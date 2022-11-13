Окупанти звернулися до російської Держдуми з проханням надати Маріуполю статус "міста військової слави", - Андрющенко
Окупаційні війська РФ вщент розгромили Маріуполь і вбили десятки тисяч жителів міста. Попри це, а також колосальні втрати власного війська під час штурму населеного пункту, так званий парламент "ДНР" звернувся до російської Держдуми з проханням надати Маріуполю статус "міста військової слави".
Про це в ефірі телемарафону повідомив радник міського голови Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
За словами чиновника, заявлені раніше цифри щодо втрат росіян у Маріуполі не є коректними. Їх спростовують самі окупанти. За їхніми словами, в боях за місто загинуло від 10 до 20 тисяч ворожого війська. Тому "військова слава" у росіян тут є доволі сумнівною.
"Ми вчора провідували захисників Маріуполя. Вони розповідали, що в росіян було набагато більше втрат, ніж 10 тисяч. Навіть самі окупанти, коли наші перебували в полоні, говорили, що під час штурму Маріуполя втратили до 20 тисяч осіб. Ось така вона російська слава - закидати трупами місто", - заявив Андрющенко.
Радник міського голови висловив упевненість у тому, що Маріуполь буде визволено від загарбників і пообіцяв очистити його від будь-яких згадок про РФ чи СРСР.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кацапи устали кожен метр своїми трупами. Раздовбали місто в щебінь. Заморили голодом аж цілий невеличкий гарнізон. Взяли розвалини.
Це не військова слава, а військова ганьба.
Ти статтю читав? Про чию "славу" іде мова?
Поважають кацапи "Азов" 🤔
Фишка в том,что четверо из них остались живы...а двое кажись были потом полицаями Вермахта...🤣🦍