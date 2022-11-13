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Новини
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Бубка хоче передати крісло президента НОК наступнику, з яким вони, напевно, дерибанили гроші, - Стелла Захарова

бубка

Сергій Бубка іде з посади президента НОК України вже після того, як вичавив тут усе.

Про це заявила олімпійська чемпіонка та віцепрезидентка федерації гімнастики України Стелла Захарова в інтерв'ю tribuna.com, передає Цензор.НЕТ.

"Я у спорті 42 роки. Все бачила у своєму житті – виступала ще за Радянського Союзу, працювала за кордоном у Швеції дуже довгий час, потім приїхала вже до незалежної України та почала себе реалізовувати як менеджер. Відчула на своїй шкурі все від А до Я, як працює система спорту. Але такого неподобства, як зараз, я однозначно не бачила. Воно вже настільки накипіло. Усі інші роки також бували якісь незгоди, але процес якось ішов. Не було знищення нашої спортивної еліти. А зараз перейшли усі бар'єри", - пояснила вона, чому зараз активно публічно висловлює свою позицію.

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"Це почалося ще після Олімпійських ігор у Пекіні, коли дуже багато спортсменів та тренерів були обурені. А Сергій Назарович Бубка разом із Вадимом Марковичем Гутцайтом працювали в одній зв'язці для себе хороших та вирішили всіх одразу погасити. Привезли сюди президента Міжнародного олімпійського комітету Баха, зібрали масовку у концертному залі "Україна" та розповідали, що все чудово. Навіщо це свято було? А для того, щоб погасити цю бурю, цей гнів спортсменів та тренерів. Що все чудово, ви що? Хтось там щось каже, а подивіться – нас підтримує Бах. І все. Для них ми – маса. Не історія, а маса. Вони на нас заробляють гроші божевільні, але люди цих грошей не мають - вони їздять за свої на збори та змагання, щоб підготуватися до Олімпійських ігор. Я – незалежна та демократична людина. Я маю свою думку. Зачекайте, а де фінансування? Я знаю, як це працює і не можу погодитися з цим. А мене почали переслідувати та знищувати, прокуратуру на мене цькувати. Є ж адмінресурс у міністра. Ти проти? Зараз я покараю. Мені це нагадує Рашку, совдепію, диктатуру. Для мене це дикість", - додала Захарова.

"Багато тренерів після Пекіна втомилися боротися з вітряками. Відчувати себе рабами тих, хто сидить нагорі. Вони їдуть. Слухайте, ми весь свій золотий потенціал своїми руками викинули з країни з таким підходом", - наголосила вона.

"Я запитую - а що далі? Я ще вісім років тому говорила, що Сергій Назарович Бубка - дуже складна людина, яка любить себе і не поважає спортсменів. Ось воно і виявилося зараз. Він іде вже після того, як вичавив тут усе. Йому начхати. Почувається комфортно в Монако, у нього там своє житло. Наразі йде до Міжнародного олімпійського комітету і хоче передати крісло своєму наступнику, з яким вони, напевно, дерибанили гроші. І перед нами зараз чорна безодня. Або ми негайно робимо перезавантаження і приводимо команду нових людей – демократичних, активних спортсменів, тренерів та функціонерів, які живуть цим… У нас дуже багато таких людей, але їх настільки прибили. Десь знаходять якісь слабкі місця і одразу через прокуратуру, одразу мочать", - заявила Захарова.

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"Так от, якщо цього не станеться зараз, ми будемо далі як раби і бурлаки в такому ж річищі працювати. Коли федераціям нав'язують державних тренерів, їх призначає комісія з людей, некомпетентних у тому чи іншому виді спорту. Як це може бути взагалі? Якщо держчиновники втручаються в це навіть, то незабаром будуть втручатися, кому слід виступати. Та я такого взагалі не пам'ятаю. Тому що це визначалося всередині конкретної дисципліни та федерації, а потім уже подавали до міністерства. А сьогодні можна заборонити, викинути, зробити все, щоб цієї людини не було, стерти її. В мене враження, що міністр не зацікавлений вигравати медалі", - констатувала вона.

Автор: 

Бубка Сергій (28) Міністерство молоді та спорту (150) МОК (173) НОК (87) спорт (1627) Гутцайт Вадим (78) Захарова Стелла (5)


