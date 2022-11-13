УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10216 відвідувачів онлайн
Новини Війна
956 15

Потрібно створити спецтрибунал щодо розслідування злочинів РФ в Україні, - президент Латвії Левітс

левітс

Президент Латвії Егілс Левітс виступає за створення спеціального трибуналу щодо розслідування дій Росії в Україні.

Виступаючи у неділю, 13 листопада, на урочистій церемонії у бундестазі з нагоди Всенародного дня скорботи, Левітс закликав світову спільноту розслідувати та провести юридичну оцінку російської військової агресії проти України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланям на DW.

Левітс назвав "пробілом у міжнародному праві" той факт, що розслідування вторгнення РФ в Україну досі не входить до компетенції будь-якого міжнародного суду. За словами Левітса, створення спецтрибуналу з юридичної точки зору можливе, для цього потрібна лише політична воля.

Президент Латвії запропонував створити правові можливості для того, щоб направити на відновлення України заморожені країнами Заходу російські активи. Це було б лише очевидним виявом елементарної справедливості, наголосив президент Латвії. Європі слід належним чином інвестувати у свою оборону і виявляти солідарність з тими, хто бореться за демократію та європейські цінності, заявив він у промові німецькою мовою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Латвії Левітс переконаний, що Україна готова вступити до НАТО: "Для Альянсу це дуже добра нагода отримати таку сильну країну у своєму складі"

"Без світопорядку, що базується на міжнародному праві, світ знову впаде у войовничу анархію", - додав Левітс, провівши паралелі між війною РФ проти України і німецьким націонал-соціалізмом під час Другої світової війни. Латвійський президент позитивно оцінив "безжальне осмислення свого минулого" німецьким суспільством, за допомогою якого було збудовано міцний фундамент демократичних цінностей. У свою чергу, російське суспільство, за його словами, цього не зробило.

"Ця нездатність до виконання складної роботи з оцінки минулого проклала дорогу відродженню грубої ідеології російського імперіалізму", - зазначив Левітс. Він закликав до внутрішнього та зовнішнього зміцнення демократії, що є противагою цієї ідеології. Історія показує, що слабкість демократії може призвести до війни та насильства, додав він.

Автор: 

Латвія (1357) путін володимир (24051) трибунал (273) Левітс Егілс (40)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+3
у вас "руzzкий дух, от вас імперською московщиною тхне"
показати весь коментар
13.11.2022 21:24
+2
@JaWernulsa

·

https://twitter.com/JaWernulsa/status/1591678754102837252 12h

Сейчас гуляет видео где российскому военнопленному разбили голову кувалдой свои же из ЧВК «Вагнер». У меня один вопрос! Кто из украинских властей сотрудничает с россиянами, что они так легко добрались до человека ради мести?
показати весь коментар
13.11.2022 21:25
+1
Чек буде довгий
показати весь коментар
13.11.2022 21:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чек буде довгий
показати весь коментар
13.11.2022 21:16 Відповісти
Не вигідно нікому із метрополій,бо вспливе усе лайно,забудьте про це.
показати весь коментар
13.11.2022 21:21 Відповісти
у вас "руzzкий дух, от вас імперською московщиною тхне"
показати весь коментар
13.11.2022 21:24 Відповісти
Ти просто дегенерат,от тобі й тхне.
показати весь коментар
14.11.2022 00:55 Відповісти
- Набил бы я тебе рыло, только https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0 Заратустра не позволяет. Ну, пока! Пишите письма!..
показати весь коментар
14.11.2022 07:49 Відповісти
Я зрозумів вже хто ти, не повторюйся-classic degener.
показати весь коментар
14.11.2022 10:26 Відповісти
РИМ - Джорджіа Мелоні склала присягу прем'єр-міністра Італії в суботу, прийнявши владу на чолі правої коаліції, охопленої внутрішніми чварами щодо позиції Риму щодо Москви.
Завзята атлантистка, пані Мелоні заявила, що її уряд буде непохитним у своїй підтримці України та протидії війні Росії проти країни.

Але тріщини в її правому альянсі почали з'являтися ще до того, як її уряд склав присягу, коли колишній прем'єр-міністр Сільвіо Берлусконі, молодший член коаліції, був захищений вторгненням президента Росії Володимира Путіна в Україну. У відповідь пані Мелоні заявила, що прихильність до https://www.wsj.com/articles/italys-election-front-runner-sheds-far-right-image-courts-the-west-11664025001?mod=article_inline прозахідної зовнішньої політики є умовою належності до її уряду.
показати весь коментар
13.11.2022 21:22 Відповісти
@JaWernulsa

·

https://twitter.com/JaWernulsa/status/1591678754102837252 12h

Сейчас гуляет видео где российскому военнопленному разбили голову кувалдой свои же из ЧВК «Вагнер». У меня один вопрос! Кто из украинских властей сотрудничает с россиянами, что они так легко добрались до человека ради мести?
показати весь коментар
13.11.2022 21:25 Відповісти
Не тільки так звана влада,вистачає і комбатів.
показати весь коментар
13.11.2022 21:37 Відповісти
А можливість того, що цю тушку обміняли на наших полонених ви не розглядаєте? Ну або те, що це постановочне відео і цей ЗК й досі живий?
Варіянтів багато, але якщо стратили, то вже добре - одним рашистом менше.
показати весь коментар
13.11.2022 21:42 Відповісти
слава Богу е ще адекватні політики - якщо це "спецоперація" - то буде і сецтрибунал....
показати весь коментар
13.11.2022 21:46 Відповісти
Самое главное, чтобы все это потом не забылось, не заболталось. Нельзя повторять ошибки 2014 г., когда многое было пущено на самотек, а предатели не были наказаны. Также не было наказано колаборанское население "там же наши люди".
показати весь коментар
13.11.2022 21:55 Відповісти
Хтось вірить у це? Забудьте
показати весь коментар
14.11.2022 05:35 Відповісти
.

представьте себе, что потом выяснится, что рассеей управляла сумасшедшая убогая карла,
а сто сорока миллионное стадо послушно шло на убой, подчиняясь его больным прихотям, убивая десятки тысяч людей в других странах, попутно у@бав сраную свою эрэфию об бетонную стену...



интересно, ******** хоть теперь уяснят себе, как важны демократические процедуры, разделение властей, их сменяемость и настоящие выборы?
показати весь коментар
14.11.2022 12:22 Відповісти
показати весь коментар
14.11.2022 12:23 Відповісти
 
 