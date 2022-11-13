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Стелла Захарова про фінансування спорту: "Весь світ нам допомагає зі зборами і переїздами, але це все було закладено в бюджеті. Куди ці гроші йдуть?"

гутцайт

До міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта неможливо потрапити і донести ту чи іншу проблему, з якою стикаються спортивні функціонери.

Про це заявила олімпійська чемпіонка та віцепрезидентка федерації гімнастики України Стелла Захарова в інтерв'ю tribuna.com, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі міжнародна громадськість під час війни дуже сильно допомагає Україні. У всіх видах спорту. Ось ми їздили на чемпіонат Європи до Мюнхена. Європейська федерація гімнастики повністю сплатила федерації гімнастики України проїзд, харчування та проживання. Повністю. Але ж до бюджету міністерства це все було забито наприкінці минулого року. Куди воно поділося? Ніхто ж відповіді не дає. Листи [у міністерстві] не реєструються. Навіщо їм спілкуватися з нами? Ми ж бурлаки, а там високі люди. Керують бюджетом - комусь дати, а комусь не дати. Сьогодні існують у цьому міністерстві подвійні стандарти. Хто поганий – не дамо. Хто хороший і потрібний нам – дамо", - розповіла вона.

"Ось оренда Палацу спорту коштує 250 тисяч на день. Весною була оренда для кількох НТЗ (навчально-тренувальних зборів. - Ред.) на півтора місяці у сумі – вийшло всього десь 10 млн. А люди за кордоном сидять, їм міжнародна громадськість допомагає, оплачує проживання, харчування та тренувальні зали. У мене питання – НТЗ взагалі потрібні у Палаці спорту? Є свої зали, де можна тренуватися і пересидіти цей складний для всіх час. А мені відповідають, що потрібно підтримати штани Палацу спорту. Але за чий рахунок?

Ось забито гроші для міжнародного турніру з гімнастки в Україні, що входить до міжнародного календаря. Зрозуміло, що зараз його неможливо провести. Я говорю, що знімайте з нас гроші, але частину залиште, щоб провести чемпіонат України у Палаці спорту на помості. Але ні, не дають. А НТЗ для певної федерації проводять, це важливіше. Це як? А куди ці гроші пішли, якщо міжнародний турнір не проводимо? На інші види спорту, які міністерство поважає та любить?

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Інший випадок. Чемпіонат світу [з гімнастики], їде команда. Подається список, і Захарову єдину викреслюють із нього. На якій підставі? Я спілкуюсь із міжнародною громадськістю, мене там поважають. Ви для кого це робите? Любите ви мене чи ні, але я – віце-президент федерації гімнастики. Я маю там бути, наприклад, для роботи з міжнародною громадськістю, спілкування з президентами ФІЖ, Європейської гімнастики. Ці органи нам сьогодні допомагають і могли б ще більше допомогти, якби я була там!

Ось я поїхала на чемпіонат Європи та домовилася привезти, розмовляючи з президентами європейських федерацій, спортивний інвентар на 150 тисяч євро. Плюс нам дали на всі види гімнастики 100 тисяч на потреби. Хіба це погано? То що ви робите? Оплатіть хоча б проїзд, а харчування та проживання я сама оплачую. Ні", - деталізувала Захарова.

За її словами, подібна ситуація не лише в гімнастиці, а в інших видах спорту: "у легкій атлетиці, у боротьбі, гандболі, велоспорті".

"Люди вже не витримують. Ми стали вигнанцями, нас позбавили всього. Я за свої гроші хлопцям форму купила, наплічники. Прийшли з Америки такі накладки для рук, гімнасти без них не можуть. Треба було розмитнити, сплатити мита. Я дзвоню до Бубки, це ж безпосередньо його робота. "Сергію Назаровичу, хлопці їдуть на чемпіонат світу. Потрібні ці накладки, така ситуація". А він відповідає: "А я тут до чого?". Зрозуміло. Дзвоню до київської митниці, знаходжу його голову. Він каже під'їхати до нього. За годину все владнали. То це Стелла Захарова. А в нас же Сергій Назарович Бубка такий великий, має владу та зв'язки в руках. Невже він не може подбати про свої олімпійські збірні? Тому тренери не хочуть більше сперечатися. Спортсмени розвертаються та йдуть. Адже якщо хтось щось пікне, то з нас знімають зарплати, преміальні. Знаходять безліч причин. Так от люди використовують свою владу", - розповіла вона.

