УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9465 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 942 31

Повернення військової підготовки школярів у РФ має на меті формування в населення ідеології патріотизму та довіри до державних інститутів, - британська розвідка

школа,рф

Розвідка Британії прокоментувала повернення до російських шкіл військової підготовки з вересня 2023 року.

Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії у Twitter в неділю, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як стверджується, цей крок повторює програму радянських часів, коли учні проходили обов'язкову військову підготовку - програму, яка закінчилася 1993 року.

Ця підготовка включала дії в надзвичайних ситуаціях на випадок хімічної або ядерної атаки, першу допомогу та досвід поводження з автоматами Калашнікова і стрільбу з них.

Російські чиновники спробували відродити цю підготовку у 2014 році після вторгнення Росії до Криму. Була надія, що ця ініціатива покращить якість призовників. Однак через вісім років мало що змінилося, і якість російських призовників залишається низькою, з низьким моральним духом і обмеженою підготовкою.

Наразі розробляється програма навчання, яка буде завершена до кінця 2022 року. Потім вона пройде процес затвердження.

Міноборони Росії підтримує цей процес, заявляючи, що цьому навчанню має приділятися щонайменше 140 годин протягом навчального року.

Ці навчання, ймовірно, мають на меті підготувати учнів до військових навичок, коли вони наближаються до призовного віку, а також збільшити набір на збори за мобілізацією та призовом.

Ця ініціатива, ймовірно, також є частиною ширшого проєкту щодо формування у населення Росії ідеології патріотизму та довіри до державних інститутів.

Також читайте: У школи та ПТУ Росії хочуть повернути військову підготовку

Автор: 

Велика Британія (5638) діти (5123) розвідка (3877) школа (2223)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
Павлика Морозова в каждую семью ,быстрее суки сами себя уничтожите....
показати весь коментар
13.11.2022 09:48
+10
победобесие выело мозг (или шо там было) не одному поколению кацапни...
***** не смог обеспечить русне нормального будущего, но точно убил настоящее и навязав героизированное вяликое прошлое
показати весь коментар
13.11.2022 09:56
+8
из всех идеологий, важнейшей на параше была всегда идеология идиотизма.
показати весь коментар
13.11.2022 09:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Навіщо їм ота підготовка якщо їх зомбують вже з пелюшок
показати весь коментар
13.11.2022 09:47 Відповісти
А Ви уважніше подивіться на фото:
перше правило поводження із зброєю у американців

"Якщо не хочеш вбити цю людину, то не цілься в неї" 😁
показати весь коментар
13.11.2022 10:42 Відповісти
Всюди! Це перше правило безпеки!
Починаючи з лука.
показати весь коментар
13.11.2022 11:02 Відповісти
Павлика Морозова в каждую семью ,быстрее суки сами себя уничтожите....
показати весь коментар
13.11.2022 09:48 Відповісти
Если индивидуумы долбой@бы что в 30,что в 60,что в 16 то разборка и сборка АК и надевание противогаза на время им не поможет.
показати весь коментар
13.11.2022 09:48 Відповісти
из всех идеологий, важнейшей на параше была всегда идеология идиотизма.
показати весь коментар
13.11.2022 09:53 Відповісти
Це у них "філософскоє ученьє" 😂
показати весь коментар
13.11.2022 10:45 Відповісти
Таке вже було в новітній історії планети: і при т. Сталіні, і при т. Гітлері, і при всякий Мао Дзедунах - Пол Потах. Дітей ще з пеленок морально виривали з родин і готовили з них гарматне м'ясо
показати весь коментар
13.11.2022 09:54 Відповісти
Ага, державных, таких как ПВК Вагнер и Ахмат-сила.
показати весь коментар
13.11.2022 09:55 Відповісти
победобесие выело мозг (или шо там было) не одному поколению кацапни...
***** не смог обеспечить русне нормального будущего, но точно убил настоящее и навязав героизированное вяликое прошлое
показати весь коментар
13.11.2022 09:56 Відповісти
це потенційні мотороли і гіркіни і анка пулеметчіца
показати весь коментар
13.11.2022 10:31 Відповісти
"можем павтарить"
у кацапів це парад "за три дня" на Хрещатику, але завжди забувають про Зєєловські висоти та Гостомєль
показати весь коментар
13.11.2022 11:00 Відповісти
саме можливі "пєрємєньі" викликають в глубінньіх орків тваринний жах = "путін прєзідєнт міра"
показати весь коментар
13.11.2022 09:57 Відповісти
Ось, як прицілились на фото, так нехай і стріляють. 😁 Попередній досвід сирисири показав, що так звана ПВП (початкова військова підготовка) нічого корисного для постачання збройних сил якісним поповненням не дала. Зате дала роботу десяткам тисяч військових пенсіонерів і відставників. Швидше за все кацапи хочуть працевлаштувати тих, хто виживе в Україні. До речі, у країні, яка має справді найсильнішу армію світу, ПВП у школах нема. Тим не менше якісне поповнення ця армія отримує.
показати весь коментар
13.11.2022 10:03 Відповісти
Вся т.зв. НВП це було розібрати-зібрати калаш, стрельнути п'ять патронів та ходити строєм - учбового часу та зарплати відставникам було багато, а толку ноль.

