Від рук окупантів загинули ще шестеро мирних українців, троє людей поранено, - ОВА. ІНФОГРАФІКА
Минулої доби окупанти вбили чотирьох мирних українців. Також виявлено тіла двох цивільних, убитих раніше.
Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
За даними Офісу Президента, жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії рф за 12.11.2022 (станом на 09:00 13.11.2022):
Дніпропетровська область - 2 поранених;
Донецька область - 4 загиблих (у т.ч. виявлено 2 вбитих раніше), 1 поранений;
Херсонська область - 2 загиблих.
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