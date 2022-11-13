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Як символ віри в ЗСУ: "Укрзалізниця" запустила продаж благодійних квитків до Херсону, Донецька, Сімферополя та Маріуполя

потяг,перемога

У рамках благодійного проєкту "Квитки до перемоги" українці вже сьогодні можуть оформити квитки на три перші рейси з Києва до п’ятьох міст: уже деокупованого Херсону, а також Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя.

Про це повідомляють в "Укрзалізниці", інформує Цензор.НЕТ.

"Ви просили - ми зробили! На честь визволенення Херсону, з мрією про Сімферополь, запускаємо квитки на перші потяги до деокупованих українських міст! Квиток можна придбати, зберігати як символ віри в ЗСУ і звільнення України від окупантів, а скористатися ним - одразу після деокупації. Щойно рух буде поновлено, залізничники надішлють повідомлення з датою та місцем. Дуже радісно запускати цей проєкт, знаючи, що квитками Київ - Херсон можна буде скористатися вже найближчим часом!" - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вокзал на місці, люди чекають, - Укрзалізниця анонсувала запуск потягів у Херсон. ФОТО

Зазначається, що рейси буде здійснювати легендарний "Потяг до перемоги", розписані вагони якого присвячені подвигам людей на тимчасово окупованих територіях. Оформити символічний квиток можна за посиланням .

Усі квитки благодійні: кошти від їхнього продажу будуть переказані через платформу UNITED24 на закупівлю last-mile транспорту — автівок, які допоможуть сполучити міста й селища на деокупованих територіях із найближчими залізничними вузлами.

Донецьк (948) Маріуполь (3241) потяг (1978) Сімферополь (221) Укрзалізниця (6890) Херсон (3413)


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Топ коментарі
+14
а шо такое??? )))))))) та приезжай ))))))
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13.11.2022 11:39
+6
Симферополь...Водочки принесите, мы домой едем)
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13.11.2022 11:28
+6
сірожа лящ холостякує та жжот від неробства?
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13.11.2022 11:37
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Симферополь...Водочки принесите, мы домой едем)
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13.11.2022 11:28 Відповісти
"водочьку" снсбк хай хлебтають!

Нам - найкращих чебуреків з Мусафіру, персиків, винограду і "Чорного доктора"!
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13.11.2022 11:48 Відповісти
сірожа лящ холостякує та жжот від неробства?
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13.11.2022 11:37 Відповісти
а шо такое??? )))))))) та приезжай ))))))
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13.11.2022 11:39 Відповісти
ХАХ-АХАХАХ - ХА ХА (2 РАЗИ) ...Тобто "Мяу" .
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13.11.2022 11:44 Відповісти
Зато на концерте Кабздона сегодня (как раз 13.11) аншлаг !!!
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13.11.2022 13:02 Відповісти
Укрзалізниця вирішила позмагатися з Укрпоштою, хто з них креативніший?
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13.11.2022 11:42 Відповісти
Чекаємо на залучення комунальників!
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13.11.2022 12:20 Відповісти
Нехай Сєрлєщ вагони поїздів помиє благодійно.
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13.11.2022 12:17 Відповісти
Ще б можна було організувати аукціон - хто більше заплатить за першу партію квитків. Словом, поспішайте, кількість обмежена!
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13.11.2022 12:18 Відповісти
А до Бєлгорода буде квиток?
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13.11.2022 12:43 Відповісти
 
 