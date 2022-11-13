США конкуруватимуть із Китаєм, але не допускатимуть переходу конкуренції у конфлікт, - Байден
США мають намір активно конкурувати з Китаєм, але зберігати відкритими лінії зв’язку і не допускати переходу конкуренції у конфлікт.
Про це заявив президент США Джо Байден на Східноазійському саміті (ВАС) в Пномпені, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Сполучені Штати будуть активно конкурувати з КНР і висловлюватися з приводу порушень прав людини в КНР, зберігаючи водночас лінії зв'язку відкритими і приділяючи увагу тому, щоб конкуренція не переростала в конфлікт", - цитує Байдена Білий дім в неділю.
Крім того, в заяві наголошується, що Байден підтвердив важливість підтримки миру і стабільності в Тайванській протоці.
Топ коментарі
+9 Zalet
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на відміну від Росії, ще є.
А якщо серйозно - китайська народна медицина - ефективна і доступна
навідміну від американської. Зате американці мають залізний стимул
піклуватися про свою форму і вона в більшості з них чудова.
Вырастить соперника.
А теперь будем конкурировать...
Нужно яйца прищимить в США тому кто допустил перенос экономики в Китай.
Головне це технології, згоден з вами.
А по друге - може досить цих комуняцьких закидів? Тим більше що ви пишите з Польщі, країни де діє ця "страшна ринкова економіка"?