"Сьогодні гроші йдуть в одні ворота. А решта що, бурлаки? Сказав погане про мене? Ну то йди звідси. Але це не так має працювати. Просто сил немає далі жити у такій системі. Настав час змін. Міністерство на трьох поділили Гутцайт, Панченко та Симонов (заступники міністра спорту. – Ред.). І я не боюся цього сказати. Гутцайт привів Панченко та Симонова з КМДА, де він працював. Не хочу вдаватися до подробиць, які кримінальні справи на нього відкриті. Є прокуратура, суди. Знаєте, міністр – не пам'ятник, вічно не стоятиме. А сьогодні є можливість змінити все це. Щоб усе було прозоро. Наприклад, ніхто не знає, хто за що отримує кошти із фонду солідарності МОК. Коли звертаєшся запитати, то в тебе плюють. Це марна трата часу. Бубка просто ігнорує. Прозорості жодної", - наголосила Захарова.

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"Такого не було. У всякому разі, кожна федерація подавала свій бюджет і виконувала свою роботу. Хтось отримував менше, хтось більше, але такого звірства та варварства не було, як зараз. І коли весь світ нам допомагає і із закордонними зборами, і переїздами, і таке інше. Але ж це передбачено все в бюджеті! Куди ці гроші йдуть?" - запитує вона.

"Коли президент України призначав Гутцайта міністром, то була дуже велика надія. Вадим Маркович — сам спортсмен, який пройшов усі спортивні кола, — казав, що треба багато міняти, потрібна молода кров, потрібні зміни. І ось, будь ласка – що ми сьогодні маємо? До міністра неможливо потрапити, неможливо донести ту чи іншу проблему, з якою ми як спортивні функціонери стикаємося (я ж не в гості до нього додому напрошуюсь). Це така величина сьогодні. Замість того, щоб самому ініціювати такі зустрічі. А перші два місяці війни людину взагалі не було видно на горизонті. Ні Гутцайта, ні Бубки. Де вони били у цей час?" - констатувала Захарова.

Автор: 

Бубка Сергій (28) держбюджет (2408) Зеленський Володимир (24197) Міністерство молоді та спорту (150) НОК (87) спорт (1627) Гутцайт Вадим (78) Захарова Стелла (5)


