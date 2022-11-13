14 листопада планові відключення електроенергії діятимуть у Києві та 8 областях, - Укренерго

У понеділок, 14 листопада, діятимуть планові відключення у Києві та ще восьми областях,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє прес-служба НЕК "Укренерго".

"У понеділок, 14 листопада, з 00:00 до 24:00 діятимуть планові відключення у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях. В інших областях України відключення поки що не прогнозуються", - сказано у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві та семи областях введені графіки аварійних відключень, - "Укренерго"