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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Сунак хоче притягнути режим Путіна до відповідальності і має намір заявити про це на G20, - The Daily Telegraph

сунак

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак має намір розкритикувати режим російського диктатора Володимира Путіна за агресію проти України, використавши для цього майданчик саміту G20, який відбудеться наступного тижня в Індонезії.

Про це йдеться в заяві глави британського уряду, яку в неділю опублікувала газета The Daily Telegraph, передає Цензор.НЕТ.

"На цьому саміті G20 не буде як завжди. Ми критикуємо режим Путіна, який посіяв хаос по всьому світу, руйнуючи життя людей і занурюючи міжнародну економіку в безодню потрясінь. Ми притягнемо режим Путіна до відповідальності й укажемо на його повну зневагу до міжнародної співпраці та до поваги до таких форумів, як G20", – йдеться в заяві Ріші Сунака.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський та Сунак обговорили Херсон: Треба зберігати обережність, поки над містом не буде піднято український прапор (оновлено)

Автор: 

G20 (323) путін володимир (24051) Сунак Ріші (183)


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Топ коментарі
+27
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13.11.2022 10:18
+22
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13.11.2022 10:32
+21
Нацистів притягнули до відповідальності, окупувавши Німеччину.
Так само було з режимами хусейна і мілошевича.
Як можна притягнути до відповідальності режим *****, якщо у більшості країн Європи, не вистачає волі, банально припинити торгівельні відносини з рашистами?
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13.11.2022 10:31
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Яким чином?
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13.11.2022 10:14 Відповісти
Мабуть знову будуть дуже стурбовані і пусті балачки...
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13.11.2022 10:20 Відповісти
Надіюсь,постачанням зброї Україні,а не балаканиною.
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13.11.2022 10:25 Відповісти
Так обкуреного коняку лаврова можна прямо там ззарештувати і "притягнути".
В чому проблема?
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13.11.2022 10:50 Відповісти
Там же вимагати видачі Україні, як воєнного злочинця.
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13.11.2022 11:40 Відповісти
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13.11.2022 10:18 Відповісти
Краще зашліть 007 в бункер. Одне маленьке діло важливіше за мільйон голосних слів.
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13.11.2022 10:19 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Ozi09vQNB7w&t=76s Джеймс Бандера
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13.11.2022 12:15 Відповісти
ой щось у мене погане передчуття, де бляха Джонсон???
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13.11.2022 10:21 Відповісти
Что не так
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13.11.2022 10:22 Відповісти
коли людина заявляє пресі "на саміті я на нього несподівано нападу" воно або дурне або бреше
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13.11.2022 10:28 Відповісти
або индус
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13.11.2022 15:12 Відповісти
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13.11.2022 17:16 Відповісти
Де ви таке прочитали?!
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13.11.2022 15:24 Відповісти
та прямо тут

нащо він анонсує свої наміри? якщо для кацапів вони становлять небезпеку то кацапи просто не приїдуть або добре підготуються, якщо не становлять, то що окрім пустих розмов і імітації діяльності там лишется?

звісно поживемо - побачимо, але шанси що Ріші Сунак популіст неілюзорні
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13.11.2022 17:14 Відповісти
Якісь не зрозумілі висновки, Сунак має намір висловити свою думку, про деструктивну роль ***** на саміті. А рішення про відповідні дії прийматимуть колективно чи індивідуально.
Британія якимсь чином змінила свою риторику, чи послабила санкції, чи перестала шукати активи, чи зменшила нам військову допомогу і т.п. з обранням Сунака у прем'єри
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13.11.2022 17:37 Відповісти
ок, дочекаємось саміту, побачимо хто правий
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13.11.2022 17:58 Відповісти
Шоколадний гетьман з 2014 придумував тільки знищення Українських артскладів.
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13.11.2022 12:01 Відповісти
і де, такий придурок як ти, страждає від отупіння мозку?
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13.11.2022 12:17 Відповісти
та таких багато, поки вони голосують ми з дупи не виліземо
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13.11.2022 17:17 Відповісти
таких: , а чого ти туди заліз?
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13.11.2022 17:24 Відповісти
тобто вас не влаштовує моя українська?
окі, вибачте, пожартував, зараз усвідомив що в цій фантасмагорії сьогодення вже сам не завжди розумію де жарт а де реальність
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13.11.2022 17:38 Відповісти
Пи₴діжом не дуже притягнеш.
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13.11.2022 10:24 Відповісти
А ну, заяви, що і лошадь педальна (там буде присутня) разом з ****** - злочинці?!
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13.11.2022 10:29 Відповісти
Нацистів притягнули до відповідальності, окупувавши Німеччину.
Так само було з режимами хусейна і мілошевича.
Як можна притягнути до відповідальності режим *****, якщо у більшості країн Європи, не вистачає волі, банально припинити торгівельні відносини з рашистами?
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13.11.2022 10:31 Відповісти
Так само думаю!
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13.11.2022 10:41 Відповісти
Фсб в Печерской Лавре. А Вы про остальных ....
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13.11.2022 10:46 Відповісти
Милошевича бомбили только
Потом его сами сербы скинули и сдали в Гаагу
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13.11.2022 11:03 Відповісти
Добре, нехай так.
Ви вірите, що хтось буде бомбити кацапню і вони здадуть ***** та його спільників?
Я сильно сумніваюсь.
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13.11.2022 11:05 Відповісти
Можно и не бомбить

