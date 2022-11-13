Шкода, що Путін не приїде на G20, він би багато неприємного почув, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що рішення російського диктатора Володимира Путіна не приїжджати на саміт Великої двадцятки викликано тим, що Путін не хоче відповідати на міжнародну критику розпочатої їм війни проти України.

Про це Шольц заявив журналістам під час перебування у В'єтнамі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Шольц сказав, що шкодує про відмову Путіна брати участь у саміті G20 в Індонезії, де йому неминуче довелося б зіткнутися з неприйняттям його агресії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шольц анонсував новий пакет санкцій ЄС проти Ірану

"Було б чудово, якби Путін приїхав на G20. Але ж тоді йому довелося б відповідати на всі питання та всю критику від лідерів багатьох країн світу. Мабуть, саме тому його там не буде", – сказав канцлер Німеччини.