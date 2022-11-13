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Новини
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Індонезія тисне на делегації країн на саміті G20, щоб ті пом’якшили риторику щодо РФ, - Politico

g20

Зокрема, очільник країни хоче, аби Росія погодилась на комюніке після завершення зустрічі.

Індонезійські політики, серед яких і президент країни Джоко Відодо, закликають західних лідерів пом'якшити риторику щодо Росії заради саміту G20. Вони хочуть аби РФ погодилась на комюніке після завершення зустрічі, повідомляє Politico з посиланням на дипломатів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"На американських, європейських, австралійських і японських посадових осіб чинять тиск індонезійські колеги, зокрема, президент Джоко Відодо, щоб вони продемонстрували гнучкість і розглянули можливість використання менш жорсткої риторики, щоб Москва погодилася на комюніке після завершення зустрічі", - зазначає видання.

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За словами обізнаних джерел, заява за підсумками зустрічі буде розцінена Відодо як "особистий успіх", адже він вважає себе головою найскладнішого саміту G20. Відодо також прагне уникнути вигнання Росії та перетворення групи на G19, як це відбулося з G8 після анексії Росією українського Криму у 2014 році.

Однією з можливостей було б пряме зосередження уваги на аспекті "дотримання міжнародного права" у текст рішення. У разі ухвалення це було б набагато більш завуальоване формулювання, ніж те, яке використовувала "Група семи", яка неодноразово засуджувала війну президента Росії Путіна проти України.

В останній заяві G7 цього місяця Москву розкритикували за "агресивну війну проти України" і закликали РФ вивести своїй війська.

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"Очевидно, що ми не можемо бути такими жорсткими, як у G7, коли вам потрібна згода росіян, китайців та саудитів. Питання у тому, скільки нам потрібно видалити", - сказав неназваний західний дипломат.

Водночас Саудівська Аравія, Індія, Бразилія та Китай не хочуть засуджувати Росію.

"Пекін вважатиме за неможливе прийняття будь-якої безпосередньої критики на адресу Росії", - наголошує видання.

Автор: 

G20 (323) Індонезія (150) саміт (781)


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Топ коментарі
+42
То най Індонезія віддасть частину свої островів, де буде вбито частину населення, тим же кремлядям, створить з ними "зерновий коридор" і сяде за стіл переговорів. А ми висловимо глибоку занепокоєність чи стурбованість та будемо наполягати на повазі вбивць.
Так норм буде?
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13.11.2022 22:01
+34
Таке враження, що на Землі живуть одні під-аси.
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13.11.2022 22:01
+31
Відодо, іди за російським кораблем
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13.11.2022 21:59
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А что со страной, где много донов педро, не так? Они то чего не хотят осуждать рашку?
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13.11.2022 21:59 Відповісти
Бразилия была и есть союзником свинособак. Не военным конечно, но экономическим и политическим по бриксу, как индусы и Китай.
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13.11.2022 22:28 Відповісти
Китай подмяли под себя богатые ресурсами страны, но бедные на наличие ума и прав человека.
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13.11.2022 22:31 Відповісти
індонезія мусульманська держава
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13.11.2022 22:30 Відповісти
nexaj orexi kokosovye davit. Kak obyčno.
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13.11.2022 23:16 Відповісти
Відодо, іди за російським кораблем
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13.11.2022 21:59 Відповісти
Индонезия это кацапская шлюха ?
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13.11.2022 23:04 Відповісти
То най Індонезія віддасть частину свої островів, де буде вбито частину населення, тим же кремлядям, створить з ними "зерновий коридор" і сяде за стіл переговорів. А ми висловимо глибоку занепокоєність чи стурбованість та будемо наполягати на повазі вбивць.
Так норм буде?
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13.11.2022 22:01 Відповісти
У них зерна немає но є пальми ,а так все вірно. нехай віддадуть кацапам свої острови разом з населенням я б таке запропонував цьому Відодо і хай би він це успішно прокоментував на саміті.
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13.11.2022 22:59 Відповісти
Таке враження, що на Землі живуть одні під-аси.
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13.11.2022 22:01 Відповісти
Они живут по принципу -" Кого ** ..т чужое горе "
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13.11.2022 22:13 Відповісти
хочете зайвий раз почути з пики лаврова що московити ні на каво нінападалі?
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13.11.2022 22:03 Відповісти
этому Видоде нужно подселить по соседству пару сотен русских...... быстро поумнеет.....
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13.11.2022 22:03 Відповісти
треба гундяева і попів прислати на місяць..нехай поживуть... ото ржач буде!!!!!!!!
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13.11.2022 22:06 Відповісти
невже НАТО - США , плюс ЕС слабші фінансово та у военних можливостей....- чого ссати кацапію....- не допомогайте порційно - дайте стільки скільки потрібно щоб обнулити на 200- та 300 кацапню...- а там уже і політично дотиснете...
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13.11.2022 22:07 Відповісти
От в цьому і полягає велика несправедливість: вимагають пом'якшити риторику і не ображати кацапську делегацію, хоч насправді ці падлюки мають бути арештовані, як тільки їх літак вилетить за межі кацапії і ввійде в повітряний простір першої ж цивілізованої країни.
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13.11.2022 22:07 Відповісти
Индонезия смягчает комюнике перед Лавровым
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13.11.2022 22:08 Відповісти
Перед заседанием вышлите всем членам G20 видео как на рашке убивают росиян отказавшихся воевать, кувалдой по голове.
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13.11.2022 22:11 Відповісти
Не погано хотіти, то хай собі Індонезія обнімає і цілує терориста. Ніяких пом'якшень жо кацапа терориста, вбивці, гвалтівника.
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13.11.2022 22:12 Відповісти
Індонезія хоче від русскіх ком"юніке? розумію, ну то най сама русскіх і пом"якшує, тільки і виключно за свій рахунок, а не за чужий.
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13.11.2022 22:12 Відповісти
Ну тоді давайте похвалимо русню за вбитих наших громадян, розгромлені наші міста, за всі ті муки які ми переносимо. Давайте ще сфоткаємся на пам'ять с конякою, збережемо так сказати їм обличчя. Замість того щоб глобально виступити всім проти цієї агресії починають шукати дипломатичні виходи із ситуації. Чесно слово просто якась ганьба а не самміт.
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13.11.2022 22:14 Відповісти
індонезія трохи багато про себе думають, як для країни 3го світу
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13.11.2022 22:20 Відповісти
"Индонезия, ето русское приволье, ето родина моя"
Стремоусов

