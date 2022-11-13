З початку тижня на правому березі Дніпра деокуповано 179 населених пунктів, - ОК "Південь"
З початку тижня на правому березі Дніпра деокуповано 179 населених пунктів.
"Нашими підрозділами на правому березі Дніпра з початку тижня деокуповано 179 населених пунктів на понад 4,5 тис. кв. км. В звільнених населених пунктах та на територіях Миколаївської та Херсонської областей підрозділами Сил оборони проводяться стабілізаційні заходи, в тому числі розмінувальні", – повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
За словами Назарова, ворог не припиняє обстрілів позицій підрозділів ЗСУ та прилеглих до лінії зіткнення територіальних громад, веде повітряну розвідку.
Також окупанти продовжують завдавати удари по критичній інфраструктурі, цивільних об’єктах і територіях тилових регіонів.
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