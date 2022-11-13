Генштаб ЗСУ позбавив акредитації деяких журналістів за "інформаційну діяльність у Херсоні до завершення стабілізаційних заходів"
Генштаб ЗСУ повідомив, що низці представників ЗМІ скасували дозвіл на роботу, а їхні прескарти визнали недійсними. Причиною стала "інформаційна діяльність у місті Херсон ще до завершення стабілізаційних заходів".
Про це йдеться у заяві Генштабу, передає Цензор.НЕТ.
"До уваги представників ЗМІ!
Нещодавно, деякі представники ЗМІ, ігноруючи наявні заборони та застереження, без погодження з відповідними командирами та службами зв’язків з громадськістю військових частин здійснювали інформаційну діяльність в місті Херсон ще до завершення стабілізаційних заходів.
Такі дії є грубим порушенням вимог наказу Головнокомандувача Збройних Сил України №73 від 03.03.2022, а також відповідних розпоряджень військового командування.
Відтак, низці представників ЗМІ, які порушили правила роботи у районі ведення бойових дій, скасовано дозвіл на роботу, а їхні прескарти визнані не чинними.
Довідково. Наказ Головнокомандувача Збройних Сил України №73 від 03.03.2022 доводиться всім представникам ЗМІ разом із видачею прескарт", - повідомили в Генштабі ЗСУ.
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краще звісно б думати раніше, але вже як є
там боєць тероборони Херсону розповідає як їх з калашами, ф1 і коктейлями молотова відправили під кацапську бронетехніку (яка вже чекала з прапорами) для зйомок фільму про "асвабажєніє"
у цього наказу має бути автор, не виключено що на початку ланцюжка одна з зазначених мною осіб
краще згадайте як розвивалися події в іловайську і чому вони сталися
допускаю що і в херсоні була якась неузгодженість, що на ті часи не дивно
а так то не існує армія яка ніколи не відступала навіть та яка воювала "любой ценой".
порада Вам така - не шукайте зраду там де її немає - Україна дуже вдало відбиває рашистську навалу.
Конкретно по Херсону, чому не підірвали антонівський міст наприклад?
З чого ви взяли що це неузгодженість? Було розслідування? Ведеться зараз?
Де розслідування по діяльності Єрмака яку я навів вище?
Я взагалі то сам не люблю зрадофілів, вони тільки заважають, але обставини кацапської атаки залишають дуже багато питань (починаючи з відмови фінансування ракетних програм у 2019 році), і ці питання нікуди не дінуться, доки не буде розслідування і точного з"ясування перебігу подій
ось вам приклад більше наглядний - Порох підписав мінськькі угоди (за які його ледве не з'їли з капцями) і що ? хоч би один пункт із них він виконав ? вам порада - не так важливо що вони говорять - важливо що роблять
я бачу що ви стараєтеся зрозуміти що відбувається - тому дайте собі відповідь на таке запитання "як би нам воювалося без підтримки америки ? (перед цим доцільно вивчити об'єм підтримки - військової і не військової яку ми вже отримали)", "на що ми могли розраховувати при трампі?"
коли ви собі чесно відповісте на ці запитання то багато речей вам стане зрозумілішими
а так то війна була неминучою ще з 1991 але розпочалася в момент найбільше вигідний для нас.
а вони не бояться що херсонці почнуть їх там бити?
Чи зрадники, чи просто охочі до інформаційного хайпу придурки.
А розплачуватись нашим хлопцям...
Возять того Моджахеда,піарять. Матимем його і моліну у ВР,до гадалки не ходи,новиє літца мудрому наріду впарюють)
щодо "це не Зеленський а "генштаб ЗСУ", тобто Залужний"
Верхо́вний Головнокомандувач Збройних Сил України - найвища посадова особа у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Збройних Силах України , обов'язки якої, згідно з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Конституцією України , виконує https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президент України .
і необов"язково напряму наказувати "от, цих позбавити", достатньо попросити щоб деяких не чіпали, задля поінформованості суспільства
от хтось хоче парі що "Раду" не позбавили?
Ну і Залужного заодно підставити
Життя Захисників України важливіше ніж відосики для марафону!