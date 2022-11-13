УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9465 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
4 993 44

Окупанти звернулися до російської Держдуми з проханням надати Маріуполю статус "міста військової слави", - Андрющенко

маріуполь

Окупаційні війська РФ вщент розгромили Маріуполь і вбили десятки тисяч жителів міста. Попри це, а також колосальні втрати власного війська під час штурму населеного пункту, так званий парламент "ДНР" звернувся до російської Держдуми з проханням надати Маріуполю статус "міста військової слави".

Про це в ефірі телемарафону повідомив радник міського голови Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

За словами чиновника, заявлені раніше цифри щодо втрат росіян у Маріуполі не є коректними. Їх спростовують самі окупанти. За їхніми словами, в боях за місто загинуло від 10 до 20 тисяч ворожого війська. Тому "військова слава" у росіян тут є доволі сумнівною.

"Ми вчора провідували захисників Маріуполя. Вони розповідали, що в росіян було набагато більше втрат, ніж 10 тисяч. Навіть самі окупанти, коли наші перебували в полоні, говорили, що під час штурму Маріуполя втратили до 20 тисяч осіб. Ось така вона російська слава - закидати трупами місто", - заявив Андрющенко.

Радник міського голови висловив упевненість у тому, що Маріуполь буде визволено від загарбників і пообіцяв очистити його від будь-яких згадок про РФ чи СРСР.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Останніми днями в окупованому Маріуполі фіксується збільшення російських військових та техніки, - Андрющенко. ФОТО

Автор: 

Маріуполь (3241) окупація (6733) Андрющенко Петро (697)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+27
Маріуполь - місто-музей звірства окупантів, реальне обличчя "визволителів", а не картинка по їх брехливому телевізору.
показати весь коментар
13.11.2022 09:10
+19
До речі, після деокупації Криму Севастопіль прийдеться позбавити будь-якого особливого статусу. Такого, як "місто-герой", чи "город руССкай слави". Заодно і статусу окремої територіальної одиниці теж позбавити треба. Зробити районним центром, як Ніколаєвку, яку до речі треба зробити Миколаївкою.
показати весь коментар
13.11.2022 09:32
+16
Як вони ще не звернулися до Держдуми із пропозицією про повернення Маріуполю його "історичної назви" - Жданов.
показати весь коментар
13.11.2022 09:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Маріуполь - місто-музей звірства окупантів, реальне обличчя "визволителів", а не картинка по їх брехливому телевізору.
показати весь коментар
13.11.2022 09:10 Відповісти
Кацапський цинізм можна зрівняти лише з рівнем їх нікчемності.
показати весь коментар
13.11.2022 09:21 Відповісти
Таке відчуття, що за допомогою юридично нікчемних рішень кацапи намагаються компенсувати поразки на полі бою.
показати весь коментар
13.11.2022 09:11 Відповісти
Української слави? 😊 Та нехай не переживають, Верховна Рада надасть. Одразу після деокупації. 😁
показати весь коментар
13.11.2022 09:12 Відповісти
Мариуполь надо переименовать в СлаваАзовск !
показати весь коментар
13.11.2022 11:01 Відповісти
Це вже перебор -- другии Севастополь . Дурні думки з іхньоі макітри треба вибивати .
показати весь коментар
13.11.2022 09:12 Відповісти
Причем выбивать кувалдой по голове и с первого удара.
показати весь коментар
13.11.2022 09:16 Відповісти
До речі, після деокупації Криму Севастопіль прийдеться позбавити будь-якого особливого статусу. Такого, як "місто-герой", чи "город руССкай слави". Заодно і статусу окремої територіальної одиниці теж позбавити треба. Зробити районним центром, як Ніколаєвку, яку до речі треба зробити Миколаївкою.
показати весь коментар
13.11.2022 09:32 Відповісти
Мало просто позбавити особливого статусу. ВСІМ містам треба повернути історичні назви. Алустон, Ахтіяр, Кафа та інш. І не лише у Криму. Напріклад обісравшийся донецьк це Юзівка ​​і т.д.
показати весь коментар
13.11.2022 10:40 Відповісти
Як вони ще не звернулися до Держдуми із пропозицією про повернення Маріуполю його "історичної назви" - Жданов.
показати весь коментар
13.11.2022 09:14 Відповісти
Они бы ещё Освенцим назвали лагерем военной славы. Позорники. Дебилы .
показати весь коментар
13.11.2022 09:16 Відповісти
от ганблюки... не бути Маріку Ватославом... Містом-героєм - так!...
показати весь коментар
13.11.2022 09:16 Відповісти
это только если всю вату там уничтожить
показати весь коментар
13.11.2022 12:54 Відповісти
Шизоиды
показати весь коментар
13.11.2022 09:17 Відповісти
Вы хоть как называйте ,вас во всем мире уже чмырят.,не хотят брать на роботу,сдавать вам жилье...мы Украинци постараемся штоб так было всегда.и детям нашим расскажем шо вы за мрази
показати весь коментар
13.11.2022 09:19 Відповісти
попозжее, "по многочисленным просьбах трудящихся" они бы его ещё и в зад ждановым назвали. но трудящиеся там сегодня пошли уже не те и им перед их просьбой, телевизор должен пару раз обьяснить все заслуги этого почти забытого адмирала при освобождению азовского моря от владычества печенегов и половцев ))
показати весь коментар
13.11.2022 09:26 Відповісти
Газманов не приедет в Херсон. Как вы видите, оказывается причина в том, что билеты плохо продаются. Интересно, почему?
показати весь коментар
13.11.2022 09:28 Відповісти
Успенскую Любу туда послать с кабриолетом! На ту дуру пойдут!
показати весь коментар
13.11.2022 10:04 Відповісти
А в чому слава?

