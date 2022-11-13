Санкції в дії: у РФ гострий дефіцит ліків, планові операції переносяться на невизначений термін
У Росії різко зменшується запас медичних препаратів, планові операції переносяться на невизначений термін. У регіонах мають створити запас ліків на наступні 4 місяці.
Як інформує Цензор.НЕТ. про це повідомляють у Головному управлінні розвідки.
Зазначається, що військові ЗС РФ активно обговорюють наказ міністерства охорони здоров’я рф, згідно з яким всі регіони країни-окупанта зобов’язали створити недоторканий запас лікарських засобів на 4 місяці.
На думку військових поява такого наказу може бути пов’язана з низкою причин:
- вплив міжнародних санкцій на економіку. Як наслідок, фармацевтична галузь просто нездатна забезпечити виробництво достатньої кількості необхідних лікарських засобів. Як зазначають самі військові, в рф на сьогодні взагалі не ведеться виробництво сучасних лікарських засобів. Натомість налагоджено лінії з розфасовки імпорту;
- реальна загроза повної зупинки поставок медикаментів із-за кордону;
- у зв’язку зі збільшенням інтенсивності бойових дій, відповідно збільшуються санітарні втрати окупантів.
"У приватних розмовах російські хірурги визнають, що запас медикаментів різко зменшується і це вже впливає на проведення хірургічних операцій та на галузь в цілому. Відновлення запасів не проводиться. Через наявний дефіцит відзначається суттєве зростання цін на медичні препарати. Затверджені календарні графіки проведення планових операцій доводиться докорінно переглядати. У зв'язку з гострою нестачею необхідних препаратів вони переносяться на невизначений термін. Допомога надаватиметься тільки тим хворим, які потребують невідкладного оперативного втручання", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Многолетний опыт применения подтвердил, что боярышник понижает давление и благоприятно действует на сердце и сосуды в целом. Растение стимулирует кровообращение, а также помогает при сильных психо-эмоциональных нагрузках.
Благодаря составу уникальных веществ, боярышник применяют при высоком давлении. Кроме того, растение укрепляет иммунитет и улучшает самочувствие в целом. При гипертонии боярышник снижает давление, при гипотонии - повышает.
Гипертоникам рекомендуют пить чаи с боярышником или принимать настойки.
не хочуть
хай лікуються травами, у знахарів, ворожок
європа та америка, це ж погано
гавно кругом і ти в гавні, це ж добре...
Кацапам Індія продасть скільки завгодно дженериків.
Це голос сумчанки, яка ризикуючи життям надавала місця дислокації військ рф. На жаль, тростянчанку вбили, але вклад її залишиться неоціненним…
https://twitter.com/i/status/1591456904798212096
Ще є Бояришнік.