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65 осіб перевіряють на причетність до ДРГ та пропагандистської діяльності на Харківщині

харківщина

На Харківщині за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до поліції доставлено для перевірки 65 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Харківської області.

"За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлено для перевірки 65 осіб", - йдеться у повідомленні.

Крім того, тривають роботи по обстеженню та розмінуванню населених пунктів. Працівниками вибухотехнічної служби Національної поліції України з початком деокупаційних заходів обстежено територію загальною площею близько 1878 га. Вилучено 25948 вибухонебезпечних предметів, знищено – 4019.

З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями здійснили перевірку понад 3600 транспортних засобів.

"Всього з початку деокупаційних заходів зареєстровано 2814 воєнних злочинів, з яких найбільше за ст. 438 КК України – 2485, за ст. 111-1 КК України – 274 та інші", - наголошується в повідомленні.

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Автор: 

пропаганда (2818) Харківщина (6054)


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вы в самом Харькове проверьте
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13.11.2022 12:04 Відповісти
Залишиться 2-3((
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13.11.2022 12:16 Відповісти
Треба перевірити весь Харків,тм 3/4 колаборантів і їх ніщо ніхто не змінить
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13.11.2022 12:23 Відповісти
При Янучарі кожен другий троляка писав з Харкова. У мене є список їхніх ніків з айпішниками.
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13.11.2022 12:28 Відповісти
ти притомний? Харків'яни дали такої пі.ди кацапам маючи співвідношення 1до 4-ох?
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13.11.2022 12:54 Відповісти
Вимітайте всю нечисть. І не тільки там.
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13.11.2022 12:24 Відповісти
чтобы победить внешнего врага, нужно сначала очиститься от внутреннего врага.
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13.11.2022 12:51 Відповісти
 
 