Кацапи устали кожен метр своїми трупами. Раздовбали місто в щебінь. Заморили голодом аж цілий невеличкий гарнізон. Взяли розвалини.

Це не військова слава, а військова ганьба.
показати весь коментар
13.11.2022 09:28 Відповісти
Воинская слава и доблесть там только у полка ,Азов, по остальным пока воздержимся в этот раз давайте. Давно пора черту проводить между прошлым и будущим в нашей жизни.
показати весь коментар
13.11.2022 10:10 Відповісти
Дядя, ти дурак?

Ти статтю читав? Про чию "славу" іде мова?
показати весь коментар
13.11.2022 10:12 Відповісти
Хто така Слава? )))
показати весь коментар
13.11.2022 09:40 Відповісти
Маріуполь вже є містом української війсткової слави і буде обовязково звільнений від мордорських фашистів.
показати весь коментар
13.11.2022 09:44 Відповісти
Хай звертаються хай надають будь які статуси,тільки при чому тут Маріуполь до держдуми?це українське місто,так само як і Херсон вони можуть хоть Аляску включити до складу рф
показати весь коментар
13.11.2022 09:49 Відповісти
Підтримую! Маріупіль це дійсно місто української військової слави.
показати весь коментар
13.11.2022 09:50 Відповісти
Ну так!
Поважають кацапи "Азов" 🤔
показати весь коментар
13.11.2022 11:20 Відповісти
А в чем слава? В уничтожении гражданского населения и непрерывных бомбардировках жилых кварталов?
показати весь коментар
13.11.2022 09:59 Відповісти
Типа 28 Хероев ПОНТЫфиловцев подбили 57 немецких танков,все подохли но разьезд Дубосеково отстояли...
Фишка в том,что четверо из них остались живы...а двое кажись были потом полицаями Вермахта...🤣🦍
показати весь коментар
13.11.2022 10:00 Відповісти
Тільки все що там видумують орки мабуть так само буде як із Херсоном референдум провели а їх вигнали тому нехай алкоголіки дуріють.
показати весь коментар
13.11.2022 10:02 Відповісти
Согласен. Столько дней в полном окружении рашистов отбивались, - законно.
показати весь коментар
13.11.2022 10:03 Відповісти
Слава ЗСУ та Азову🔱❤️🖤🔱👍✊💪🇺🇦
показати весь коментар
13.11.2022 10:05 Відповісти
це місто кацапської не слави а ганьби, дебіли кончені
показати весь коментар
13.11.2022 10:16 Відповісти
По факту это и есть город воинской славы, только речь здесь идёт о воинской славе украинских воинов.
показати весь коментар
13.11.2022 10:22 Відповісти
Мифотворчество на РабZee процветает ещё с времён Хана Батыя...🤣и его якобы сына Александра Невского..🤣🦍
показати весь коментар
13.11.2022 10:24 Відповісти
Кацапське блюзнірство.
показати весь коментар
13.11.2022 10:26 Відповісти
Ща найду ссылку из Ютьюба,где Армен Джигарханян доказывает двум пацанам,любителям рюSSкого наречия,что руSSkих и рюSSkoго Ызыка не существует...пять секунд..ща
показати весь коментар
13.11.2022 10:28 Відповісти
https://youtu.be/tg27c5iW2Zo
показати весь коментар
13.11.2022 10:30 Відповісти
Убойный видос с Джигарханяном...🤣🤣ржач ...✌️
показати весь коментар
13.11.2022 10:32 Відповісти
Кацапи,ви вже й так "прославились" на віки.Тепер у світі чекайте лише презирства і плювків у спину.Тупе,безрідне стадо дегенератів!!!
показати весь коментар
13.11.2022 11:06 Відповісти
..будет город трибунал,судить и уничтожать быдлонасекомышей болот мацковии
показати весь коментар
13.11.2022 11:16 Відповісти
Обов'язково Маріуполь буде містом військової слави! Української!!!
показати весь коментар
13.11.2022 11:37 Відповісти
как и Севастополь - город турецко-французска-английской славы.
показати весь коментар
14.11.2022 01:42 Відповісти
 
 