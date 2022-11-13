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Новини Війна
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Шкода, що Путін не приїде на G20, він би багато неприємного почув, - Шольц

шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що рішення російського диктатора Володимира Путіна не приїжджати на саміт Великої двадцятки викликано тим, що Путін не хоче відповідати на міжнародну критику розпочатої їм війни проти України.

Про це Шольц заявив журналістам під час перебування у В'єтнамі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Шольц сказав, що шкодує про відмову Путіна брати участь у саміті G20 в Індонезії, де йому неминуче довелося б зіткнутися з неприйняттям його агресії.

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"Було б чудово, якби Путін приїхав на G20. Але ж тоді йому довелося б відповідати на всі питання та всю критику від лідерів багатьох країн світу. Мабуть, саме тому його там не буде", – сказав канцлер Німеччини.

Автор: 

G20 (323) путін володимир (24051) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+21
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13.11.2022 21:55
+11
В записях почуе
А ви , замість болтовні, примить рішення об аресте кремлядей і вивоз в Гаагу
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13.11.2022 21:48
+9
У него закончились фекальные чемоданы.
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13.11.2022 21:43
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путин не дурак - ехать на ************.
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13.11.2022 21:39 Відповісти
Дурак він той ***** якого ти путін називаєш. А не поїде бо обісцявся й обісрався вже у бункері чмошник й боїться вже своїх більше ніж Степана Андрійовича..... а зустріч вже близько.
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13.11.2022 22:00 Відповісти
Он телеги читает. Там как написали, так он и копипастит.
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13.11.2022 22:05 Відповісти
до війни були декілька людей, яких я називав *******, але зараз вони в порівнянні з путіним просто святі люди, тому я не можу путіна навіть до їх рівня підняти. Тому для мене ****** багато, а от путін - один, а я не в змозі поки шо придумати для нього щось індивідуально-ексклюзивне. Але сподіваюсь, що через декілька років, як воно здохне, то "путін" стане матюком.
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13.11.2022 22:10 Відповісти
У него закончились фекальные чемоданы.
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13.11.2022 21:43 Відповісти
i ne xvataet podsankcionnyx čipov dlia nix.
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13.11.2022 22:34 Відповісти
В записях почуе
А ви , замість болтовні, примить рішення об аресте кремлядей і вивоз в Гаагу
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13.11.2022 21:48 Відповісти
**** знає шо, шо вона ****, і шо по сраці получить тому і не приїде.
а бубі треба летіти...
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13.11.2022 21:53 Відповісти
Я теж вважаю , що Зе мае лишити і один на один говорити з усіма лідерами ( без зайвих очей)
ЗАРАЗ ВАЖЛИВО перехопити у хутина Азію
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13.11.2022 21:57 Відповісти
Сорри - мае літити ‼️‼️‼️
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13.11.2022 21:58 Відповісти
А хто ж його з Вкраїни випустить? Він же чорта лисого повернеться в Україну!
Патріоти не випустять, бо змушені терпіть: він - легітимний глава держави (хоч і гамно і ****) А нам треба мать цю "вивіску", щоб тим же німцям чи французам з італійцями не вдалося "відпетлять" стосовно забезпечення озброєнь : "Ми з нелегітимною владою співпрацювать не будемо!"
"Блазенята" не випустять, бо він для них "криша" для розкрадання держави
"д"Єрмачата" не випустять, бо лише під його прикриттям вони відчувають себе у безпеці та мають доступ до державних таємниць Втече він - і їх завтра перевішають на Хрещатику!
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14.11.2022 05:43 Відповісти
Боронь Боже його одного залишати...
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13.11.2022 22:00 Відповісти
Ну тут ви явно перебільшуєте дипломатичні та й розумові здібнгості щеневтіка оманського. Бо швидше за все він без суфлера, як то кажуть: "Ні тпру - ні ну."
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13.11.2022 22:08 Відповісти
ти можеш щось вважати тільки коли почнеш жити в Україні з її щоденними прильотами та тривогами.. до того стули пельку.
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13.11.2022 22:20 Відповісти
Ось прочла - вам згодиться
🤣🤣🤣
Якщо знайти істину в горілці не вдається, додайте портвейну. Істина обов'язково вийде назовні.
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13.11.2022 22:52 Відповісти
путін сам від Азії в будь-який момент перехопить і то так нехило.
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14.11.2022 00:12 Відповісти
мда, здалось би полетіти але ніякої отсєбятіни - строго по тексту
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13.11.2022 21:58 Відповісти
та буба теж не поїде(
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13.11.2022 23:19 Відповісти
ні
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13.11.2022 23:27 Відповісти
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13.11.2022 21:55 Відповісти
неприлiт ***** і прилiт буби це саме те, що обзивається діпломатією.
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13.11.2022 21:56 Відповісти
Будь Ермак веде свою гру по сценарію хутина і не дозволяе Зе літити
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13.11.2022 21:59 Відповісти
Вы предлагаете этого дурочка отпустить одного на G20, шоб оно там накосячило?
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13.11.2022 22:07 Відповісти
ну чому одного? - там Кулеба буде на копняки ідіоту ...
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13.11.2022 23:24 Відповісти
у кацапов все новости забиты срачем о том, что Байден присутствовал в зале во время выступления лаврова......

Сталкер @ValBodin https://twitter.com/ValBodin/status/1591875466268483586 31 мин
А как Байден мог пропустить выступление Лаврова, если старику сказали, что следующим номером будет говорящая лошадь.
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13.11.2022 22:00 Відповісти
ахахахаааааа!!! это -5!!!
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13.11.2022 22:03 Відповісти
Шольца наче підмінили
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13.11.2022 22:01 Відповісти
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13.11.2022 22:02 Відповісти
Куди вже те чмо трусливе *****-путин полетить.... воно вже власної тіні боїться.
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13.11.2022 22:02 Відповісти
Не успели подготовить двойника обосрыша.
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13.11.2022 22:04 Відповісти
зі всією зневагою до недопалка зеленого - він на сьогодні, для партнерів, - лице України..
саме тей случай коли можна подякувати всім за допомогу без гребаної діджиталізації - треба летіти.
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13.11.2022 22:05 Відповісти
неприліт буби - буде поразкою України на діпломатичному фроннті...
як дві криси по бункерах зашхерилися....
в буби є шанс доказати, шо він не як *****, всього то два слова сказати - "заправляйте літак..."
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13.11.2022 22:11 Відповісти
Йому і без цього відомо що він *****.
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13.11.2022 22:11 Відповісти
думаю засцит - це як 5та повестка,
a наш клоп не по повесткам..
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13.11.2022 22:20 Відповісти
Ага, Шольца перші слова при зустрічі - "флатімігр, их бин ******** ду кляйне русіш швайне! Ду блюдзен вас хас ґетдан, ду арчлох цуферхпіссен...!
Отак приблизно... 😏
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13.11.2022 22:43 Відповісти
Хйло скорее боится что назад приедет - а там уже новое Хйло сидит.
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13.11.2022 23:03 Відповісти
гребаний язик дипломатов



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13.11.2022 23:25 Відповісти
Вован привык слушать только лесть. Всякая критика его бесит.
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13.11.2022 23:38 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=iX_TFkut1PM American Pie
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13.11.2022 23:41 Відповісти
борзий хлоп, на такого дядьку прьот.
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14.11.2022 08:29 Відповісти
Хлу може ще й люлєй би дали. Вскладчину))
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14.11.2022 09:36 Відповісти
 
 