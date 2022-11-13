Бубка хоче передати крісло президента НОК наступнику, з яким вони, напевно, дерибанили гроші, - Стелла Захарова

Сергій Бубка іде з посади президента НОК України вже після того, як вичавив тут усе.

Про це заявила олімпійська чемпіонка та віцепрезидентка федерації гімнастики України Стелла Захарова в інтерв'ю tribuna.com, передає Цензор.НЕТ.

"Я у спорті 42 роки. Все бачила у своєму житті – виступала ще за Радянського Союзу, працювала за кордоном у Швеції дуже довгий час, потім приїхала вже до незалежної України та почала себе реалізовувати як менеджер. Відчула на своїй шкурі все від А до Я, як працює система спорту. Але такого неподобства, як зараз, я однозначно не бачила. Воно вже настільки накипіло. Усі інші роки також бували якісь незгоди, але процес якось ішов. Не було знищення нашої спортивної еліти. А зараз перейшли усі бар'єри", - пояснила вона, чому зараз активно публічно висловлює свою позицію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через російське вторгнення постраждало 35 об'єктів молодіжної інфраструктури, - Гутцайт

"Це почалося ще після Олімпійських ігор у Пекіні, коли дуже багато спортсменів та тренерів були обурені. А Сергій Назарович Бубка разом із Вадимом Марковичем Гутцайтом працювали в одній зв'язці для себе хороших та вирішили всіх одразу погасити. Привезли сюди президента Міжнародного олімпійського комітету Баха, зібрали масовку у концертному залі "Україна" та розповідали, що все чудово. Навіщо це свято було? А для того, щоб погасити цю бурю, цей гнів спортсменів та тренерів. Що все чудово, ви що? Хтось там щось каже, а подивіться – нас підтримує Бах. І все. Для них ми – маса. Не історія, а маса. Вони на нас заробляють гроші божевільні, але люди цих грошей не мають - вони їздять за свої на збори та змагання, щоб підготуватися до Олімпійських ігор. Я – незалежна та демократична людина. Я маю свою думку. Зачекайте, а де фінансування? Я знаю, як це працює і не можу погодитися з цим. А мене почали переслідувати та знищувати, прокуратуру на мене цькувати. Є ж адмінресурс у міністра. Ти проти? Зараз я покараю. Мені це нагадує Рашку, совдепію, диктатуру. Для мене це дикість", - додала Захарова.

"Багато тренерів після Пекіна втомилися боротися з вітряками. Відчувати себе рабами тих, хто сидить нагорі. Вони їдуть. Слухайте, ми весь свій золотий потенціал своїми руками викинули з країни з таким підходом", - наголосила вона.

"Я запитую - а що далі? Я ще вісім років тому говорила, що Сергій Назарович Бубка - дуже складна людина, яка любить себе і не поважає спортсменів. Ось воно і виявилося зараз. Він іде вже після того, як вичавив тут усе. Йому начхати. Почувається комфортно в Монако, у нього там своє житло. Наразі йде до Міжнародного олімпійського комітету і хоче передати крісло своєму наступнику, з яким вони, напевно, дерибанили гроші. І перед нами зараз чорна безодня. Або ми негайно робимо перезавантаження і приводимо команду нових людей – демократичних, активних спортсменів, тренерів та функціонерів, які живуть цим… У нас дуже багато таких людей, але їх настільки прибили. Десь знаходять якісь слабкі місця і одразу через прокуратуру, одразу мочать", - заявила Захарова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти вбили 133 українських спортсменів та тренерів, - Гутцайт

"Так от, якщо цього не станеться зараз, ми будемо далі як раби і бурлаки в такому ж річищі працювати. Коли федераціям нав'язують державних тренерів, їх призначає комісія з людей, некомпетентних у тому чи іншому виді спорту. Як це може бути взагалі? Якщо держчиновники втручаються в це навіть, то незабаром будуть втручатися, кому слід виступати. Та я такого взагалі не пам'ятаю. Тому що це визначалося всередині конкретної дисципліни та федерації, а потім уже подавали до міністерства. А сьогодні можна заборонити, викинути, зробити все, щоб цієї людини не було, стерти її. В мене враження, що міністр не зацікавлений вигравати медалі", - констатувала вона.