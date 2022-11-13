З початку тижня на правому березі Дніпра деокуповано 179 населених пунктів, - ОК "Південь"

З початку тижня на правому березі Дніпра деокуповано 179 населених пунктів.

"Нашими підрозділами на правому березі Дніпра з початку тижня деокуповано 179 населених пунктів на понад 4,5 тис. кв. км. В звільнених населених пунктах та на територіях Миколаївської та Херсонської областей підрозділами Сил оборони проводяться стабілізаційні заходи, в тому числі розмінувальні", – повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

За словами Назарова, ворог не припиняє обстрілів позицій підрозділів ЗСУ та прилеглих до лінії зіткнення територіальних громад, веде повітряну розвідку.

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Також окупанти продовжують завдавати удари по критичній інфраструктурі, цивільних об’єктах і територіях тилових регіонів.