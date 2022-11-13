14 листопада планові відключення електроенергії діятимуть у Києві та 8 областях, - Укренерго
У понеділок, 14 листопада, діятимуть планові відключення у Києві та ще восьми областях,
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє прес-служба НЕК "Укренерго".
"У понеділок, 14 листопада, з 00:00 до 24:00 діятимуть планові відключення у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях. В інших областях України відключення поки що не прогнозуються", - сказано у повідомленні.
Топ коментарі
+10 Dmytro Shevchenko #525989
показати весь коментар13.11.2022 21:32 Посилання
+5 Владислав Васильченко
показати весь коментар13.11.2022 22:04 Посилання
+5 Кремень
показати весь коментар13.11.2022 23:01 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Для всіх ЗМІ сказав, що все в Львові розбомбили - МЕСЕДЖ ДЛЯ МОСКАЛІВ - стріляти вже не має сенсу.
Хоча по факту станції не понесли МОЖЛИВО таких серйозних проблем
дуже надо те що ви робите.
Брєд!
Своєї генерації там немає.
Ну то включайте ЧАЕС, які проблеми? На ухйя його взагалі було відключати? Прекрасно працювало два енергоблока.
Вищеназвані області є максимальним споживачем е/е в Україні, а отже, можна максимально багато е/е продавати у Європу. А відсутність е/е замаскувати чарівними "аварійними відключеннями", яких не було навіть у дні ракетних уражень, але які чомусь відбуваються, коли ракетних уражень немає. Може, хай дтек не лізе нічого ремонтувать? Бо чим більше вони "ремонтують", тим частіше відключають електроенергію.
Можно взяться, за тендеры на уборку.
В 2021 году тендер на уборку зданий УкрЭнерго в Киеве - 6 млн грн
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-02-004220-c
Победитель предложил уборку за 4.9млн грн. Курс доллара 26.7
В 2022 году, тендер на уборку 12.7 млн грн. Курс доллара 36.56
https://zakupki.com.ua/tender/17871343
За год уборка подорожала в 2.6 раза в грн, в 1.9 раза в долларах