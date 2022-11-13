Потрібно створити спецтрибунал щодо розслідування злочинів РФ в Україні, - президент Латвії Левітс

Президент Латвії Егілс Левітс виступає за створення спеціального трибуналу щодо розслідування дій Росії в Україні.

Виступаючи у неділю, 13 листопада, на урочистій церемонії у бундестазі з нагоди Всенародного дня скорботи, Левітс закликав світову спільноту розслідувати та провести юридичну оцінку російської військової агресії проти України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланям на DW.

Левітс назвав "пробілом у міжнародному праві" той факт, що розслідування вторгнення РФ в Україну досі не входить до компетенції будь-якого міжнародного суду. За словами Левітса, створення спецтрибуналу з юридичної точки зору можливе, для цього потрібна лише політична воля.

Президент Латвії запропонував створити правові можливості для того, щоб направити на відновлення України заморожені країнами Заходу російські активи. Це було б лише очевидним виявом елементарної справедливості, наголосив президент Латвії. Європі слід належним чином інвестувати у свою оборону і виявляти солідарність з тими, хто бореться за демократію та європейські цінності, заявив він у промові німецькою мовою.

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"Без світопорядку, що базується на міжнародному праві, світ знову впаде у войовничу анархію", - додав Левітс, провівши паралелі між війною РФ проти України і німецьким націонал-соціалізмом під час Другої світової війни. Латвійський президент позитивно оцінив "безжальне осмислення свого минулого" німецьким суспільством, за допомогою якого було збудовано міцний фундамент демократичних цінностей. У свою чергу, російське суспільство, за його словами, цього не зробило.

"Ця нездатність до виконання складної роботи з оцінки минулого проклала дорогу відродженню грубої ідеології російського імперіалізму", - зазначив Левітс. Він закликав до внутрішнього та зовнішнього зміцнення демократії, що є противагою цієї ідеології. Історія показує, що слабкість демократії може призвести до війни та насильства, додав він.