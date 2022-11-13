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Новини Війна
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Окупанти продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівщини та Сумщини із артилерії і "Градів", - ОК "Північ"

прикордоння,чернігівщини

Сьогодні окупанти з території РФ обстріляли Сумську та Чернігівську області 7 разів. По прикордонню регіонів цілили з артилерії та "Градів".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".

Як зазначається, о 09:30-09:32 повідомили про 20 приходів, імовірно з РСЗВ, в районі н.п. Вовківка. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

З 10:25 до 10:43 повідомили про 20 приходів, імовірно з САУ, в районі н.п. Ходине. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

За даними ОК "Північ", з 11:20 до 11:36 повідомили про 8 приходів, імовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Соснівка. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

З 11:55 до 12:33 повідомили про 15 приходів, імовірно з міномету 120 мм та ствольної артилерії, в районі н.п. Залізний Міст. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

З 13:00 до 13:10 повідомили про 10 приходів (тип зброї встановити не вдалося) в районі н.п. Фотовиж. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Читайте: Окупанти до самого ранку обстрілювали українське прикордоння, - Держприкордонслужба

З 13:23 до 14:00 повідомили про 14 приходів, імовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Миколаївка. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

З 13:24 до 15:00 повідомили про 14 приходів, імовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Леонівка та 2 вибухи (імовірно касетних боєприпасів (дистанційне мінування)). Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Автор: 

обстріл (28948) Сумська область (3803) Чернігівщина (1584)


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Топ коментарі
+6
А вони будуть так робити допоки їм у відповідь туди не полетить! Даже коли ми виб'ємо кацапів з України вони будуть "шмаляти" з своєї території!
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13.11.2022 16:12
+5
****** в ответ! Или так договорено?
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13.11.2022 16:19
+2
Ми терпіли, чи шо?
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13.11.2022 16:27
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А вони будуть так робити допоки їм у відповідь туди не полетить! Даже коли ми виб'ємо кацапів з України вони будуть "шмаляти" з своєї території!
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13.11.2022 16:12 Відповісти
Мудрі голови підпишуть Пакт о нєнападєнії
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13.11.2022 16:48 Відповісти
****** в ответ! Или так договорено?
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13.11.2022 16:19 Відповісти
Не можемо, бо тоді ми порушимо усякі конвенції, бо якщо стрілятимо у відповідь вже по території кацапів, то це буде як наш напад на іншу державу.
Поки можемо стріляти на своїй території.
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13.11.2022 16:51 Відповісти
Ми терпіли, чи шо?
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13.11.2022 16:27 Відповісти
з квітня 19го - самі собі насрали повні штані і навіть не помітили - як це все помітно і знайомо - стидоба сама...
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13.11.2022 16:44 Відповісти
Да!а что,не видно?
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13.11.2022 17:20 Відповісти
А где политическая воля зеленых соплей, о которой постоянно воет ветеринар Данилов?
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13.11.2022 17:40 Відповісти
Стреляют и наши по ним. Только кацапы ****** по нашим мирным, им *****, главное показать присутствие, давление. А наши ****** по тем, кто ****** с их стороны. Поэтому это не так заметно. Не будут же они в новостях показывать, как ихнюю батарею ***********. Просто новых пригонят.
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13.11.2022 21:24 Відповісти
Может кривовато описал, я не военный, но думаю, что примерно так.
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13.11.2022 21:25 Відповісти
 
 