Окупанти продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівщини та Сумщини із артилерії і "Градів", - ОК "Північ"

Сьогодні окупанти з території РФ обстріляли Сумську та Чернігівську області 7 разів. По прикордонню регіонів цілили з артилерії та "Градів".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".

Як зазначається, о 09:30-09:32 повідомили про 20 приходів, імовірно з РСЗВ, в районі н.п. Вовківка. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

З 10:25 до 10:43 повідомили про 20 приходів, імовірно з САУ, в районі н.п. Ходине. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

За даними ОК "Північ", з 11:20 до 11:36 повідомили про 8 приходів, імовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Соснівка. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

З 11:55 до 12:33 повідомили про 15 приходів, імовірно з міномету 120 мм та ствольної артилерії, в районі н.п. Залізний Міст. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

З 13:00 до 13:10 повідомили про 10 приходів (тип зброї встановити не вдалося) в районі н.п. Фотовиж. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

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З 13:23 до 14:00 повідомили про 14 приходів, імовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Миколаївка. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

З 13:24 до 15:00 повідомили про 14 приходів, імовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Леонівка та 2 вибухи (імовірно касетних боєприпасів (дистанційне мінування)). Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.