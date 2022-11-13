УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9465 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 302 45

Україні потрібен не будь-який мир, а мир на основі Статуту ООН, - Гутерріш

гутерріш,антоніу

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш вважає важливим створення умов для поновлення переговорів між Україною та Росією з метою закінчення війни за умови відновлення цілісності нашої держави у міжнародно визнаних кордонах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ООН.

Так Гутерріш зазначив "чітку позицію ООН щодо України", відповідаючи на запитання журналістів під час пресконференції у Пномпені (Камбоджа) на полях саміту ООН та Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН).

"В принципі наша позиція в Організації Об'єднаних Націй зрозуміла. Те, що сталося в Україні, вторгнення в Україну було порушенням Статуту. Було порушенням територіальної цілісності України", - зазначив він.

При цьому Гутерріш звернув увагу на важливості створення умови для "поступового поновлення діалогу (України та Росії. - Ред.), який призведе до майбутнього, в якому запанує мир".

Генсек ООН уточнив, що йдеться не про "будь-який мир", а саме на основі Статуту ООН, що передбачає повне відновлення територіальної цілісності України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Світ перебуває на шляху до "кліматичного пекла", - Генсек ООН

"Не будь-який мир - мир, заснований на цінностях Статуту ООН і мир на основі міжнародного права", - наголошує Гутерріш.

Автор: 

