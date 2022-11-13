Повернення військової підготовки школярів у РФ має на меті формування в населення ідеології патріотизму та довіри до державних інститутів, - британська розвідка
Розвідка Британії прокоментувала повернення до російських шкіл військової підготовки з вересня 2023 року.
Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії у Twitter в неділю, повідомляє Цензор.НЕТ.
Як стверджується, цей крок повторює програму радянських часів, коли учні проходили обов'язкову військову підготовку - програму, яка закінчилася 1993 року.
Ця підготовка включала дії в надзвичайних ситуаціях на випадок хімічної або ядерної атаки, першу допомогу та досвід поводження з автоматами Калашнікова і стрільбу з них.
Російські чиновники спробували відродити цю підготовку у 2014 році після вторгнення Росії до Криму. Була надія, що ця ініціатива покращить якість призовників. Однак через вісім років мало що змінилося, і якість російських призовників залишається низькою, з низьким моральним духом і обмеженою підготовкою.
Наразі розробляється програма навчання, яка буде завершена до кінця 2022 року. Потім вона пройде процес затвердження.
Міноборони Росії підтримує цей процес, заявляючи, що цьому навчанню має приділятися щонайменше 140 годин протягом навчального року.
Ці навчання, ймовірно, мають на меті підготувати учнів до військових навичок, коли вони наближаються до призовного віку, а також збільшити набір на збори за мобілізацією та призовом.
Ця ініціатива, ймовірно, також є частиною ширшого проєкту щодо формування у населення Росії ідеології патріотизму та довіри до державних інститутів.
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перше правило поводження із зброєю у американців
"Якщо не хочеш вбити цю людину, то не цілься в неї" 😁
Починаючи з лука.
***** не смог обеспечить русне нормального будущего, но точно убил настоящее и навязав героизированное вяликое прошлое
у кацапів це парад "за три дня" на Хрещатику, але завжди забувають про Зєєловські висоти та Гостомєль
Що реально треба ввести в школах це уроки тактичної медицини та виживання при катастрофах (=обстрілах)
******* війна це не трьохлінєйка та ватнік, а війна добре підготовлених солдат
Але для Росії воювати учнями та студентами це норма
А кольсь вона простягалася до Берліну.
а можна кількома словами
йо....аний совок повернувся в парашу....
У даному випадку, на Кислобздійні, ПВП і ази поводження зі зброєю згодяться придуркам, коли почнеться громадянська війна "всіх проти всіх" за переділ залишків "вялікой рассіі" та втілення в життя їх улюбленого гасла "грабь награблєнноє".