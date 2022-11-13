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Гітару легендарного Маккартні продали на аукціоні за 77 тис. доларів. Кошти підуть на підтримку України

маккартні,гітара

На аукціоні в Нью-Йорку продали гітари Gibson, пофарбовані у кольори українського прапора. Одна з них - легендарного Пола Маккартні. Зібрані кошті підуть на гуманітарну допомогу постраждалим від агресії РФ українцям.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті аукціонного дому Julien's.

Декілька спеціально виготовлених гітар у жовто-блакитних кольорах, на яких грали такі музиканти, як Пол Маккартні, Сол Гадсон (Слеш) та члени гурту Rolling Stones, продано в суботу, 12 листопада, на аукціоні в Нью-Йорку. 100% коштів будуть направлені  на підтримку постраждалих у війні Росії проти України.

Інструменти, створені виробником гітар Gibson, пофарбовані у кольори українського прапора, на них різні малюнки: білі голубки з оливковими гілками, символ миру (peace) та інші, а також автографи виконавців. На аукціоні продавались і книги з автографами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Kalush Orchestra продали кришталевий мікрофон Євробачення-2022 на благодійному аукціоні

За даними Julien's інструмент, з яким Маккартні виступив улітку, було продано за 77 тисяч доларів. Гітара Слеша пішла з молотка за 31 тисяч доларів, а мексиканської поп-рок-групи Maná - понад 11 тисяч доларів.

Зазначаэться, що Gibson також запустила продаж футболок Guitars For Peace. Кошти, отримані від реалізації гітар і футболок, будуть передані на надання негайної гуманітарної допомоги в Україні через британське об'єднання благодійних організацій "Комітет з надзвичайних ситуацій".

аукціон (1428) музика (497) допомога (8421) Україна (5949) допомога і підтримка (1165)


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Топ коментарі
+9
Thank you, sir McCartney!
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13.11.2022 15:18
+6
Michel, my bell...
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13.11.2022 14:42
+3
Красивое...очень...

АЗОВ_UA_NATO_USA



Накрыли позицию руских чмобиков.

https://twitter.com/i/status/1591711570283102209
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13.11.2022 14:44
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Michel, my bell...
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13.11.2022 14:42 Відповісти
Боже, коли ви вже навчитеся писати без з помилок...
Michelle, ma bellе.
Ця фраза писалась та співалась французькою. То був своєрідний шарм того часу.
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13.11.2022 15:29 Відповісти
французькою? - ніколи...
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13.11.2022 15:47 Відповісти
з носом проблема... - не гнусавлю.
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13.11.2022 15:49 Відповісти
Гурт Kozak System презентував нову пісню "У Херсон повертається весна" https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DTfHZ5P5ciyk%26fbclid%3DIwAR30qO3meg478qsA5bMieW7nDXNXo8vXD0DG7YDzY-CV-OyTKz7EHHKCA38&h=AT0J2fzlzVEGKjPIVBn5FB2Xggs4oXE5E4origwijlVjGw4-gXPFYDv4ObYjkQwb7XNqRxtOSIrfoox_GFsYiuYoWIg9luOl3WLH2oQe239wDG61PeLLnbIjwGn0EC8Ms1Y&__tn__=R]-R&c[0]=AT3cBG-***************************************************************************************************************************************************************************************************** https://www.youtube.com/watch?v=TfHZ5P5ciyk

це щось!!!
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13.11.2022 16:12 Відповісти
Красивое...очень...

АЗОВ_UA_NATO_USA



Накрыли позицию руских чмобиков.

https://twitter.com/i/status/1591711570283102209
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13.11.2022 14:44 Відповісти
та вміють хлопці раків херсонських кацапнею годувати...
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13.11.2022 14:49 Відповісти
Let it Be!
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13.11.2022 14:49 Відповісти
пісня дуже гарна але звучить як,,какая разница
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13.11.2022 15:09 Відповісти
Человек легенда. Респектище!
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13.11.2022 14:50 Відповісти
до Джона Леннона ще рости і рости..
https://www.youtube.com/watch?v=YkgkThdzX-8 IMAGINE
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13.11.2022 15:01 Відповісти
Хто зна, чи знали б ми їх обох (і Маккартні, і Лєннона), якби доля не звела їх разом...
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13.11.2022 15:13 Відповісти
Пол був гуд поряд з Джоном...
не стало Джона? - не стало Пола...
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13.11.2022 15:29 Відповісти
Та ладна!
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13.11.2022 15:30 Відповісти
якась мага Джона вбила, но мненія тода не обратілі...
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13.11.2022 15:38 Відповісти
...якщо б їх доля не звела з Брайаном Епстейном)
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13.11.2022 23:08 Відповісти
- imagine world without russia...
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13.11.2022 16:01 Відповісти
Мені подобається альбом Револьвер. 1966 року
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13.11.2022 14:56 Відповісти
це все дрібниця- касаби куплять обісрані сподні путіна за 1 млн !!!
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13.11.2022 15:07 Відповісти
чому так дешево?..
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13.11.2022 15:08 Відповісти
акий ґитарст така і ціна,,,
душею ґурта був Леннон - нема Леннона - нема гурта.
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13.11.2022 15:19 Відповісти
Ну если и Битлз за нас, то руским точно пи...да
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13.11.2022 15:16 Відповісти
Thank you, sir McCartney!
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13.11.2022 15:18 Відповісти
Gibson - респетіще!
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13.11.2022 21:21 Відповісти
 
 