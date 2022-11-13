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США конкуруватимуть із Китаєм, але не допускатимуть переходу конкуренції у конфлікт, - Байден

байден

США мають намір активно конкурувати з Китаєм, але зберігати відкритими лінії зв’язку і не допускати переходу конкуренції у конфлікт.

Про це заявив президент США Джо Байден на Східноазійському саміті (ВАС) в Пномпені, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сполучені Штати будуть активно конкурувати з КНР і висловлюватися з приводу порушень прав людини в КНР, зберігаючи водночас лінії зв'язку відкритими і приділяючи увагу тому, щоб конкуренція не переростала в конфлікт", - цитує Байдена Білий дім в неділю.

Крім того, в заяві наголошується, що Байден підтвердив важливість підтримки миру і стабільності в Тайванській протоці.

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Автор: 

Байден Джо (2892) Китай (4674) США (23280) конкуренція (46)


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Топ коментарі
+9
Умный ход. Сначала перенести все заводы, дать им технологии.
Вырастить соперника.
А теперь будем конкурировать...
Нужно яйца прищимить в США тому кто допустил перенос экономики в Китай.
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13.11.2022 13:05
+4
Если Китай потеряет берега, то будет собирать дизельную "Теслу".
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13.11.2022 13:01
+3
Хто зможе назвати суто китайські товари (роботи, послуги), які можуть конкурувати на міжнародних ринках з американськими?
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13.11.2022 13:04
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Давитимуть економічно ? .
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13.11.2022 12:55 Відповісти
Я думаю що будуть переносити виробництво з китаю у інші, союзницкі держави. Наприклад в східну Европу. А китай потихеньку повернеться до виготивлення "настоящіх часов фірми Сейко" які відстають на годину за сутки
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13.11.2022 14:14 Відповісти
Если Китай потеряет берега, то будет собирать дизельную "Теслу".
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13.11.2022 13:01 Відповісти
Береги Китай вже загубив. Приклад росії надихає.
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13.11.2022 13:15 Відповісти
Та ні, Китай піклується про своє обличчя - воно в нього,
на відміну від Росії, ще є.
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13.11.2022 13:20 Відповісти
якщо вони своїх за людей не вважають, що їм чужі, і що їм до того, що вже там обличчя.
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13.11.2022 14:06 Відповісти
Якраз до чужих вони відносяться по іншому, бо чітко знають від чого залеже їхнє "вставаніє с колєн". Але це не означає що китай відмовиться від своїх планів володінням світу. Міняються лідери та строї в китає але це залишається незмінним.
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13.11.2022 14:49 Відповісти
Хто зможе назвати суто китайські товари (роботи, послуги), які можуть конкурувати на міжнародних ринках з американськими?
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13.11.2022 13:04 Відповісти
Наличные доллари.
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13.11.2022 13:29 Відповісти
доллары
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13.11.2022 13:30 Відповісти
А чого ти Китай захищаєш? ти русскій?
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13.11.2022 13:34 Відповісти
У Америки немає Великої стіни.
А якщо серйозно - китайська народна медицина - ефективна і доступна
навідміну від американської. Зате американці мають залізний стимул
піклуватися про свою форму і вона в більшості з них чудова.
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13.11.2022 13:27 Відповісти
За якими показниками (критеріями) китайська народна медицина конкурентоспроможна із американською (як я розумію, офіційною) медициною?
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13.11.2022 13:50 Відповісти
китайська народна медицина доступна на відміну від американської? ну й де мені дістати корінь золотого жень-шеня, слину двомісячної жовтої змії, і морські жолуді? І так, щоб доступно?
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13.11.2022 14:09 Відповісти
Умный ход. Сначала перенести все заводы, дать им технологии.
Вырастить соперника.
А теперь будем конкурировать...
Нужно яйца прищимить в США тому кто допустил перенос экономики в Китай.
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13.11.2022 13:05 Відповісти
Перенесення процесів збирання і навіть передача деяких технологій - це, на щастя, ще не перенесення економіки.
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13.11.2022 13:57 Відповісти
Тим більше що "конкурент" і "сопєрвнік" то є різні речі.
Головне це технології, згоден з вами.
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13.11.2022 14:10 Відповісти
не деяких, там цілі міста-фабрики побудовані, це ніяк не можна назвати деякі технології і цех по збірці. Дідька, тепер навіть труси і шкарпетки всі китайські, а між іншім у нас були дуже добрі трикотажні фабрики. Все роззорили наші олігархи, які отримали карт-бланш від нашої проросійської а фактично совкової влади. І да, наші омріяні екологічно чисті сонячні панельки, які мають поставити крапку в залежності Світ від викопних енергоресурсів, виробляються з кремнію, а найбільші експортери кремнія Китай і рф. І кремній теж на дереві не росте, його такі треба копати. І що? З огня до полум"я?
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13.11.2022 14:23 Відповісти
знищити свою промисловість, щоб перенести її до країни де робоча сила дешева і можна зневажати і на трудові кодекси і безпекою і екологією не паритися. Вони хотіли змішати комунізм і капіталізм і в результаті отримати безкінечне щастя для всіх, але щось пійшло не так (яке диво!) і тепер дай Боже не пропасти. Глобалізатори-економісти, чорт би драв їх жадібність і безвідповідальність.
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13.11.2022 14:18 Відповісти
Ви явно помилися новиною - тут тема про відносини США та Китаю, а не про страшних олігархів.
А по друге - може досить цих комуняцьких закидів? Тим більше що ви пишите з Польщі, країни де діє ця "страшна ринкова економіка"?
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13.11.2022 14:53 Відповісти
Китай залишився без технологій https://youtu.be/Hlzlaz7hBjM
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13.11.2022 13:06 Відповісти
Ага, американці закидають світ дешевим "ширнепотребом".Тільки вже свого виробництва. )
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13.11.2022 13:09 Відповісти
Як це по-байденьскі: і нашим, і вашим. Його радники (текст саме вони писали) вважають, що це дуже виважена заява, але, насправді, це чергова демонстрація безхребетності і безпорадності цієї адміністрації. байден це реінкарнація обами, причому у найгіршому з її проявів...
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13.11.2022 13:18 Відповісти
 
 