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Топ коментарі
+30
Цей міністр таке саме зелене чмо, як і решта покидьків з нової влади.
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13.11.2022 19:29
+19
В Штатах нет "министерства молодежи и спорта". А для чего оно нужно?
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13.11.2022 19:29
+16
Як куди -- до липкоруких .
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13.11.2022 19:27
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13.11.2022 19:27 Відповісти
Бабло ворует руководство!!!в Америке вопрос к шмаркле где 59миллиардов $дел?
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13.11.2022 23:18 Відповісти
ух как дама на "свято место" желает)))
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13.11.2022 19:28 Відповісти
Відразу кацапа видно. Все своєю калиткою міряєш
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13.11.2022 19:42 Відповісти
)) ну да, ну да. у нас же у корыта одни кацапы пристроились. а не подскажешь какой национальности Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович и еще и прочие тысячи представителей титульной нации тридцать лет с захлебом дерибанящиее это корыто? так отож... просто мой жизненный опыт показывает, что когда кого то становится слишком много в сми с критикой попередників, значит точно хочет что то украсть. ну а тебе желаю не надорвать горло крича ганьба при очередной зраде)))
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13.11.2022 20:19 Відповісти
Зі списку лише Ющенко українець.
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13.11.2022 20:28 Відповісти
Шо, и Медведчук еврей? и Шуфрич? и Олийник? дальше называть или сам повспоминаешь?
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13.11.2022 20:35 Відповісти
Я з вами свиней не пас, з кимось мене сплутали. Про Медведчука бачу вже знаєте, але він не чистокровний. Тут тільки олійник українець. Той же шуфрич має угорську, сербську, русиньску кров і цього не приховує. Справа не в національності, ідеолог українського націоналізму Донцов етнічний руський.
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13.11.2022 20:46 Відповісти
медведчукча таки да...
шо вы дывуйетэсь?у вас рождённые израителями кириенками прикидываются...
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13.11.2022 20:53 Відповісти
I то не факт.
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14.11.2022 01:00 Відповісти
таки да, помню ее рожу еще в 2004, клянчащую помощь у продавцов электроники на *благие* нужды... та еще проб..лядь
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13.11.2022 22:27 Відповісти
Стелла не замислювалась над тим, що у цьому році, мабуть, з бюджету ці гроші йдуть на війну?
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13.11.2022 19:28 Відповісти
На війну, не на асфальтоукладчики?
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13.11.2022 19:31 Відповісти
Що читати це твоє? Написано ж для таких як ти "ГРОШІ ЗАКЛАДЕНІ В БЮДЖЕТІ" . Значить їх ніхто не може взяти і просто кинути на армію, як і 90 млрд які виділені на дороги.
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13.11.2022 19:33 Відповісти
У цьому році хіба всі гроші, що були ЗАКЛАДЕНІ В БЮДЖЕТ, реально профінансовані? Ти в цьому упевнений? Я думаю, що багато статей видатків, що були закладені в бюджет, реально не профінансовані.
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13.11.2022 19:37 Відповісти
Бюджет - це про баланс доходів та видатків. В цифрах. Приймали його торік і до повномасштабного вторгнення. Зараз це все не збалансоване. Доходи впали. Ну, а те, що кому війна, а кому мати рідна, то ганьба . І тім хто той бюджет розкрадає, і тім хто гуманітаркою не гребує. Тимошонка, привіт.
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13.11.2022 20:02 Відповісти
Ты в этом уверен?
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13.11.2022 19:34 Відповісти
Я думаю, що багато статей видатків, що були закладені в бюджет у цьому році, реально не профінансовані.
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13.11.2022 19:38 Відповісти
Стелла не про цей рок розповідає, а наводе приклади бєспрєдєла у спорті України з цими зеленими та риговськими покидьками.
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13.11.2022 20:50 Відповісти
зелень .. дякувати 73%
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13.11.2022 19:28 Відповісти
Цей міністр таке саме зелене чмо, як і решта покидьків з нової влади.
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13.11.2022 19:29 Відповісти
В Штатах нет "министерства молодежи и спорта". А для чего оно нужно?
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13.11.2022 19:29 Відповісти
Для керування молоддю і спортом. От в Ш татах нема міністерства, тому і виростають всякі стіляґі, хіпі, наркомани і прастітуткі. А вот в ссср!
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13.11.2022 19:56 Відповісти
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13.11.2022 19:56 Відповісти
