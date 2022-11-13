Сунак хоче притягнути режим Путіна до відповідальності і має намір заявити про це на G20, - The Daily Telegraph

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак має намір розкритикувати режим російського диктатора Володимира Путіна за агресію проти України, використавши для цього майданчик саміту G20, який відбудеться наступного тижня в Індонезії.

Про це йдеться в заяві глави британського уряду, яку в неділю опублікувала газета The Daily Telegraph, передає Цензор.НЕТ.

"На цьому саміті G20 не буде як завжди. Ми критикуємо режим Путіна, який посіяв хаос по всьому світу, руйнуючи життя людей і занурюючи міжнародну економіку в безодню потрясінь. Ми притягнемо режим Путіна до відповідальності й укажемо на його повну зневагу до міжнародної співпраці та до поваги до таких форумів, як G20", – йдеться в заяві Ріші Сунака.

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