Від рук окупантів загинули ще шестеро мирних українців, троє людей поранено, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Минулої доби окупанти вбили чотирьох мирних українців. Також виявлено тіла двох цивільних, убитих раніше.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

За даними Офісу Президента, жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії рф за 12.11.2022 (станом на 09:00 13.11.2022):

Дніпропетровська область - 2 поранених;

Донецька область - 4 загиблих (у т.ч. виявлено 2 вбитих раніше), 1 поранений;

Херсонська область - 2 загиблих.

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