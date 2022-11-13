Путін хоче позбавляти громадянства РФ за фейки про армію, її дискредитацію, заклики до екстремізму та участь у "небажаних" організаціях
Відповідні поправки вніс до ухваленого у першому читанні законопроєкту про можливість позбавлення набутого громадянства президент РФ Путін.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.
Поправки Путіна додають до проєкту статті Кримінального кодексу, які можуть стати підставою для позбавлення громадянства:
- "Здійснення діяльності іноземної чи міжнародної неурядової організації, щодо якої прийнято рішення про визнання небажаною на території РФ її діяльності";
- "Публічне поширення свідомо неправдивої інформації про використання Збройних сил РФ, виконання державними органами РФ своїх повноважень";
- "Публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності РФ";
- "Публічні дії, спрямовані на дискредитацію використання ЗС РФ з метою захисту інтересів РФ та її громадян, підтримки міжнародного миру та безпеки або виконання державними органами РФ своїх повноважень у зазначених цілях".
Президентська поправка також передбачає, що позбавити набутого громадянства зможуть за:
- наругу над прапором та гербом Росії
- організацію збройного заколоту з метою насильницької зміни конституційного ладу країни
- посягання на життя державного діяча та публічний заклик до екстремізму
- хуліганство, вандалізм, катування, а також отримання та дачу хабара
- викрадення людини, вимагання, розбій, грабіж, незаконне придбання зброї
Зазначається, що згідно з поправкою, таке рішення може бути прийняте незалежно від часу вчинення загрозливих дій, а їх факт встановлюватиме ФСБ.
Топ коментарі
+13 Leshek
показати весь коментар13.11.2022 09:14 Посилання
+12 Pavlo Avdejuk
показати весь коментар13.11.2022 09:07 Посилання
+8 Василий СПРУТ
показати весь коментар13.11.2022 09:10 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Я б на місці європейців, тричі подумав би перед тим, як пускати цю «опозицію» до себе.
Їм може не подобатися *****, але все інше їх влаштовує!
ЄС, готуйся приймати і глдувати рускімір!
Актор прокидається "після вчорашнього" - головний біль, нудота, таке... Тут дивиться, а коло ліжка сидить діявол.
- Що, погано? - питає.
- Та егеж!
- А хочеш, - каже діявол, - я тобі життя зроблю класне: контракт з Голівудом на десять мільйонів доларів? Жинку красиву? Віллу у Лос-Анджелесі? Ролі в самих популярних серіалах і фільмах?
Але за це твої родичі після смерті будут горіти у пеклі!
Актор тримається за голову:
- Почекай, почекай! Ролі, фільми, мільони, красуля, вілла, родичі у пеклі... А де ж подлянка?!
та інших адептів руZZкого міра, які "почали" прозрівати....