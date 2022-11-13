Гітару легендарного Маккартні продали на аукціоні за 77 тис. доларів. Кошти підуть на підтримку України

На аукціоні в Нью-Йорку продали гітари Gibson, пофарбовані у кольори українського прапора. Одна з них - легендарного Пола Маккартні. Зібрані кошті підуть на гуманітарну допомогу постраждалим від агресії РФ українцям.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті аукціонного дому Julien's.

Декілька спеціально виготовлених гітар у жовто-блакитних кольорах, на яких грали такі музиканти, як Пол Маккартні, Сол Гадсон (Слеш) та члени гурту Rolling Stones, продано в суботу, 12 листопада, на аукціоні в Нью-Йорку. 100% коштів будуть направлені на підтримку постраждалих у війні Росії проти України.

Інструменти, створені виробником гітар Gibson, пофарбовані у кольори українського прапора, на них різні малюнки: білі голубки з оливковими гілками, символ миру (peace) та інші, а також автографи виконавців. На аукціоні продавались і книги з автографами.

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За даними Julien's інструмент, з яким Маккартні виступив улітку, було продано за 77 тисяч доларів. Гітара Слеша пішла з молотка за 31 тисяч доларів, а мексиканської поп-рок-групи Maná - понад 11 тисяч доларів.

Зазначаэться, що Gibson також запустила продаж футболок Guitars For Peace. Кошти, отримані від реалізації гітар і футболок, будуть передані на надання негайної гуманітарної допомоги в Україні через британське об'єднання благодійних організацій "Комітет з надзвичайних ситуацій".