Ситуацию раскачать попробовать
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13.11.2022 11:08 Відповісти
и самое смешное- той же индии
А его жена по прежнему имеет бизнем с кацами, а на вопрос журналиста, это как, он ответил, что это ее личное дело
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13.11.2022 15:14 Відповісти
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13.11.2022 10:32 Відповісти
Та тут люди так і кажуть: « Якби на нас ото так напали, то ми б не билися.» Питають мене, чого ми така бідна країна і в нас така сила духу, звідки то. А ще питають, чого ми такі бідні з такими ресурсами і територією. ХЗ що відповісти..
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13.11.2022 10:50 Відповісти
бідні бо дурні, а дурні бо бідні
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13.11.2022 10:56 Відповісти
Наслідок радянського виховання, та невдале розташування - між ЄС та росією.
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13.11.2022 11:01 Відповісти
А ще історія. Нас нищили століттями, вбивали фізично і вбивали свідомість. Але ж ми таки живі! І ще потанцюємо на руїнах оркостану )
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13.11.2022 11:11 Відповісти
если бы они ели своих детей когда-то из-за русских, то сейчас билися б....
Они просто не знают, кто это такие, или что
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13.11.2022 15:16 Відповісти
Скаже шо ми за все хороше проти всього поганого . Даваите зброю .
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13.11.2022 10:33 Відповісти
Помер пес Крим, який втратив своїх господарів через російську ракету, що влучила у будинок у Дніпрі. Тоді загинула вся родина - бабуся, жінка та двоє дітей.

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13.11.2022 10:40 Відповісти
ПЕС КРИМ
Війну на сході зупинили,
Біля Донецька у Пісках.
А основні ворожі сили,
На Київ дивляться у снах.

І у Дніпро війна влетіла,
Вже в лютому у тиху ніч,
Орда ракетами гатила,
Пішла відкрито цьогоріч.

Багато виїжджає з міста,
Хто у Європу, хто в село,
А ця сім'я у передмістя,
Під тепле мамине крило.

У місті цім привітні хати,
Приватний сектор у гаю.
І вільно можна тут гуляти
Тихенькім, як селі, краю.

Хазяйка Алла їх зустріла,
Доню Наташу, та внучат.
Великим серцем обігріла,
Поповнивши у хаті штат.

Діти привезли ще собачку,
Що у квартирі жив їх Джек.
Всі переїхали на «дачку»
Сховалися від небезпек.

Івану тільки вісім рочків,
Дванадцять в Василіски є.
В житті зробили перші кроки,
Дитинство ще у них жиє.

Тут у двору великий песик,
Бабуся кличе його Крим.
І подружився з ним Івасик,
Гуляє цілий день із ним.

А Крим забувся, що вік має,
Погано бачить та глухий.
Він кожен крок дітей вітає,
Навіть на Джека не лихий.

До ранку в самоті сумує,
Коли вже вийдуть ті у двір.
Малечу любить і шанує
Чекає на їх шум - гамір.

Крим знає, що Івана тато,
Нас захищає на війні.
Щоб не стріляли в місто, хату
Де жінка й діти у ці дні.

І знову ніч, і знов до ранку,
Крим зачекає на дітей.
Коли малеча на світанку,
До нього побіжить з дверей.

Щось дуже гучне волохатий,
Чітко почув, хоча й глухий.
І опинився на руїнах хати,
Весь переляканий, німий.

Пропав будинок і хазяйка,
Собачка, мама й ті дітки,
Якийсь міраж, неначе байка,
Все розлетілось на шматки.

Нарешті Крим все розуміє,
Ракетою їх ворог вбив.
Все навкруги горить і тліє,
А він сидів, все дужче вив.

Собака вив і дуже плакав,
Як можна вбити тих дітей?
Він по собачому балакав,
Не бачить в росіян людей!

