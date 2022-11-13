Потрібно створити спецтрибунал щодо розслідування злочинів РФ в Україні, - президент Латвії Левітс
Президент Латвії Егілс Левітс виступає за створення спеціального трибуналу щодо розслідування дій Росії в Україні.
Виступаючи у неділю, 13 листопада, на урочистій церемонії у бундестазі з нагоди Всенародного дня скорботи, Левітс закликав світову спільноту розслідувати та провести юридичну оцінку російської військової агресії проти України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланям на DW.
Левітс назвав "пробілом у міжнародному праві" той факт, що розслідування вторгнення РФ в Україну досі не входить до компетенції будь-якого міжнародного суду. За словами Левітса, створення спецтрибуналу з юридичної точки зору можливе, для цього потрібна лише політична воля.
Президент Латвії запропонував створити правові можливості для того, щоб направити на відновлення України заморожені країнами Заходу російські активи. Це було б лише очевидним виявом елементарної справедливості, наголосив президент Латвії. Європі слід належним чином інвестувати у свою оборону і виявляти солідарність з тими, хто бореться за демократію та європейські цінності, заявив він у промові німецькою мовою.
"Без світопорядку, що базується на міжнародному праві, світ знову впаде у войовничу анархію", - додав Левітс, провівши паралелі між війною РФ проти України і німецьким націонал-соціалізмом під час Другої світової війни. Латвійський президент позитивно оцінив "безжальне осмислення свого минулого" німецьким суспільством, за допомогою якого було збудовано міцний фундамент демократичних цінностей. У свою чергу, російське суспільство, за його словами, цього не зробило.
"Ця нездатність до виконання складної роботи з оцінки минулого проклала дорогу відродженню грубої ідеології російського імперіалізму", - зазначив Левітс. Він закликав до внутрішнього та зовнішнього зміцнення демократії, що є противагою цієї ідеології. Історія показує, що слабкість демократії може призвести до війни та насильства, додав він.
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Завзята атлантистка, пані Мелоні заявила, що її уряд буде непохитним у своїй підтримці України та протидії війні Росії проти країни.
Але тріщини в її правому альянсі почали з'являтися ще до того, як її уряд склав присягу, коли колишній прем'єр-міністр Сільвіо Берлусконі, молодший член коаліції, був захищений вторгненням президента Росії Володимира Путіна в Україну. У відповідь пані Мелоні заявила, що прихильність до https://www.wsj.com/articles/italys-election-front-runner-sheds-far-right-image-courts-the-west-11664025001?mod=article_inline прозахідної зовнішньої політики є умовою належності до її уряду.
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https://twitter.com/JaWernulsa/status/1591678754102837252 12h
Сейчас гуляет видео где российскому военнопленному разбили голову кувалдой свои же из ЧВК «Вагнер». У меня один вопрос! Кто из украинских властей сотрудничает с россиянами, что они так легко добрались до человека ради мести?
Варіянтів багато, але якщо стратили, то вже добре - одним рашистом менше.
представьте себе, что потом выяснится, что рассеей управляла сумасшедшая убогая карла,
а сто сорока миллионное стадо послушно шло на убой, подчиняясь его больным прихотям, убивая десятки тысяч людей в других странах, попутно у@бав сраную свою эрэфию об бетонную стену...
интересно, ******** хоть теперь уяснят себе, как важны демократические процедуры, разделение властей, их сменяемость и настоящие выборы?