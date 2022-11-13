Зима уповільнить наступ в Україні з обох боків. Військові операції РФ лишатимуться у глухому куті до наступного року, - The New York Times
Зима призведе до уповільнення військових наступальних дій в Україні з обох сторін. І це може тривати до пів року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.
Як пише видання з посиланням на високопоставлених чиновників адміністрації президента США Джо Байдена, військові операції Росії в Україні "залишатимуться в глухому куті до наступного року", оскільки нещодавні успіхи ЗСУ зруйнували надії Москви захопити більше території в областях, які російський диктатор Володимир Путін намагався зобразити "історично частиною РФ".
Тим часом американські офіційні особи вважають, що рішення Росії відвести війська зі стратегічного міста Херсон й передислокувати за річку Дніпро частково ґрунтувалося на занепокоєнні, що їхні солдати будуть загнані в глухий кут і відрізані від постачання з настанням зими.
"Зимова пауза могла б тривати до пів року. Наприкінці листопада дощ і м’який ґрунт сповільнять рух обох армій. Потім, коли температура впаде і земля замерзне, танкам і вантажівкам буде легше рухатися. Але ймовірність сильних снігопадів і ще холоднішої погоди може ускладнити для погано оснащеної російської армії початок будь-якого нового наступу", - пише NYT.
Зазначено, що "через зумовлену погодою паузу в основних військових рухах війна увійде в нову фазу".
"Росія, ймовірно, посилить свої атаки на інфраструктуру, щоб тероризувати українців. На думку аналітиків, Україна може активізувати таємну кампанію, щоб показати, що вона може завдати удару у відповідь навіть по території Росії", - вважають аналітики.
Представники адміністрації Байдена кажуть, що вкрай необхідно використати зимове уповільнення для відновлення постачання оборонної та наступальної зброї Україні.
За словами військових аналітиків, під час паузи, що насувається, обидві сторони також перенавчатимуть війська та "готуватимуться до нового напору в лютому".
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24 лютого. Провідні Західні ЗМІ
Та щаз!
А там, дивишься, і вже машуть свинолупі хусточками Керчі з моста, виконуючи "оптимізацію лінії фронту, шляхом виведення військ на правий берег Обі"...
в сенсі: на псячий прутень
Глаза открываются
Глаза открываются...
И открылись наконец!!!
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Сопредседатель партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" отметил, что неудачи ВС РФ в спецоперации на Украине свидетельствуют о том, что политический курс в России был не вполне верен, либо не верен вообще.
"То, как мы строили свою страну, было неправильно. Россия должна быть готовой в любой момент вступить в бой со всем миром. У нас другого варианта существования нет, а оказалось, что мы с одной Украиной не можем справиться, обладая теми мощностями, которые наш олигархический капитализм накопил к 2022 году", - выразил своё мнение писатель.
Писатель-политик-депутат-мент...
Один из столпов нынешнего режима - Захар Прилепин.
1. якщо б їх розтрощили в Херсоні та навколо Херсона - це для їхньої медіа-картинки було б значно гірше, ніж "зманеврували в ритмі вальсу на лівий берег Дніпра".
2. аби виграти час. Не для створення армії з чмобіків (це неможливо вже). І не для "ремонту техніки" (грошей в них достатньо для того, аби "відремонтувати" техніку хоч 10 разів. Але - немає кому і немає з чого. Тупо немає промислових можливостей для кап.ремонту техніки і не змогли за 9 місяців побудувати/відновити)... Час потрібен для чергової кампанії примушення України до "перемовин" на умовах *****!