На місце хати прибув тато,
Він біг зі сходу, із війни.
У кого за сім'ю спитати?
Вже з неба дивляться вони.

А як собаку забирали,
Він плакав і дивився ввись,
Там очі янголочків визирали
Ласкаві й добрі, як колись.
30.09.2022р.
Анатолій Березенський
Миколаїв
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13.11.2022 11:45 Відповісти
Цей тиждень показав, що смі довіряти не має потреби. Політики часто говорять для свого рейтингу те,що хоче почути народ країни а не весь світ.
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13.11.2022 10:42 Відповісти
не плутайте пресу світового рівня із "бульваром" використаного гордона та звернення прем'єра Британії із гундосиками зебільного тріла.
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13.11.2022 12:21 Відповісти
А спростовування скільки разів уже було від цих високого рівня
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13.11.2022 13:23 Відповісти
або ми обговорюємо написане у https://www.telegraph.co.uk/politics/2022/11/12/rishi-sunak-vows-call-vladimir-putin-g20-summit/ The Daily Telegraph , або дослівно цитуємо одне одного... Який ще високий рівень? Навіщо висока васервага взагалі?
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13.11.2022 13:41 Відповісти
Можна почати з лаврова,котрий приїде на саміт зі своїм шоблом.Пресалкаше буде там також.Тільки для чого про це оголошувати?Щоб вони туди не приїхали?(((
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13.11.2022 10:43 Відповісти
рабсея, собирайте манатки с Украины, меняйте риторику по отношению к странам мира и научитесь жить в мире, иначе будет дальнейший развал вашего злобного, враждебного, гигантского образования.
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13.11.2022 10:52 Відповісти
як тільки вони таке почують одразу зберуть манатки
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13.11.2022 10:58 Відповісти
Розвал цієї імперії невідворотній, він станеться у будь якому разі, навіть якщо ***** виведе свої війська та змінить риторику. Будь яка імперія занадто довго не живе, російська вже вичерпала усі можливості для свого існування, далі тільки розпад.
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13.11.2022 11:43 Відповісти
та певне! зрештою, страждає не тільки Україна - плани людей у всьому світі змінилися, вже не кажу про бізнес...
от як тільки дістати цього молюска з його мушлі?!
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13.11.2022 10:59 Відповісти
Цей Сунак - дуже розумна і освічена людина. Але я не можу його поважати за його моральні якості, це ж він «здав» Джонсона з тією вечіркою, хоча сам там і був. Якщо здав і був там, то не подавайся теж в прем'єри, якщо вже мова йде про верховенство закону. На правду, Джонсона в Британії не любили…Але в кінці кінців, головне, щоб нам допомагав.
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13.11.2022 11:04 Відповісти
Правительство Британии оплатило полностью обучение украинских солдат и офицеров на базе НАТО в Шотландии,7 000 наших воинов проходят крутой курс по программе Морские котики...,это вам не ЧМОбики зэки хмыря Пригожина...,два предыдущих выпуска в количестве 20 тысяч уже вернулись в ЗСУ...🇬🇧🇬🇧 Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱
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13.11.2022 11:05 Відповісти
Сам генерал Залужный также обучался в Британии и по окончании учебы был награждён Почетным боевым Мечом Королевы Британии,за отличную учебу...👍✊✌️🇺🇦💪 Слава ЗСУ 🔱❤️🖤🔱
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13.11.2022 11:13 Відповісти
Британия предоставила Украине тысячу ракет класса Воздух-Земля...,и это уже не секретная инфа й💪😛
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13.11.2022 11:19 Відповісти
Правь Британия морями.
Сунак если увеличит помощь Украине - достоин уважения.
Были опасения на его счёт, но вроде наш человек!
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13.11.2022 11:23 Відповісти
жена его особенно наша....
с кацам торгует по сег. день.
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13.11.2022 15:19 Відповісти
жена не наша раз торгует, а Сунак будет наш если увеличит поставки оружия.
В чем противоречие?
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13.11.2022 22:18 Відповісти
Все вони правильно роблять, згідно традицій західної демократії. Там знають, що ***** не потрібна Україна чи інші території. Він прагне величі, щоб з ним рахувались, тіпа "А що думає чи скаже пан Путін
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13.11.2022 11:51 Відповісти
І як же є він його притягне? Мабуть не сфоткається разом.
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13.11.2022 12:48 Відповісти
Молодец, а вы обзывали его всякими плохими словами. Негр тоже человек.
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13.11.2022 15:29 Відповісти
Правильный индус.
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13.11.2022 16:03 Відповісти
 
 