Шкода, що Путін не приїде на G20, він би багато неприємного почув, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що рішення російського диктатора Володимира Путіна не приїжджати на саміт Великої двадцятки викликано тим, що Путін не хоче відповідати на міжнародну критику розпочатої їм війни проти України.
Про це Шольц заявив журналістам під час перебування у В'єтнамі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Шольц сказав, що шкодує про відмову Путіна брати участь у саміті G20 в Індонезії, де йому неминуче довелося б зіткнутися з неприйняттям його агресії.
"Було б чудово, якби Путін приїхав на G20. Але ж тоді йому довелося б відповідати на всі питання та всю критику від лідерів багатьох країн світу. Мабуть, саме тому його там не буде", – сказав канцлер Німеччини.
Топ коментарі
+21 Sophia-Maria Duglass
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+9 Alexey Chernyavsky
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А ви , замість болтовні, примить рішення об аресте кремлядей і вивоз в Гаагу
а бубі треба летіти...
ЗАРАЗ ВАЖЛИВО перехопити у хутина Азію
Патріоти не випустять, бо змушені терпіть: він - легітимний глава держави (хоч і гамно і ****) А нам треба мать цю "вивіску", щоб тим же німцям чи французам з італійцями не вдалося "відпетлять" стосовно забезпечення озброєнь : "Ми з нелегітимною владою співпрацювать не будемо!"
"Блазенята" не випустять, бо він для них "криша" для розкрадання держави
"д"Єрмачата" не випустять, бо лише під його прикриттям вони відчувають себе у безпеці та мають доступ до державних таємниць Втече він - і їх завтра перевішають на Хрещатику!
🤣🤣🤣
Якщо знайти істину в горілці не вдається, додайте портвейну. Істина обов'язково вийде назовні.
Сталкер @ValBodin https://twitter.com/ValBodin/status/1591875466268483586 31 мин
А как Байден мог пропустить выступление Лаврова, если старику сказали, что следующим номером будет говорящая лошадь.
саме тей случай коли можна подякувати всім за допомогу без гребаної діджиталізації - треба летіти.
як дві криси по бункерах зашхерилися....
в буби є шанс доказати, шо він не як *****, всього то два слова сказати - "заправляйте літак..."
a наш клоп не по повесткам..
Отак приблизно... 😏