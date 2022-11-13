Як символ віри в ЗСУ: "Укрзалізниця" запустила продаж благодійних квитків до Херсону, Донецька, Сімферополя та Маріуполя

У рамках благодійного проєкту "Квитки до перемоги" українці вже сьогодні можуть оформити квитки на три перші рейси з Києва до п’ятьох міст: уже деокупованого Херсону, а також Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя.

Про це повідомляють в "Укрзалізниці", інформує Цензор.НЕТ.

"Ви просили - ми зробили! На честь визволенення Херсону, з мрією про Сімферополь, запускаємо квитки на перші потяги до деокупованих українських міст! Квиток можна придбати, зберігати як символ віри в ЗСУ і звільнення України від окупантів, а скористатися ним - одразу після деокупації. Щойно рух буде поновлено, залізничники надішлють повідомлення з датою та місцем. Дуже радісно запускати цей проєкт, знаючи, що квитками Київ - Херсон можна буде скористатися вже найближчим часом!" - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що рейси буде здійснювати легендарний "Потяг до перемоги", розписані вагони якого присвячені подвигам людей на тимчасово окупованих територіях. Оформити символічний квиток можна за посиланням .

Усі квитки благодійні: кошти від їхнього продажу будуть переказані через платформу UNITED24 на закупівлю last-mile транспорту — автівок, які допоможуть сполучити міста й селища на деокупованих територіях із найближчими залізничними вузлами.