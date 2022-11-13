Україні потрібен не будь-який мир, а мир на основі Статуту ООН, - Гутерріш
Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш вважає важливим створення умов для поновлення переговорів між Україною та Росією з метою закінчення війни за умови відновлення цілісності нашої держави у міжнародно визнаних кордонах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ООН.
Так Гутерріш зазначив "чітку позицію ООН щодо України", відповідаючи на запитання журналістів під час пресконференції у Пномпені (Камбоджа) на полях саміту ООН та Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН).
"В принципі наша позиція в Організації Об'єднаних Націй зрозуміла. Те, що сталося в Україні, вторгнення в Україну було порушенням Статуту. Було порушенням територіальної цілісності України", - зазначив він.
При цьому Гутерріш звернув увагу на важливості створення умови для "поступового поновлення діалогу (України та Росії. - Ред.), який призведе до майбутнього, в якому запанує мир".
Генсек ООН уточнив, що йдеться не про "будь-який мир", а саме на основі Статуту ООН, що передбачає повне відновлення територіальної цілісності України.
"Не будь-який мир - мир, заснований на цінностях Статуту ООН і мир на основі міжнародного права", - наголошує Гутерріш.
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Україні потрібен мир на основі 5 статті статуту НАТО.
Від білорусі-відібрану в України в 1919 році Берестейщину. Її відібрали поляки, потім після 1939 року сралін приєднав до більш спокійних білорусів, хоча Хрущов топив за її повернення
и этот дедуля говорит про Устав ООН ?
Россию надо за ноги выволочь из здания ООН на улицу,
и стобы головы делегации бились по ступенькам.
@MrHimikus
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12 год
Після перемоги, у нас пів населення буде скалічене війною, а інша половина буде контужена марафоном.
Це буде два полярних світи, які навіть не матимуть спільних точок дотику. Конфлікт буде такої сили,що батл 25%-73% покажеться дитячою бузою.
І це буде найтяжчий момент в цій війні
Все договора- это блеф.
Как говорил один гражданин Германии в 1939году-
" Любой договор соблюдается до тех пор, пока он тебе выгоден"
Хотя уже тогда нужно было выгнать рашку из Совбеза
Грузия 2008 наверное тоже повод
Но это совершенно прямая аннексия была