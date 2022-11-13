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Новини Війна
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Зима уповільнить наступ в Україні з обох боків. Військові операції РФ лишатимуться у глухому куті до наступного року, - The New York Times

зима,донбас,оос

Зима призведе до уповільнення військових наступальних дій в Україні з обох сторін. І це може тривати до пів року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.

Як пише видання з посиланням на високопоставлених чиновників адміністрації президента США Джо Байдена, військові операції Росії в Україні "залишатимуться в глухому куті до наступного року", оскільки нещодавні успіхи ЗСУ зруйнували надії Москви захопити більше території в областях, які російський диктатор Володимир Путін намагався зобразити "історично частиною РФ".

Тим часом американські офіційні особи вважають, що рішення Росії відвести війська зі стратегічного міста Херсон й передислокувати за річку Дніпро частково ґрунтувалося на занепокоєнні, що їхні солдати будуть загнані в глухий кут і відрізані від постачання з настанням зими.

"Зимова пауза могла б тривати до пів року. Наприкінці листопада дощ і м’який ґрунт сповільнять рух обох армій. Потім, коли температура впаде і земля замерзне, танкам і вантажівкам буде легше рухатися. Але ймовірність сильних снігопадів і ще холоднішої погоди може ускладнити для погано оснащеної російської армії початок будь-якого нового наступу", - пише NYT.

Зазначено, що "через зумовлену погодою паузу в основних військових рухах війна увійде в нову фазу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ навряд чи припинять контрнаступ через настання зими, - ISW

"Росія, ймовірно, посилить свої атаки на інфраструктуру, щоб тероризувати українців. На думку аналітиків, Україна може активізувати таємну кампанію, щоб показати, що вона може завдати удару у відповідь навіть по території Росії", - вважають аналітики.

Представники адміністрації Байдена кажуть, що вкрай необхідно використати зимове уповільнення для відновлення постачання оборонної та наступальної зброї Україні.

За словами військових аналітиків, під час паузи, що насувається, обидві сторони також перенавчатимуть війська та "готуватимуться до нового напору в лютому".

Читайте: Путін чекає на прихід "генерала Зими", який завжди рятував російську армію, - Боррель

Автор: 

армія рф (17698) зима (150) ЗСУ (7637)


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Топ коментарі
+12
Я думаю ВСУ их удивит, как уже это делали не раз
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13.11.2022 15:43
+11
Росія захопить Київ за три дні.

24 лютого. Провідні Західні ЗМІ
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13.11.2022 15:39
+9
Що знову аналіз? Так писали,що ЗСУ добре одіте взуте і буде і надалі йти вперед. Орки в кольчугах заржавіють
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13.11.2022 15:39
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Що знову аналіз? Так писали,що ЗСУ добре одіте взуте і буде і надалі йти вперед. Орки в кольчугах заржавіють
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13.11.2022 15:39 Відповісти
Росія захопить Київ за три дні.

24 лютого. Провідні Західні ЗМІ
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13.11.2022 15:39 Відповісти
А что им было говорить, если о войне все докладывали 4 месяца в подробностях ***********, а он разведением войск занимался, разминированием? Они были уверены, что в Омане все договорено и Украину передадут под протекторат Раиссы. Все по крайне мере об этом говорило.
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13.11.2022 16:33 Відповісти
Уповільнить?
Та щаз!
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13.11.2022 15:41 Відповісти
************** "наступ" - зупиниться, це очевидно. А ось хаймарсам - начхати на те, чи в снігу склади/танки, чи в багнюці. Тож хєрачити свинолупих будуть постійно та безперевно.

А там, дивишься, і вже машуть свинолупі хусточками Керчі з моста, виконуючи "оптимізацію лінії фронту, шляхом виведення військ на правий берег Обі"...
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13.11.2022 22:22 Відповісти
Ну пупкин не помолодеет за это время. Вдруг апостол Павел позовет его туалеты мыть..
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13.11.2022 15:43 Відповісти
Наступ уповільнять тільки погодні умови, але дуже тимчасово.
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13.11.2022 15:43 Відповісти
Маєте достовірну інформацію з ГШ ЗСУ? Пишіть, не соромтеся.
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13.11.2022 22:41 Відповісти
Я думаю ВСУ их удивит, как уже это делали не раз
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13.11.2022 15:43 Відповісти
Пук ин якраз зимою і напав. І ніфіга зима, сама по собі, нічого не уповільнила
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13.11.2022 15:45 Відповісти
Вірно,тікали з Київщини аж гаї шуміли
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13.11.2022 15:46 Відповісти
Це ті самі, що давали Україні кілька годин, протриматись в лютому?
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13.11.2022 15:46 Відповісти
https://www.nytimes.com/2022/11/12/us/politics/winter-ukraine-russia-war.html The New York Times --промто не зають мивації ЗМУ
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13.11.2022 18:51 Відповісти
Міллі ще не звільнили?

