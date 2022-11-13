65 осіб перевіряють на причетність до ДРГ та пропагандистської діяльності на Харківщині
На Харківщині за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до поліції доставлено для перевірки 65 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Харківської області.
"За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлено для перевірки 65 осіб", - йдеться у повідомленні.
Крім того, тривають роботи по обстеженню та розмінуванню населених пунктів. Працівниками вибухотехнічної служби Національної поліції України з початком деокупаційних заходів обстежено територію загальною площею близько 1878 га. Вилучено 25948 вибухонебезпечних предметів, знищено – 4019.
З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями здійснили перевірку понад 3600 транспортних засобів.
"Всього з початку деокупаційних заходів зареєстровано 2814 воєнних злочинів, з яких найбільше за ст. 438 КК України – 2485, за ст. 111-1 КК України – 274 та інші", - наголошується в повідомленні.
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