ООН (3364) перемовини (2989) Гутерріш Антоніу (392)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+26
показати весь коментар
13.11.2022 09:43
+21
Деж вони були такі добренькі як у нас Крим забрали .
показати весь коментар
13.11.2022 09:27
+18
Главное правило "Статута ООН" состоит в том, что дикари из Жопомирии имеют право указывать своим кормильцам из стран Запада , как лучше и питательнее их, дикарей, надо кормить и содержать.
показати весь коментар
13.11.2022 09:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Главное правило "Статута ООН" состоит в том, что дикари из Жопомирии имеют право указывать своим кормильцам из стран Запада , как лучше и питательнее их, дикарей, надо кормить и содержать.
показати весь коментар
13.11.2022 09:27 Відповісти
Деж вони були такі добренькі як у нас Крим забрали .
показати весь коментар
13.11.2022 09:27 Відповісти
Забув таблетки випити?
показати весь коментар
13.11.2022 09:28 Відповісти
Ого, невже і цей навіть вирішив зрадити *****? Слава ЗСУ!
показати весь коментар
13.11.2022 09:29 Відповісти
набиває собі та Нікчемному ООН ціну....чекаємо на "висери" від папи римського та міжнародного червоного хреста.....
показати весь коментар
13.11.2022 11:15 Відповісти
Ні!!!
Україні потрібен мир на основі 5 статті статуту НАТО.
показати весь коментар
13.11.2022 09:31 Відповісти
Від рашки в якості контрибуцій- анексовану в 1919 українську Стародубщину, колиску гетьманів і письменників.
Від білорусі-відібрану в України в 1919 році Берестейщину. Її відібрали поляки, потім після 1939 року сралін приєднав до більш спокійних білорусів, хоча Хрущов топив за її повернення
показати весь коментар
13.11.2022 09:32 Відповісти
Круасани свіженькі підвезли, дідусь почав штовхати ідеї.
показати весь коментар
13.11.2022 09:37 Відповісти
Нє-нє-нє, от якраз на основі ООН нам нічого не потрібно.
показати весь коментар
13.11.2022 09:39 Відповісти
показати весь коментар
13.11.2022 09:43 Відповісти
Це для піару "не катіт". Мосєйчучка навряд чи обгрунтує це як "подвиг найвеличнішого".
показати весь коментар
13.11.2022 09:53 Відповісти
Агрессор сидит в Совбезе ООН, куда его не избирали,
и этот дедуля говорит про Устав ООН ?
Россию надо за ноги выволочь из здания ООН на улицу,
и стобы головы делегации бились по ступенькам.
показати весь коментар
13.11.2022 09:43 Відповісти
Можна сказати коректно - хай дідуля свій статут оон засуне в одне місце. Це якщо не має геморрою.
показати весь коментар
13.11.2022 10:24 Відповісти
За останній 3 роки, всі ці ООН, червоні хрести, обсє, магате, вооз, довели свою повну неспроможність виконувати покладені на них функції. Ці структури займаються тільки тим, що викачують бабло із держав-членів.
показати весь коментар
13.11.2022 09:44 Відповісти
бюрократію не переміг ніхто і ніде.
показати весь коментар
13.11.2022 09:52 Відповісти
В РАШИСТСЬКІ ПЛАНИ ПІДГОТОВКИ ОКУПАЦІЇ УКРАЇ ВХОДИЛИ В ТОМУ ЧИСЛІ-"скуповування лояльних до теророрусії членів міжнародних організацій таких як ООН.МАГАТЕ.Червоного Хреста.ОБСЄ.президентів окремих держав Німеччина.Франція.Угорщина.Турція.окремих конгресменів і дипломатів,країн членів НАТО.релігійних діячів,зокрема Ватікану і т.д.Рашистський режим використовував.крім підкупу,ще й масову дискридетацію окремих політиків .щоб ці давали згоду на лоббіювання інтересів рашиста у світі.
показати весь коментар
13.11.2022 10:14 Відповісти
ху із Турція?
показати весь коментар
13.11.2022 12:29 Відповісти
Himikus
@MrHimikus
·
12 год
Після перемоги, у нас пів населення буде скалічене війною, а інша половина буде контужена марафоном.
Це буде два полярних світи, які навіть не матимуть спільних точок дотику. Конфлікт буде такої сили,що батл 25%-73% покажеться дитячою бузою.
І це буде найтяжчий момент в цій війні
показати весь коментар
13.11.2022 09:45 Відповісти
Хотів би порадити таким дописувачам піти і трохи погуляти серед людей, особливо серед біженців та вимушених переселенців. Одразу прийде розуміння, що не все так херово. Власне, все навпаки не херово. Проблеми з розумінням будуть лише у тих, кого війна ніяк не затронула, хто нічого не втратив. Тобто, тільки у тих, хто так чи інакше годується з кормушки зевлади.
показати весь коментар
13.11.2022 10:01 Відповісти
Або тих хто дуже хоче туди потрапити або утриматись там, так звана опозиція... Едина опозиція до влади це народ, а не Порошенки, Тимошенки, Бойки ....
показати весь коментар
13.11.2022 10:28 Відповісти
Насправді ситуація буде "строката" і там і там. 100% ... у звільненому Маріуполі буде повно виборців, які в усьому будуть звинувачувати Україну.
показати весь коментар
13.11.2022 10:52 Відповісти
Ви вважаєте що сидячи у підвалах, зруйнованих домах, готуючих їжу на вогнищах, або ті що мешкають в окупації дивляться марафон? Ви справді вважаєте людей що тут читають ваші пости зовсім ідіотами?
показати весь коментар
13.11.2022 10:19 Відповісти
Мається на увазі, що вибори будуть у 2024 р., сподіваємося, що до того часу вже ситуація якось стабілізується.
показати весь коментар
13.11.2022 10:50 Відповісти
Старий нікчемний пердун запихни своє відживше та згнивше і не відповідаючи потребам часу ООН собі в дупу разом із статутом.
показати весь коментар
13.11.2022 09:50 Відповісти
ПНХ
показати весь коментар
13.11.2022 09:50 Відповісти
Кацапня давно висралася на ваші цінності, гутієреш. Та підтерлась статутом ООН. Краще б думав як ліквідувати це утворення.
показати весь коментар
13.11.2022 09:51 Відповісти
Якщо ліквідувати ООН він вже там не буде головою. Крім того, а що на взамін ?? Ліга націй - 2 ??
показати весь коментар
13.11.2022 10:53 Відповісти
Мир на основі "імпотентної організації" яка окрім продукування різної стурбованості це те ж саме що й "Будапештський меморандум".
показати весь коментар
13.11.2022 09:53 Відповісти
При цьому Гутерріш звернув увагу на важливості створення умови для "поступового поновлення діалогу (України та Росії. - Ред.), який призведе до майбутнього, в якому запанує мир". Гутерріш "поступово ідеш накуй за рашистським кораблем"Поступово було з 2014 ,по 2022рік.Так курва німецька .меркель.рішила поступово узаконювати рашистську окупацію, створюючи ордло.а ООН .США.НАТО.ЄС проковтнули рашистську окупацію і Грузії і України.і дальше водили з рашистом"хоровод" .ніби нічого і не сталося.
показати весь коментар
13.11.2022 09:54 Відповісти
Яка організація має перевірити очевидні факти колабораціонизму Гуттереша на користь ху@лостана?
показати весь коментар
13.11.2022 10:03 Відповісти
Було б бажання ... ЦРУ, Моссад, МІ-5,6, ГУР ...
показати весь коментар
13.11.2022 11:00 Відповісти
отправляйся мальчік вслед за рускім карабльом
показати весь коментар
13.11.2022 10:14 Відповісти
Цінності і устав ООН уже давно не працюють, вето оркостана це доказ
показати весь коментар
13.11.2022 10:18 Відповісти
Оон іди *****. Вибачте будьласка
показати весь коментар
13.11.2022 11:18 Відповісти
показати весь коментар
13.11.2022 11:24 Відповісти
ООН- импотент, что ещё надо знать.?Миром управляет сила.
Все договора- это блеф.
Как говорил один гражданин Германии в 1939году-
" Любой договор соблюдается до тех пор, пока он тебе выгоден"
показати весь коментар
13.11.2022 11:21 Відповісти
ООН показала що вона ні на що не здатна, як і НАТО яке забоялося втручатися і допомогти швидше закінчити цю ганебну війну. Тому моя думка що цю організацію треба розігнати, бо ті дяді що там сидять нічого не вирішують. Агрессор може своїм вето зупинити любе рішення та уникнути відповідальності....
показати весь коментар
13.11.2022 11:55 Відповісти
лікуєшся? Чи забоялося втручатися?
показати весь коментар
13.11.2022 12:33 Відповісти
Все началось с того что ООН "проглотило" Крым

Хотя уже тогда нужно было выгнать рашку из Совбеза

Грузия 2008 наверное тоже повод
Но это совершенно прямая аннексия была
показати весь коментар
13.11.2022 12:18 Відповісти
Предлагаю статут ООН использовать по назначению - вместо туалетной бумаги
показати весь коментар
13.11.2022 12:50 Відповісти
Про кацапський аміак у статуті ООН теж написано?
показати весь коментар
13.11.2022 12:50 Відповісти
нарешті, також треба додати репарації і суд над країной окупантом с вилученням яо
показати весь коментар
13.11.2022 13:43 Відповісти
да-да, а то харчеваться будет негде. работу потерять - потом такую не найти. там не тут, незаменимых не сильно много, в банк директором не возьмут наверное, или, там, министром.
показати весь коментар
14.11.2022 11:52 Відповісти
 
 