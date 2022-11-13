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Новини Санкції проти Росії Війна
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Санкції в дії: у РФ гострий дефіцит ліків, планові операції переносяться на невизначений термін

медицина,рф,лікарня

У Росії різко зменшується запас медичних препаратів, планові операції переносяться на невизначений термін. У регіонах мають створити запас ліків на наступні 4 місяці.

Як інформує Цензор.НЕТ. про це повідомляють у  Головному управлінні розвідки.

Зазначається, що військові ЗС РФ активно обговорюють наказ міністерства охорони здоров’я рф, згідно з яким всі регіони країни-окупанта зобов’язали створити недоторканий запас лікарських засобів на 4 місяці.

На думку військових поява такого наказу може бути пов’язана з низкою причин:

  • вплив міжнародних санкцій на економіку. Як наслідок, фармацевтична галузь просто нездатна забезпечити виробництво достатньої кількості необхідних лікарських засобів. Як зазначають самі військові, в рф на сьогодні взагалі не ведеться виробництво сучасних лікарських засобів. Натомість налагоджено лінії з розфасовки імпорту;
  • реальна загроза повної зупинки поставок медикаментів із-за кордону;
  • у зв’язку зі збільшенням інтенсивності бойових дій, відповідно збільшуються санітарні втрати окупантів.

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"У приватних розмовах російські хірурги визнають, що запас медикаментів різко зменшується і це вже впливає на проведення хірургічних операцій та на галузь в цілому. Відновлення запасів не проводиться. Через наявний дефіцит відзначається суттєве зростання цін на медичні препарати. Затверджені календарні графіки проведення планових операцій доводиться докорінно переглядати. У зв'язку з гострою нестачею необхідних препаратів вони переносяться на невизначений термін. Допомога надаватиметься тільки тим хворим, які потребують невідкладного оперативного втручання", - йдеться у повідомленні.

медицина (2132) розвідка (3877) росія (65800) санкції (12032) медична допомога (113)


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Топ коментарі
+13
Подорожник та спирт є, їм цього вистачить
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13.11.2022 14:23
+10
из за поребрика.....................................................................................................................
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13.11.2022 14:25
+10
боярка ето для бояр-для чєрні тормозуха...
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13.11.2022 14:27
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Подорожник та спирт є, їм цього вистачить
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13.11.2022 14:23 Відповісти
іщьо кора дуба і подорожнік...
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13.11.2022 14:25 Відповісти
прикладайте портрет путлера- від всіх хвороб !!
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13.11.2022 14:28 Відповісти
Традіция...
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13.11.2022 14:37 Відповісти
згодиться яґелъ чи мох притрущений сушеними мухомороми (тьфу, іть..)
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13.11.2022 21:26 Відповісти
Так в них же боярка є хай нею користуються.
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13.11.2022 14:24 Відповісти
боярка ето для бояр-для чєрні тормозуха...
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13.11.2022 14:27 Відповісти
Боярка вже давно стала мемом, символом російського життя, але всі забувають, що ця спиртова настоянка в першу чергу є ліки для зниження тиску. І це вже масове явище там, коли швидка підбирає чергового алкаша не через сп'яніння, а через критично низький кров'яний тиск.
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13.11.2022 14:30 Відповісти
Це не ліки для зниження тиску. В першу чергу, це заспокійливе. Зниження тиску наступає, коли неміряно жлуктити цю настоянку
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13.11.2022 14:55 Відповісти
Как влияет боярышник на давление

Многолетний опыт применения подтвердил, что боярышник понижает давление и благоприятно действует на сердце и сосуды в целом. Растение стимулирует кровообращение, а также помогает при сильных психо-эмоциональных нагрузках.

Благодаря составу уникальных веществ, боярышник применяют при высоком давлении. Кроме того, растение укрепляет иммунитет и улучшает самочувствие в целом. При гипертонии боярышник снижает давление, при гипотонии - повышает.

Гипертоникам рекомендуют пить чаи с боярышником или принимать настойки.
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13.11.2022 15:17 Відповісти
Это не основное его действие и к гипотензивным препаратам эту настойку не относят. А такое, как вы процитировали, я сам писал, за небольшие деньги, в свое время)
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13.11.2022 15:33 Відповісти
Ну, основное его действие, как и говорим тут, заключается все же в старом высказывание - "Веселие руси есть пити, а без него не можем жити"
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13.11.2022 15:35 Відповісти
Интересны еще другие эффекты действия настойки боярышника. Если видите алкозавра с рожей почти черной, то значит плотно сидит на бояре. Из за воздействия на надпочечники
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13.11.2022 15:41 Відповісти
из за поребрика.....................................................................................................................
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13.11.2022 14:25 Відповісти
смiшно. трiшечки... але, на жаль, велике перебiльшення.
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13.11.2022 15:14 Відповісти
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13.11.2022 14:25 Відповісти
Ягель и боярышник-лучшее лекарство для кацапа. А операции этим тварям можно делать пилой,топором и отвёрткой.
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13.11.2022 14:26 Відповісти
я розумію, зима іде-трави не ростуть, але прийде весна і все "устаканится"
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13.11.2022 14:27 Відповісти
ну не хочуть орки жити в цивілізації
не хочуть
хай лікуються травами, у знахарів, ворожок
європа та америка, це ж погано
гавно кругом і ти в гавні, це ж добре...
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13.11.2022 14:29 Відповісти
Поставить свечку у лика св. Гивиролы Спермоусовой. Если пациент сдох, значит на то воля товарища господа и скорее всего он был инагентом.
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13.11.2022 14:29 Відповісти
Не вірю.

Кацапам Індія продасть скільки завгодно дженериків.
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13.11.2022 14:32 Відповісти
Нехай стають в чергу на "операцію" до ВСУ
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13.11.2022 14:34 Відповісти
Игнат



Це голос сумчанки, яка ризикуючи життям надавала місця дислокації військ рф. На жаль, тростянчанку вбили, але вклад її залишиться неоціненним…

https://twitter.com/i/status/1591456904798212096

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13.11.2022 14:42 Відповісти
Да и хер на них. Нашли что обговаривать. Быстрее передохнут
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13.11.2022 14:54 Відповісти
Все идет по плану и графику, пуйло опять всех переиграл и ****** сам себя, ну а лапти терпилы по жизни.
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13.11.2022 14:56 Відповісти
Молитви гундяя - ось самі доступні і дієві ліки.
Ще є Бояришнік.
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13.11.2022 14:56 Відповісти
Та швидше виздихають..тварюки..
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13.11.2022 15:01 Відповісти
А нас має хвилювати з яких причин кацапи стануть "харошімі рузькімі"?
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13.11.2022 15:04 Відповісти
Які ліки? Вони цвяхів без допомоги не виготовлять!
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13.11.2022 15:21 Відповісти
зато доноров в избытке! Даже экспортировать можно
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13.11.2022 16:48 Відповісти
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13.11.2022 18:29 Відповісти
 
 