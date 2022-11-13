Стелла Захарова про фінансування спорту: "Весь світ нам допомагає зі зборами і переїздами, але це все було закладено в бюджеті. Куди ці гроші йдуть?"

До міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта неможливо потрапити і донести ту чи іншу проблему, з якою стикаються спортивні функціонери.

Про це заявила олімпійська чемпіонка та віцепрезидентка федерації гімнастики України Стелла Захарова в інтерв'ю tribuna.com, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі міжнародна громадськість під час війни дуже сильно допомагає Україні. У всіх видах спорту. Ось ми їздили на чемпіонат Європи до Мюнхена. Європейська федерація гімнастики повністю сплатила федерації гімнастики України проїзд, харчування та проживання. Повністю. Але ж до бюджету міністерства це все було забито наприкінці минулого року. Куди воно поділося? Ніхто ж відповіді не дає. Листи [у міністерстві] не реєструються. Навіщо їм спілкуватися з нами? Ми ж бурлаки, а там високі люди. Керують бюджетом - комусь дати, а комусь не дати. Сьогодні існують у цьому міністерстві подвійні стандарти. Хто поганий – не дамо. Хто хороший і потрібний нам – дамо", - розповіла вона.

"Ось оренда Палацу спорту коштує 250 тисяч на день. Весною була оренда для кількох НТЗ (навчально-тренувальних зборів. - Ред.) на півтора місяці у сумі – вийшло всього десь 10 млн. А люди за кордоном сидять, їм міжнародна громадськість допомагає, оплачує проживання, харчування та тренувальні зали. У мене питання – НТЗ взагалі потрібні у Палаці спорту? Є свої зали, де можна тренуватися і пересидіти цей складний для всіх час. А мені відповідають, що потрібно підтримати штани Палацу спорту. Але за чий рахунок?

Ось забито гроші для міжнародного турніру з гімнастки в Україні, що входить до міжнародного календаря. Зрозуміло, що зараз його неможливо провести. Я говорю, що знімайте з нас гроші, але частину залиште, щоб провести чемпіонат України у Палаці спорту на помості. Але ні, не дають. А НТЗ для певної федерації проводять, це важливіше. Це як? А куди ці гроші пішли, якщо міжнародний турнір не проводимо? На інші види спорту, які міністерство поважає та любить?

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Інший випадок. Чемпіонат світу [з гімнастики], їде команда. Подається список, і Захарову єдину викреслюють із нього. На якій підставі? Я спілкуюсь із міжнародною громадськістю, мене там поважають. Ви для кого це робите? Любите ви мене чи ні, але я – віце-президент федерації гімнастики. Я маю там бути, наприклад, для роботи з міжнародною громадськістю, спілкування з президентами ФІЖ, Європейської гімнастики. Ці органи нам сьогодні допомагають і могли б ще більше допомогти, якби я була там!

Ось я поїхала на чемпіонат Європи та домовилася привезти, розмовляючи з президентами європейських федерацій, спортивний інвентар на 150 тисяч євро. Плюс нам дали на всі види гімнастики 100 тисяч на потреби. Хіба це погано? То що ви робите? Оплатіть хоча б проїзд, а харчування та проживання я сама оплачую. Ні", - деталізувала Захарова.

За її словами, подібна ситуація не лише в гімнастиці, а в інших видах спорту: "у легкій атлетиці, у боротьбі, гандболі, велоспорті".

"Люди вже не витримують. Ми стали вигнанцями, нас позбавили всього. Я за свої гроші хлопцям форму купила, наплічники. Прийшли з Америки такі накладки для рук, гімнасти без них не можуть. Треба було розмитнити, сплатити мита. Я дзвоню до Бубки, це ж безпосередньо його робота. "Сергію Назаровичу, хлопці їдуть на чемпіонат світу. Потрібні ці накладки, така ситуація". А він відповідає: "А я тут до чого?". Зрозуміло. Дзвоню до київської митниці, знаходжу його голову. Він каже під'їхати до нього. За годину все владнали. То це Стелла Захарова. А в нас же Сергій Назарович Бубка такий великий, має владу та зв'язки в руках. Невже він не може подбати про свої олімпійські збірні? Тому тренери не хочуть більше сперечатися. Спортсмени розвертаються та йдуть. Адже якщо хтось щось пікне, то з нас знімають зарплати, преміальні. Знаходять безліч причин. Так от люди використовують свою владу", - розповіла вона.

"Сьогодні гроші йдуть в одні ворота. А решта що, бурлаки? Сказав погане про мене? Ну то йди звідси. Але це не так має працювати. Просто сил немає далі жити у такій системі. Настав час змін. Міністерство на трьох поділили Гутцайт, Панченко та Симонов (заступники міністра спорту. – Ред.). І я не боюся цього сказати. Гутцайт привів Панченко та Симонова з КМДА, де він працював. Не хочу вдаватися до подробиць, які кримінальні справи на нього відкриті. Є прокуратура, суди. Знаєте, міністр – не пам'ятник, вічно не стоятиме. А сьогодні є можливість змінити все це. Щоб усе було прозоро. Наприклад, ніхто не знає, хто за що отримує кошти із фонду солідарності МОК. Коли звертаєшся запитати, то в тебе плюють. Це марна трата часу. Бубка просто ігнорує. Прозорості жодної", - наголосила Захарова.

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"Такого не було. У всякому разі, кожна федерація подавала свій бюджет і виконувала свою роботу. Хтось отримував менше, хтось більше, але такого звірства та варварства не було, як зараз. І коли весь світ нам допомагає і із закордонними зборами, і переїздами, і таке інше. Але ж це передбачено все в бюджеті! Куди ці гроші йдуть?" - запитує вона.

"Коли президент України призначав Гутцайта міністром, то була дуже велика надія. Вадим Маркович — сам спортсмен, який пройшов усі спортивні кола, — казав, що треба багато міняти, потрібна молода кров, потрібні зміни. І ось, будь ласка – що ми сьогодні маємо? До міністра неможливо потрапити, неможливо донести ту чи іншу проблему, з якою ми як спортивні функціонери стикаємося (я ж не в гості до нього додому напрошуюсь). Це така величина сьогодні. Замість того, щоб самому ініціювати такі зустрічі. А перші два місяці війни людину взагалі не було видно на горизонті. Ні Гутцайта, ні Бубки. Де вони били у цей час?" - констатувала Захарова.