Індонезія тисне на делегації країн на саміті G20, щоб ті пом’якшили риторику щодо РФ, - Politico

Зокрема, очільник країни хоче, аби Росія погодилась на комюніке після завершення зустрічі.

Індонезійські політики, серед яких і президент країни Джоко Відодо, закликають західних лідерів пом'якшити риторику щодо Росії заради саміту G20. Вони хочуть аби РФ погодилась на комюніке після завершення зустрічі, повідомляє Politico з посиланням на дипломатів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"На американських, європейських, австралійських і японських посадових осіб чинять тиск індонезійські колеги, зокрема, президент Джоко Відодо, щоб вони продемонстрували гнучкість і розглянули можливість використання менш жорсткої риторики, щоб Москва погодилася на комюніке після завершення зустрічі", - зазначає видання.

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За словами обізнаних джерел, заява за підсумками зустрічі буде розцінена Відодо як "особистий успіх", адже він вважає себе головою найскладнішого саміту G20. Відодо також прагне уникнути вигнання Росії та перетворення групи на G19, як це відбулося з G8 після анексії Росією українського Криму у 2014 році.

Однією з можливостей було б пряме зосередження уваги на аспекті "дотримання міжнародного права" у текст рішення. У разі ухвалення це було б набагато більш завуальоване формулювання, ніж те, яке використовувала "Група семи", яка неодноразово засуджувала війну президента Росії Путіна проти України.

В останній заяві G7 цього місяця Москву розкритикували за "агресивну війну проти України" і закликали РФ вивести своїй війська.

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"Очевидно, що ми не можемо бути такими жорсткими, як у G7, коли вам потрібна згода росіян, китайців та саудитів. Питання у тому, скільки нам потрібно видалити", - сказав неназваний західний дипломат.

Водночас Саудівська Аравія, Індія, Бразилія та Китай не хочуть засуджувати Росію.

"Пекін вважатиме за неможливе прийняття будь-якої безпосередньої критики на адресу Росії", - наголошує видання.