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Топ коментарі
+44
Бубка вата упорота не на жарт, гнати його з наступниками далеко.
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13.11.2022 17:02
+38
Ще за яника бубка ростягнув гроші з укргазбанку. А ми, українці- платники податків, через НБУ вливали в нього гроші.
Їбучий риговський казнокрад
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13.11.2022 17:06
+36
Гонтарєва врятувала "вкраїнчиків" від Бєні-"вкраїнчики"вигнали її з країни і спалили будинок, а Лисе чмо ржало зі сцени. Шевченко з НБУ стирив 200 млн і втік-всьо ок. Мецгер побив журналістів і з одного крісла пересів на інше-все ок. "Вкраїнчикам" не жме Еволюція малоросів триває
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13.11.2022 17:23
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коррупція це біль України і біль українського спорту, як її складової...Жана на керівника НОК!
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13.11.2022 16:54 Відповісти
Ще за яника бубка ростягнув гроші з укргазбанку. А ми, українці- платники податків, через НБУ вливали в нього гроші.
Їбучий риговський казнокрад
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13.11.2022 17:06 Відповісти
Гонтарєва врятувала "вкраїнчиків" від Бєні-"вкраїнчики"вигнали її з країни і спалили будинок, а Лисе чмо ржало зі сцени. Шевченко з НБУ стирив 200 млн і втік-всьо ок. Мецгер побив журналістів і з одного крісла пересів на інше-все ок. "Вкраїнчикам" не жме Еволюція малоросів триває
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13.11.2022 17:23 Відповісти
А трухина-пи#ора в CNN отбеливали ,"СЛУГИ" и их 🤢КУКЛОВОДЫ ВЪЕЛИСЬ похлеще ГНИД В ТЕЛО Украины присосались на смерть , как путлер и кацапы
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13.11.2022 17:44 Відповісти
Так "еволюції" ж нема!
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13.11.2022 18:11 Відповісти
Глупости. Рыговская сущность ана так и прет из него.
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13.11.2022 17:12 Відповісти
Дай людині владу та гроші-і ти зрозумієш яка вона...
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13.11.2022 16:55 Відповісти
" система" зацікавлена пилити бабло ...- і війна не перепона....
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13.11.2022 16:57 Відповісти
війна одна з прибуткових справ (не для тих хто на передовій, ясне діло)
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13.11.2022 17:21 Відповісти
В точку, его давно пора гнать. Но это не значит, что Захарова хорошая)
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13.11.2022 17:02 Відповісти
акуратно на шест насадити
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13.11.2022 17:32 Відповісти
отож.В цій реплиці більше конкретики,ніж у багатословній статті...
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13.11.2022 17:23 Відповісти
Зірвав з моїх вуст.
Нарешті цей підар нажрався і поїхав витрачати наші гроші в затишному місці. До речі, в Монако теракти чи замовні вбивства бувають? Дуже там багато нашої еліти зібралося. Не заважало б трохи проредіти.
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13.11.2022 17:34 Відповісти
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13.11.2022 16:58 Відповісти
Бубка это тот регионал януковский?
Нехилый дрлгожитель как Литвин.
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13.11.2022 16:59 Відповісти
Бубка вата упорота не на жарт, гнати його з наступниками далеко.
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13.11.2022 17:02 Відповісти
Немного про ЖАНА... для понимания
https://enovosty.com/publications/full/1002-temnaya-storona-medali-pokroviteli-i-tendery-borca-zhana-belenyuka
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13.11.2022 17:04 Відповісти
Грустно, но это прогнозируемо. Тот самый жан из племени рыгов, а может ли что быть доброе оттуда?
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13.11.2022 17:10 Відповісти
Донецкий ублюдок с сущностью рыга. Чего еще можно ожидать от этого «спортсмена» с квартирой в Париже и недвижимостью по всей Европе. Слова Национальный Олимпийский комитет звучат, как насмешка- нет тут ничего национального, это давно уже частная лавочка. Странно, что при обилии всяких НАБУХАНИЕ, СБУ, ДБР и МВД никто не видит, как Донецкий ублюдок разворовывал многие десятки (!) миллионов. При полной импотенции государства стоит ли удивляться, что вся страна, словно дырявое корыто и территория бесстыдства и беззакония властей, откуда бегут все нормальные люди
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13.11.2022 17:09 Відповісти
Бубка завжди схилявся перед Путлером. А оскільки він грек, то і в Греції дуже високої думки не тільки про Μπουμκας, але і про його кумира-Πουτλερа.
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13.11.2022 17:14 Відповісти
перший раз чую що Бубка грек... він сам галичанин, вчився у Львові в школі та в інституті фізкультури...

як Спортсмен..-то вища ліга для України та світу...
як менеджер...відносний...
як "політик" абсолютний "0"....ригіАнальний запроданець...

на жаль НЕ всі витримують випробування "мідними трубами"...легкими грошима...
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13.11.2022 17:39 Відповісти
Ніколи не міг подумати, що Луганськ це Галичина.
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13.11.2022 18:08 Відповісти
Донецкий гандон Бубка никогда не быд за Украинский спорт!!Российский выкормыш!!... А ****** Гутцайт недалеко от него убежал !!такой же коррупционер и ворюга!!
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13.11.2022 17:15 Відповісти
Бубка від Бубочки далеко не падає
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13.11.2022 17:17 Відповісти
неперводимая игра слов ))))
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13.11.2022 17:22 Відповісти
Бубка - віце-президент МОК; Бах - президент МОК. І отаке керівництво, з "українцем" в складі, не захотіло призупинти членство касапів в своїй організації. Більшість міжнародних спортивних федерацій це вже зробили; навіть ФІФА/УЄФА (до чортиків консервативні) не допускають касапів до змагань під своєю егідою (хоча ще не призупинили членство; але, видать, скоро зроблятьце) - а в МОК з Бубкою в керівництві - не теляться!

