Гітару легендарного Маккартні продали на аукціоні за 77 тис. доларів. Кошти підуть на підтримку України
На аукціоні в Нью-Йорку продали гітари Gibson, пофарбовані у кольори українського прапора. Одна з них - легендарного Пола Маккартні. Зібрані кошті підуть на гуманітарну допомогу постраждалим від агресії РФ українцям.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті аукціонного дому Julien's.
Декілька спеціально виготовлених гітар у жовто-блакитних кольорах, на яких грали такі музиканти, як Пол Маккартні, Сол Гадсон (Слеш) та члени гурту Rolling Stones, продано в суботу, 12 листопада, на аукціоні в Нью-Йорку. 100% коштів будуть направлені на підтримку постраждалих у війні Росії проти України.
Інструменти, створені виробником гітар Gibson, пофарбовані у кольори українського прапора, на них різні малюнки: білі голубки з оливковими гілками, символ миру (peace) та інші, а також автографи виконавців. На аукціоні продавались і книги з автографами.
За даними Julien's інструмент, з яким Маккартні виступив улітку, було продано за 77 тисяч доларів. Гітара Слеша пішла з молотка за 31 тисяч доларів, а мексиканської поп-рок-групи Maná - понад 11 тисяч доларів.
Зазначаэться, що Gibson також запустила продаж футболок Guitars For Peace. Кошти, отримані від реалізації гітар і футболок, будуть передані на надання негайної гуманітарної допомоги в Україні через британське об'єднання благодійних організацій "Комітет з надзвичайних ситуацій".
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Michelle, ma bellе.
Ця фраза писалась та співалась французькою. То був своєрідний шарм того часу.
це щось!!!
АЗОВ_UA_NATO_USA
Накрыли позицию руских чмобиков.
https://twitter.com/i/status/1591711570283102209
https://www.youtube.com/watch?v=YkgkThdzX-8 IMAGINE
не стало Джона? - не стало Пола...
душею ґурта був Леннон - нема Леннона - нема гурта.