...і міністерства культури, до речі
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13.11.2022 20:04 Відповісти
Это ключевое. Не должно быть в цивилизованной стране-"министерства спорта". Это отрыжка от советского союза превратившаяся сейчас в идеальную кормушку для чинрвников всех рангов. Федерации должны финансироваться приватно. За счет местных бюджетов должен финансироваться массовый спорт. ДЮСШ, спортарены и бассейны. И то, при условии что туда будут пускать ВСЕХ. А не так как Клычко проводит за счет киевлян реновацию огромного спортивного манежа на Березяках, но туда никого не пускают
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13.11.2022 21:44 Відповісти
Для распила бабла. Всё. На этом его функция заканчивается.
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14.11.2022 00:29 Відповісти
Чтоб бабки п#здить
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14.11.2022 02:08 Відповісти
И академии наук, и пенсфонда гос, и союза писателей, и гос- дач сроду не было, и ДОСААФ, и рай- гор- поликлиник и больниц, военкоматов, жэков, втэков и рай- сан станций, трестов столовых и ресторанов, горкомов, влксм---- окуеть, как продержались они?
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14.11.2022 08:40 Відповісти
Запомните - Каждый массированный ракетный удар рашистов по Украине, начинается с подобных информационных вбросов против украинской власти и продолжается после ракетного удара. Это уже многие стали замечать как почерк рашистов.
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13.11.2022 19:33 Відповісти
Поки залишаються тобі подібні, ракетні удари кацапів не припиняться.
Ви-їх Надія на перемогу
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13.11.2022 19:38 Відповісти
Якби президентом був Порох, то вже від учора по свіх ТБ та Інет-каналах розганяли би зраду, як влада здала Херсон: зі сльозами і прокльонами херсонців, які пережили окупацію. Але президент Зеленський, і Марафон цілодобово розповідає, як він разом з Єрмаком звільнив Херсон.
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13.11.2022 19:47 Відповісти
ого как... скоро вы, шмарклина ботва, начнете визжать, что кара небесная настигнет тех, кто против власти, богом данной, слово скажет.
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13.11.2022 21:13 Відповісти
Справа не в різних там гутцайтах, а у вашому, спортсмени та функціонери від спорту, виборі в 2019-му.
хотіли «маладова нє із сістєми»?!
Маєте!
Що вам не так?!
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13.11.2022 19:36 Відповісти
Якщо в одному місці зникає то в іньшому з'являється...
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13.11.2022 19:37 Відповісти
Нихерасе, нормальные расценки у Дворца спорта. Когда я работал во Дворце спорта, то нам денег не давали, а давали п****лей, чтобы за свою зарплату и выделяемое финансирование мы помогали на своем уровне тем, кто эти все мероприятия проводит. Дворец спорта по-любому где-то на балансе ж находится. Он не может на хозрасчете находиться. Если он находится на балансе у самого Минмолодьспорта, то тут все ясно - через дворец спорта функционеры проводят государственное бабло.
Как в известном фильме: «Пиши: три порции шашлыка - выбросила в пропасть!»
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13.11.2022 19:39 Відповісти
так бабло меньше мыть надо и будут деньги на всё))
З.Ы. а нах вы там работали если денег не давали или вам "п****лей" наравяться..
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13.11.2022 19:58 Відповісти
Нет, мне не п***ли нравятся, а спорт. Не всем же в менеджеры идти или в депутаты. Если думать лишь о том, что более выгодно, то кто будет спортсменов готовить?
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13.11.2022 20:09 Відповісти
ну если вы в мире спорта не чужой , то прекрасно должны знать кто есть по сути Стела и смешно читать её "слёзы" про "обидели -бабла лишили"...
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13.11.2022 20:21 Відповісти
Та это все понятно. Не в Стелле же дело. Таких, как Стелла, Бубка, Базаев и пр. пруд-пруди. Я как раз и писал за то, что эти спортивные объекты и так нормально живут. Нехера туда еще и вливать дополнительно. Она же не возмутилась по этому поводу. Что Дворец спорта берет ни много - ни мало по 250 тыс в день. Вопрос за что? Кто калькуляцию делал? Свой бухгалтер? Об этом и речь. А сборникам стипендия платится, и все равно за свой счет покупают и экипировку, и расходники, и на соревнования ездят, и на те же сборы. Разве что на сборах за жилье не платят.
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13.11.2022 20:29 Відповісти
прошло время на шару ездить по соревнованиям ... ищите спонсоров и флаг вам в руки к победе олимпийским медалям...
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13.11.2022 19:40 Відповісти