ЗІ: характеризуючи Бубку, взяв в лапки "українець"... Нехай він за походженням українець з Слобожанщини; але по-факту - донецький риг. З усіма наслідками такого менталітету.
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13.11.2022 17:26 Відповісти
перший раз чую що Бубка з Слобожанщини.. він сам галичанин, вчився у Львові в школі та в інституті фізкультури...
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13.11.2022 17:42 Відповісти
Де ви взяли цю маячню? Він народився в Луганську. Деякий час проживав в Донецьку де ходив до школи. Потім повернувся до Луганська де ходив у ДЮСШ Динамо. В Донецьку й досі проживає його брат та мати які принципово не захотіли покидати окуповану територію.
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13.11.2022 18:17 Відповісти
Бубка вчився у Львівському спортивному інтернаті....ЛОШІСП....так він народився в Україні....
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13.11.2022 18:33 Відповісти
Він ніколи не вчився у Львові. То ви самі вигадали.
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13.11.2022 18:39 Відповісти
Бубка - легендарний спортсмен. На жаль, це не передбачає високого морального рівня.
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13.11.2022 17:26 Відповісти
Тільки дурні вибирають на різні посади спортсменів та артистів. Тому і маємо що маємо.
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13.11.2022 17:37 Відповісти
Я один спочатку подумав, що мова йде про Зеленського?
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13.11.2022 17:29 Відповісти
Схоже, так, один.
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13.11.2022 18:31 Відповісти
Це Ярослав Янушевич, якого Зеля призначив головою Херсонської ОВА замість втікача Лагути. Зашкварний чиновник-податківець часів Януковича, люстрований в 2014 році. Товаришував з сином Азірова. Найкращі кадри, і тільки для вас
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13.11.2022 17:29 Відповісти
вони шо, на гормонах, чого в них такі цицьки???? 😧😧
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13.11.2022 17:43 Відповісти
Бубка це кончений совок.
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13.11.2022 17:30 Відповісти
Бубка давно не миллиардер,потому что в Швейцарском банке лежать только не ворованные баблосы...🤣🤣🤣🤣
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13.11.2022 17:32 Відповісти
Ой, старую б...ь забыли спросить. Попилительницу бабла им. Петуховича
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13.11.2022 17:36 Відповісти
Лет 15 назад я писал на цензоре про Бубку и его донецких не бандитов,,бабла со спортсменов Олимпийцев Украины скачивали с каждого сотни тысяч долларов...
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13.11.2022 17:39 Відповісти
Спортсменов вообще нельзя допускать до политики. Сколько пишут про Дона Корлеоне застройщиков Кличко. Непотопляемый, потому что умеет со всем договориться. Бубка тоже не просто так 20 лет там заправляет.
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13.11.2022 17:41 Відповісти
Поки клоуни у владі,толку не буде?
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13.11.2022 17:50 Відповісти
Стела это совковая гимнастка которая в Украине себя не проявила ничем а Бубка это эпоха с мировым признанием...
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13.11.2022 18:34 Відповісти
Мне это напоминает Рашку, совдепию, диктатуру. Для меня это дикость Источник:

Не видишь она своя.
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13.11.2022 19:26 Відповісти
Скільки ж грошей за 42 роки наберебанив почесний спортсмен з держбюджету!!!
А так, в цілому, Порядна людина, сімянин!!
Так і ЗСУ «реформували» до щенту усі міністри під патронатом Президентів !!!
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13.11.2022 18:55 Відповісти
провести десовковізацію на прикладі того бубки і всіх його протеже. то вата-ватна.
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13.11.2022 19:19 Відповісти
Началась борьба за кресло президента НОК. Видимо савецкая гимнастка из лагеря Жана Беленюка.
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13.11.2022 19:45 Відповісти
зачетно зигует на фото, типичный вата-рашист
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13.11.2022 19:49 Відповісти
В руководстве должен быть менеджер-профессионал с соответствующем опытом и образованием. Хватит уже клоунов, артистов, спортсменов, фотографов, аниматоров в управлении
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13.11.2022 20:21 Відповісти
Надо открыть уголовное дело и возместить весь ущерб.
Или пусть прыгает в высоту на тюремном дворе без шеста.
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13.11.2022 20:24 Відповісти
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13.11.2022 21:24 Відповісти
Отакий собі БубкаГут! Свині, одним словом. Видатні спортсмени не стають автоматично порядними людьми...
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13.11.2022 22:19 Відповісти
Всю жизнь в голову ел, а потом прыгал вверх
и с высоты опять бился головой ....
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14.11.2022 09:49 Відповісти
 
 