в сенсі: на псячий прутень

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13.11.2022 15:48 Відповісти
Глаза открываются...
Глаза открываются
Глаза открываются...
И открылись наконец!!!
_______________________________________________________________________________
Сопредседатель партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" отметил, что неудачи ВС РФ в спецоперации на Украине свидетельствуют о том, что политический курс в России был не вполне верен, либо не верен вообще.

"То, как мы строили свою страну, было неправильно. Россия должна быть готовой в любой момент вступить в бой со всем миром. У нас другого варианта существования нет, а оказалось, что мы с одной Украиной не можем справиться, обладая теми мощностями, которые наш олигархический капитализм накопил к 2022 году", - выразил своё мнение писатель.
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13.11.2022 15:48 Відповісти
Что за писатель?
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13.11.2022 15:50 Відповісти
Многостаночник.
Писатель-политик-депутат-мент...
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13.11.2022 16:02 Відповісти
Ах, да, я цитата укоротил, поэтому и непонятки.
Один из столпов нынешнего режима - Захар Прилепин.
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13.11.2022 16:04 Відповісти
писатель))
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13.11.2022 16:50 Відповісти
Бред и снова бред. Особенно про наступательные операции в феврале. Они уже были у кацапов в этом году и ни чем хорошим не закончились. Погода в феврале марте при багнюке и слякоте ещё хуже для наступления чем при дожде в ноябре. Если и наступать, то не раньше апреля кацапы будут
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13.11.2022 15:59 Відповісти
Які там сніги на Півдні Украіни .
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13.11.2022 16:05 Відповісти
Нам потрібні не прогнози, а наступальна зброя.
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13.11.2022 16:26 Відповісти
Зима будет относительно мягкая и особо без снега. Посему Ванги пусть лесом идут. Нужны дальнобойные ракеты и нормальная ПВО по всей стране.
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13.11.2022 16:35 Відповісти
Зима навпаки має пришвидшити наступ, мерзла земля це плюс до маневреності техніки, а відсутність "зеленки" не дасть створювати ворожі засади.
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13.11.2022 16:54 Відповісти
Типа дать русне расслабиться, что бы они пригнали ракет с ирана, или кореи, набрали ещё зеков, сирийцев, белоруссов. Подремонтировали технику, наклепали сухпайков. Угомоният недовольство бункерным, которое сейчас начинает разжигаться.
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13.11.2022 17:29 Відповісти
Свинолупі пішли на відступ з Херсону з 2 причин:
1. якщо б їх розтрощили в Херсоні та навколо Херсона - це для їхньої медіа-картинки було б значно гірше, ніж "зманеврували в ритмі вальсу на лівий берег Дніпра".
2. аби виграти час. Не для створення армії з чмобіків (це неможливо вже). І не для "ремонту техніки" (грошей в них достатньо для того, аби "відремонтувати" техніку хоч 10 разів. Але - немає кому і немає з чого. Тупо немає промислових можливостей для кап.ремонту техніки і не змогли за 9 місяців побудувати/відновити)... Час потрібен для чергової кампанії примушення України до "перемовин" на умовах *****!
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13.11.2022 22:50 Відповісти
Какой бред они пишут в вк на счёт сдачи Херсона. русня до сих пор верит что их армия вторая в мире, что Херсон заберут назад, что это не отступление а хитрый план. непрошибаемое быдло! Бушмены из "Наверное, боги сошли с ума", и то умнее.
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14.11.2022 18:39 Відповісти
когдато в лаптевских СМИ была инфа, что крупным акционером это газеты есть Ваксельберг и он также крупный пайщик Цукерберга. Там даже Мандель публиковалась.
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13.11.2022 18:15 Відповісти
Буде ванькам друга https://youtu.be/V2eeJRGeUX8 Талвісота , така що дядько Сем просто сяде на дупу від подиву і захоплення.
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13.11.2022 18:34 Відповісти
 
 