Так это уже давно так. Последние деньги в этой цепочке мутит федерация. Клубы и спортсмены-индивидуальщики сами ищут спонсоров или ездят за свой счет. Призовой фонд в официальных национальных федерациях - в лучшем случае мидалько с грамотой, купленные в ближайших спорттоварах. Еще могут спортпита насыпать от спонсоров соревнований. Но это уже жир. Отправляя нашего спортсмена на мир от национальной федерации, мы вынуждены были обращаться за помощью и к местным воротилам, и к городским властям.
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13.11.2022 19:47 Відповісти
И правильно. Не фик государственные деньги тратить на чьи то амбиции. Хотите славы, как в Голливуде? Нет проблем-находите продюсеров, пусть в вас вкладывают деньги и веселитесь себе на здоровье! Местные бюджеты должны финансировать детский спорт, массовый спорт, спортплощадки, комплексы и бассейны, но при одном условии-РАЗ ПОСТРОЕНО ЗА СЧЕТ ГРОМАДЫ- ходить туда могут все. А не брать деньги киевлян и вкладывать их в ЭЛИТАРНЫЙ СПОРТ. Как Клычко-взял деньги киевлян-зафигачил в огромный манеж на Березняках и теперь никого из обычных жителей Киева туда не пускает. То же самое и с бассейнами и прочими спорткомплексами в Киеве. Да и не только в Киеве.
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13.11.2022 21:55 Відповісти
Ну уж нет. Функционеры из федераций так не позволят. Чтобы попилить деньги за «подготовку» спортсмена, необходимо отправить его от какой-либо национальной федерации. Да и народу приятно, когда победитель представляет родную страну. На настоящую подготовку требуется не так уж много, поверьте. Больше пилится на местных соревнованиях и спортивных сборах. А что вытворяют под прикрытием детских соревнований - это караул.
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13.11.2022 22:01 Відповісти
Мы обсуждаем дырку от бублика. Для цивилизованнрго государства -наплевать, кто там в каких федерациях пилит или не пилит приватные деньги. Если сонсор посчититает, что его ограбили- пишите заявление в полицию. ГСУДАРСТВО НЕ ИМЕЕТ ПРАВО НИЧЕГО ФИНАНСИРОВАТЬ. Весь банкет-за счет продюсеров. По местному бюджету- то же все понятно. Кто хочет устраивать какие-либо соревнования- милости просим за свой счет или счет продюсеров. Никаких государственных или коммунальных денег.
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13.11.2022 22:17 Відповісти
Это вам - дырка от бублика. А для функционеров - источник заработка. А как та же ДЮСШ будет устраивать соревнования самостоятельно, если местные власти постоянно требуют проведения спортивных мероприятий и спускают планы? При чем тут спонсоры? Вам надо - вы и оплачивайте. Иначе мы будем только проводить учебно-тренировочные занятия, скажут они. И будут правы
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13.11.2022 22:25 Відповісти
Национальные спортивные федерации не могут финансироваться за счет приватных денег. Спонсироваться в какой-то мизерной мере - да. С приватными деньгами учреждайте альтернативную федерацию. Только выступать на чемпионатах мира вы не сможете от такой федерации. И рекорды не засчитываются. именно поэтому спортсмены все плюются, но сидят в национальных. Про заработок и деньги - это как раз альтернативные.
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13.11.2022 22:30 Відповісти
Не ври. В США государственный бюджет никакие федерации не финансирует. Это все общественные организации. Единственно, что делает государство-регистрирует общественную организацию, как "национальную федерацию". Если найдешь, что каким то международным документом предписывается, что бы "национальные федерации" ДОЛЖНЫ финансироваться гсударством- станешь национальным героем, а пока остаешся неудачным манипулятором.
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13.11.2022 23:26 Відповісти
Вы не в теме. Даже не знаете, как работает отечественная структура. А расписываетесь за США. Не позорьтесь. Все равно не будет так, как вы хотите. И это хорошо. Иначе, спорт в стране совсем бы загнулся.
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13.11.2022 23:33 Відповісти
Понятно, шо ты сосешь из государственной кормушки "на спорт". Прнятно, шо вы все сосуны, хотите, что бы все оставалось как прежде. Не так как в цивилизованных странах, а так "как работает отечественная структура". И зря ты считаешь, что никогда и ничего не поменяется. Рано или поздно кредиторы Укаины зададут вопрос-" мы у себя не финансируем эту лотерею счастья, а вы за наш счет хотите поддерживать эту воровайку?" Вот тогда все ваши "федерации" и докажут на что способны на самом деле. А не докажут все пойдет естественным путем.
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13.11.2022 23:41 Відповісти
В цивилизованных странах все работает точно так же. Только доля частного спонсирования гораздо выше. Вот и вся разница, знаток. И я нигде не писал, что национальные федерации напрямую финансируются государством. Напрямую финансируется минмолодьспорт. Вот там и оседают ваши деньги, как налогоплательщика. На всяких ДЮСШ и ШВСМ, вместе с инваспортом. А вы как раз их и предлагаете дальше продолжать финансировать. Так что не гоните здесь пургу, небезразличный вы наш.
