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З початку тижня на правому березі Дніпра деокуповано 179 населених пунктів, - ОК "Південь"

херсонщина

З початку тижня на правому березі Дніпра деокуповано 179 населених пунктів.

"Нашими підрозділами на правому березі Дніпра з початку тижня деокуповано 179 населених пунктів на понад 4,5 тис. кв. км. В звільнених населених пунктах та на територіях Миколаївської та Херсонської областей підрозділами Сил оборони проводяться стабілізаційні заходи, в тому числі розмінувальні", – повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

За словами Назарова, ворог не припиняє обстрілів позицій підрозділів ЗСУ та прилеглих до лінії зіткнення територіальних громад, веде повітряну розвідку.

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Також окупанти продовжують завдавати удари по критичній інфраструктурі, цивільних об’єктах і територіях тилових регіонів.

Автор: 

Миколаївська область (2290) деокупація (950) Херсонська область (5841)


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13.11.2022 17:55 Відповісти
У неділю відбувся матч 13 туру української Прем'єр-ліги.
Зустрічалися команди, які ведуть боротьбу за медалі - донецький "Шахтар" та луганська "Зоря".

Головна особливість зустрічі була ще до її початку. Суддя матчу Катерина Монзуль вийшла на гру з кавуном замість м'яча. Так вона наголосила на звільненні Херсона від російських окупантів.

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13.11.2022 18:02 Відповісти
Я на оце дивився, і так захотілося мелітопольської черешні,що аж всередині щось заклокотало
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13.11.2022 18:09 Відповісти
 
 