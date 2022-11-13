США конкуруватимуть із Китаєм, але не допускатимуть переходу конкуренції у конфлікт, - Байден

США мають намір активно конкурувати з Китаєм, але зберігати відкритими лінії зв’язку і не допускати переходу конкуренції у конфлікт.

Про це заявив президент США Джо Байден на Східноазійському саміті (ВАС) в Пномпені, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сполучені Штати будуть активно конкурувати з КНР і висловлюватися з приводу порушень прав людини в КНР, зберігаючи водночас лінії зв'язку відкритими і приділяючи увагу тому, щоб конкуренція не переростала в конфлікт", - цитує Байдена Білий дім в неділю.

Крім того, в заяві наголошується, що Байден підтвердив важливість підтримки миру і стабільності в Тайванській протоці.

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