Настоящие нахлебники на теле государства - бесчисленные ДЮСШ. Которые, не имея собственной материальной базы содержат раздутый штат тренеров, бухгалтеров и инструкторов. А арендуют материальную базу они на различного рода спортивных учреждениях. Дворцы спорта и пр. Эти учреждения содержат либо предприятия за свой счет, либо местные громады, в случае коммунальной собственности. Имея, при этом, свой штат тренеров, инструкторов и бухгалтеров, вместе с обслуживающим персоналом. Так вот, гораздо проще было бы упразднить ДЮСШ и создавать спортивные секции именно на базе спортивных сооружений. Качество от этого не потеряется. А экономия бюджетных средств будет ощутимой. Вы, видимо, не читали мой комментарий выше про Дворец спорта.
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14.11.2022 00:05 Відповісти
Ах, да. Совсем забыл. Еще национальные федерации финансируются за счет членских взносов самих спортсменов. Так что тут получается, что заплати непонятно за что, а потом оформи документы и поездку вместе с подготовкой за свой счет. Спортсмен за свои амбиции платит сполна. Так понятнее?
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13.11.2022 22:43 Відповісти
Наплевать. Пусть платит тот, кто хочет или считает нужным платить. Главное, что бы государство этим не занималось.
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13.11.2022 23:20 Відповісти
Местные бюджеты, как раз, именно ТОЛЬКО это и финансируют. На «чьи-то амбиции» выделяются деньги минмолодьспорта и олимпийского комитета в случае олимпийских видов спорта. Все это добро, в виде сборников при ШВСМ, находится на балансе минмолодьспорта. Но все пилится не доходя до спортсменов. Особенно, если тренер слишком принципиальный и не хочет играть по навязанным из министерства правилам. Даже отмени все эти липовые финансирования - спортсменам ни холодно, ни жарко. Оседает в руках тех, кто к, собственно, спорту имеет весьма опосредствованное отношение. Да и выделяют, обычно, больше, чем в реальности требуется на подготовку. Но то ж для себя любимых.
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13.11.2022 22:21 Відповісти
Ти краще подивись що цей ветеринар говорив у січні - лютому . Там ще не ясно хто більше розбирається у війні - диванні патріоти чи цей недовилупок коханець дристовіча.
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13.11.2022 20:00 Відповісти
Кхех уже вторая статья. Жан красавчик.
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13.11.2022 19:48 Відповісти
ну для початку треба знати шо собою представляє Захарова а потім вже висновки робити ...
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13.11.2022 19:54 Відповісти
Ну, якщо ми дізнаємося, що Захарова -- губернатор острова Борнео, невже гроші з'являться?)
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13.11.2022 20:03 Відповісти
у вас ні -у неї так)
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13.11.2022 20:13 Відповісти
Чем ближе выборы, тем интереснее. Захарова, Скрипка... Будет как Вакарчук, завели и смылись.
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13.11.2022 20:03 Відповісти
Геннадий Геннадьевич, зарегестрировался как пару дней и все за зелю топит, продажный бот отрабатывает свои деньги
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14.11.2022 08:16 Відповісти
ВОРЬЁ И В АФРИКЕ ВОРЬЁ!ЧТО ЕЩЁ СКАЗАТЬ!?)
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13.11.2022 20:17 Відповісти
А чого це раптом так голосно? Та ж самі голосували Па пріколу за хуже не будет. Що таке, ржати розівчилися?
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13.11.2022 20:40 Відповісти
куди куди на телемарафон пішло, для влади рейтинг тримати та й казку на ніч кожен день від зеда панаса ..
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13.11.2022 20:41 Відповісти
А коли там аудит був в останнє?
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13.11.2022 21:19 Відповісти
Це відомий довбойоб
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13.11.2022 21:20 Відповісти
Поки пан Гутцайт не стане доларовим мільярдером, ні на які кошти не розраховуйте, шановні спортсмени! Зелена єврейська мафія не забула і про спорт...
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13.11.2022 22:13 Відповісти
От наивная, - куда, куда. Ну не в асфальт же.
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13.11.2022 22:41 Відповісти
Зелесрань ничем не отличаеться от рыгов, Вовочка так заигрался в Януковича ,что уже выйти из образа не может, я надеюсь ,что и концовка его будет такой же позорной
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14.11.2022 08:14 Відповісти
Телемарафон по имени Лохотрон,наше все...🤣пополнился ещё одним телеканалом..,'Мы Украина",,,, сколько баблосов за него дЕрмак заплатил Ринату Ахметову...коммерческая Тайна 😛
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14.11.2022 08:29 Відповісти
После победы нашим воинам стоит походить покалядовать по министерствам некоторым, мразей некоторых повыбрасывать оттуда.
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14.11.2022 09:24 Відповісти
 
 