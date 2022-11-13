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Новини Війна
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Від рук окупантів загинули ще шестеро мирних українців, троє людей поранено, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

жертви

Минулої доби окупанти вбили чотирьох мирних українців. Також виявлено тіла двох цивільних, убитих раніше.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

За даними Офісу Президента, жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії рф за 12.11.2022 (станом на 09:00 13.11.2022):

Дніпропетровська область - 2 поранених;
Донецька область - 4 загиблих (у т.ч. виявлено 2 вбитих раніше), 1 поранений;
Херсонська область - 2 загиблих.

Також читайте: За минулу добу росіяни вбили в Україні 14 цивільних, 15 осіб зазнали поранень, - ОП. ІНФОГРАФІКА

Від рук окупантів загинули ще шестеро мирних українців, троє людей поранено, - ОВА 01

Автор: 

жертви (1810) Тимошенко Кирило (558)


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