідомо неправдивої інформації про використання Збройних сил РФ, виконання державними органами РФ своїх повноважень" - та хіба за цим одним пунктом можна всіх кацапів громадянства позбавити, бо мацже всі публічно розповсюджують неправдиву інформацію, шо кацапська армія не є вбивцями, загарбниками і мародерами. 😁. Питання лише в тому, чим те військо злочинців поповнювати, якщо всіх громадянства позбавити.
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13.11.2022 09:09 Відповісти
Да кому сейчас нужно кацапское гражданство.
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13.11.2022 09:14 Відповісти
Интересно, где и в каком статусе будут находиться кацапы, лишённые гражданства РФ, и не получившие визы в другие страны?
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13.11.2022 09:15 Відповісти
В статусе официальных набутылочников. С паспортом.
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13.11.2022 09:28 Відповісти
В статусе «10 рублевых шлюх».
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13.11.2022 10:06 Відповісти
Тобто путін не хоче чути правду -бо ця правда йому боком вийде тому і погрожує тим хто багато знає про війну -а путін називає це фейками щоб знову обманути народ
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13.11.2022 09:20 Відповісти
коротко кажучи фашистське громалянство х!йло буде забирати з будь якого приводу
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13.11.2022 09:23 Відповісти
Як це не прикро, але у розумному вигляді нам теж потрібен закон для позбавлення громадянства зрадників, вбивць, гвалтівників.
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13.11.2022 09:23 Відповісти
И такой закон должен был принят бы 25 февраля 22г. Радой- зрадой!
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13.11.2022 09:58 Відповісти
Так половина оркової армії без громадянства парашії залишиться
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13.11.2022 09:27 Відповісти
Невелика потеря.
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13.11.2022 09:27 Відповісти
Шо, вже й ГУЛАГ побудувать не взмозі? То ж "вороги народу", а значить "на Соловки" та "до Сибіру"! Як при вашому улюбленому сраліні "святому"! Не зупиняйтеся на напівзаходах - я з сусідом на пиво "забився", що наступний рік у світі буде 2023, а на московії 1933. То ж не підведіть, кацапчики!
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13.11.2022 09:28 Відповісти
А потім ці «гарні кацапи» попруть в Європу як біженці!
Я б на місці європейців, тричі подумав би перед тим, як пускати цю «опозицію» до себе.
Їм може не подобатися *****, але все інше їх влаштовує!
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13.11.2022 09:29 Відповісти
такую глубину ************ не мог даже сам оруэлл описать в своей вечной "Книге Книг" ))
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13.11.2022 09:30 Відповісти
ДАЖЕ ЧЕЛОВЕК не имеющий медицинского образования понимает что ХУ**ЛО Е**АННОЕ СОЗДАНИЕ.... которое вывело себя за понятие- ЧЕЛОВЕК РАЗУМНЫЙ.. и поскольку это существо не животное а нечто может и сам Дьявол во плоти... обладает возможностью ликвидировать Житие на планете Земля самое разумное и гуманное во имя всех на Земле его физическое утранение которое не будет оцениватсья как 2 Заповедь ее нарушение... если не изменяет память-- Заповедей Моисею от Бога..
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13.11.2022 09:31 Відповісти
И там же поправка про еще одно обнуление
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13.11.2022 09:31 Відповісти
Фашист и маньяк пытается удержать свою кровавую власть.

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13.11.2022 09:31 Відповісти
многоходовочка від ху@ла.
ЄС, готуйся приймати і глдувати рускімір!
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13.11.2022 09:35 Відповісти
А когда расстреливать начнут,скрепный нарид требует.
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13.11.2022 09:43 Відповісти
разія - це перша країна в світі, в якій будуть забирати громадянство за правду про армію.
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13.11.2022 09:47 Відповісти
Сергей Пугачёв дал интервью Фейгину про пластилинового путина.
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13.11.2022 09:48 Відповісти
У чмобиков - выходцев из Средней Азии, кто годами унижался за срусский паспорт и получил его почти одновременно с повесткой, появилась надежда.
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13.11.2022 09:59 Відповісти
кремлевский *************** ******** по ходу уже в конвульсиях........................а ну еще чего нибудь поправь там в ватном законе..............просто феерическая жертва аборта ***..........................
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13.11.2022 10:16 Відповісти
все вірно, усі адекватні люди повинні залишити це гетто
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13.11.2022 10:17 Відповісти
Нє-нє-нє, хай краще одразу розстрілюють. Бо зараз оці усі нівінаватиє харошіє рузкіє перелякано пошепки вимовлять "пьіня" аби позбавитися кацапогромадянства, і побіжуть на клятий захід розповідати, які вони херої-екстремісти борцуни з режимом, і як їм за усе це захід винен дати громадянство нормальної країни
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13.11.2022 10:20 Відповісти
В принципе логично, так вполне себе можно отделить хороших россиян от нехороших, просто хорошие перестанут быть россиянами и станут нормальными свободными людьми, а гражданство они себе найдут, мир большой.
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13.11.2022 10:23 Відповісти
***** з верблюдоводом шойгой, бажають позбутись свинопсиного громадянства та дристати на Захід, як біженець? =)
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13.11.2022 10:31 Відповісти
Очень правильное решение! Можно будет не опасаться повесток, могилизации и вообще росийских судов. ***** то этого не понимает, он шизик необразованный, в вот тот, кто ему это подсунуд - просто красавчик!
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13.11.2022 10:46 Відповісти
Все возвращаются в рашку, даже из Европы. Русские, вроде тебя, теперь везде люди второго сорта.
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13.11.2022 15:39 Відповісти
Вся Россия - один большой фейк.
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13.11.2022 11:05 Відповісти
Эти установят... Однако речь-то ведь только о приобретенном гражданстве, значит, будут лишать украинцев, которым это гражданство всучили насильно.
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13.11.2022 11:28 Відповісти
Є такий старий анекдот - підходить до моменту:
Актор прокидається "після вчорашнього" - головний біль, нудота, таке... Тут дивиться, а коло ліжка сидить діявол.
- Що, погано? - питає.
- Та егеж!
- А хочеш, - каже діявол, - я тобі життя зроблю класне: контракт з Голівудом на десять мільйонів доларів? Жинку красиву? Віллу у Лос-Анджелесі? Ролі в самих популярних серіалах і фільмах?
Але за це твої родичі після смерті будут горіти у пеклі!
Актор тримається за голову:
- Почекай, почекай! Ролі, фільми, мільони, красуля, вілла, родичі у пеклі... А де ж подлянка?!
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13.11.2022 11:33 Відповісти
ну...накінець-то...відберуть руSSке громадянство у вілкулів, труханових, добкіних, мураєвих, навінскіх...

та інших адептів руZZкого міра, які "почали" прозрівати....
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13.11.2022 11:34 Відповісти
в Украине столько предателей, которых нужно лишать гражданства
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13.11.2022 11:55 Відповісти
Стремоусова вже позбавили "храмадянства"
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13.11.2022 12:12 Відповісти
нехай ***** затасует эту бумажку с двуглавой курийей мутантом себе в дупло. бесполезная бумажка хороша только кастрики разжигать, да бомжам жо.пу подтирать
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13.11.2022 12:44 Відповісти
 
 