Генштаб ЗСУ позбавив акредитації деяких журналістів за "інформаційну діяльність у Херсоні до завершення стабілізаційних заходів"

Генштаб ЗСУ повідомив, що низці представників ЗМІ скасували дозвіл на роботу, а їхні прескарти визнали недійсними. Причиною стала "інформаційна діяльність у місті Херсон ще до завершення стабілізаційних заходів".

Про це йдеться у заяві Генштабу, передає Цензор.НЕТ.

"До уваги представників ЗМІ!

Нещодавно, деякі представники ЗМІ, ігноруючи наявні заборони та застереження, без погодження з відповідними командирами та службами зв’язків з громадськістю військових частин здійснювали інформаційну діяльність в місті Херсон ще до завершення стабілізаційних заходів.

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Такі дії є грубим порушенням вимог наказу Головнокомандувача Збройних Сил України №73 від 03.03.2022, а також відповідних розпоряджень військового командування.

Відтак, низці представників ЗМІ, які порушили правила роботи у районі ведення бойових дій, скасовано дозвіл на роботу, а їхні прескарти визнані не чинними.

Довідково. Наказ Головнокомандувача Збройних Сил України №73 від 03.03.2022 доводиться всім представникам ЗМІ разом із видачею прескарт", - повідомили в Генштабі ЗСУ.