Що реально треба ввести в школах це уроки тактичної медицини та виживання при катастрофах (=обстрілах)
показати весь коментар
13.11.2022 11:09 Відповісти
Не підказуйте кацапам. 😊
показати весь коментар
13.11.2022 11:49 Відповісти
Не завадило б і нам ввести таку практику маючи під боком такого сусіда.
показати весь коментар
13.11.2022 10:06 Відповісти
І що?

******* війна це не трьохлінєйка та ватнік, а війна добре підготовлених солдат
показати весь коментар
13.11.2022 11:11 Відповісти
Коли я вчився в школі, в старших класах викладали ази військової підготовки. Ми стріляли з мілкашки на ментовському стрільбіщі.
показати весь коментар
13.11.2022 11:21 Відповісти
пвп єдиний дієвий спосіб придушення особистості дитини до моменту розподілу на дебілів і розумних і отримання паспорту.
показати весь коментар
13.11.2022 10:08 Відповісти
ну и ввели подготовку... невозможно обучить дебильных детей, рожденных спившимися дебильными свинопасом и свиноматкой кацапского происхождения...
показати весь коментар
13.11.2022 10:13 Відповісти
Неможливо взагалі з дитини зробити солдата
показати весь коментар
13.11.2022 11:13 Відповісти
Дивно,бо я цих років і підготовка шла тільки в медучилищах. Там дійсно вивчали усе зверху написане, потім усі працівників навчали поводитися в надзвичайних ситуаціях. У школі такого не було. Ровесники,поділіться спогадами
показати весь коментар
13.11.2022 10:25 Відповісти
Середина и конец 80-х. НВП, Зарницы, Орленки из памяти не вычеркнуть.
показати весь коментар
13.11.2022 11:07 Відповісти
А еще мясо лучше тушить долго, но на медленном огне. Мяско тогда получается мягким, покладистым и легко отдается под разделку.
показати весь коментар
13.11.2022 10:40 Відповісти
Яка б не була підготовка служба у війську не зможе замінити те що викладають в школі або на військовій кафедрі
Але для Росії воювати учнями та студентами це норма
показати весь коментар
13.11.2022 10:43 Відповісти
Треба готувати до визвольної війни на територіях яки ще залишаються під окупацією залишків імперії.
А кольсь вона простягалася до Берліну.
показати весь коментар
13.11.2022 10:59 Відповісти
дуже великий та змістовний заголовок
а можна кількома словами
йо....аний совок повернувся в парашу....
показати весь коментар
13.11.2022 11:05 Відповісти
Чомусь всі акцентувались на тому, що ПВП потрібна для служби в збройних силах.

У даному випадку, на Кислобздійні, ПВП і ази поводження зі зброєю згодяться придуркам, коли почнеться громадянська війна "всіх проти всіх" за переділ залишків "вялікой рассіі" та втілення в життя їх улюбленого гасла "грабь награблєнноє".
показати весь коментар
13.11.2022 13:02 Відповісти
Слово «патріотизм» в этой статье логично взять в кавычки, а лучше вообще заменить на более оптимальные понятия, такие как: «экспансіонізм», «мілітаризм», «реваншизм».
показати весь коментар
13.11.2022 16:02 Відповісти
 
 