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13.11.2022 22:20 Відповісти
Зачем вам Индонезия!перенесите встречу на СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС!
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13.11.2022 22:22 Відповісти
Саудівська Аравія, Індія, Бразилія та Китай не хочуть засуджувати росію...
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13.11.2022 22:23 Відповісти
Індонезія??? Тисне??? На G20??? OMG
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13.11.2022 22:23 Відповісти
može pomilka perekladu? Može jaica lošadi tisne, ne?
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13.11.2022 23:18 Відповісти
Индонезия всегда была проституткой, как СССР, так и Парашки!
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13.11.2022 22:31 Відповісти
Однак, індонезія в G20, а ми поки в сраці. Може хоч після війни до людей вийде, що вибирати треба не сракою?
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13.11.2022 22:41 Відповісти
Середня зп в Індонезії - 500 баксів, **** вони забули в G20???
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13.11.2022 23:27 Відповісти
В Индонезии 270 млн.нселения,
Площадь-~2 000 000 км/2.
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14.11.2022 00:51 Відповісти
І що? У якої-небудь Нігерії територія 1 млн км2 і населення 213 мільйонів і вона не в G20!
G20 - це ніби найрозвненіші країни світу, а не найбільші! Бо якби були найбільші, там би не було Британії, Франції чи Італії!
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14.11.2022 10:08 Відповісти
А может надо перед этим дождаться смены риторики самого **********, а то ********** примет это как проявление слабости и страха перед вяликай страной и будет дальше кошмарить мир. Нет уж, доктор ЗСУ сказал в морг, значит в морг.
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13.11.2022 22:44 Відповісти
Чиво?
Это с х.я ли гости понаехали?
И с какого х.я их надо слушать?
Только потому, что саммит на их территории? Их дело вовремя менять гостям полотенца и простыни и следить, чтобы пиво в холодильнике было, и желательно холодное.
А почему не послать их туда, куда ни самолёты не летают, ни поезда, ни пароходы не ходят, и провести мероприятие в стране с адекватным руководством?
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13.11.2022 22:45 Відповісти
это мало кто знает. ВСЕ индонезийские СМИ забиты запутлеровскими материалами и видосиками как победоносные орки победоносно всё в Украине справедливо жгут и убивают. Местные скот поголовно - ЗА орков , везде вешает рф тряпки, собирает бабки для них и вот это всё. МИД , посол не обращает на это никакого внимания . их индонезийский президет - конкретная путлеровская плять ещё про МН 17 сказал что виновата Украина. Подлец и мерзавец круче всех утлеровских ферштееров
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13.11.2022 22:48 Відповісти
По відношенню до вбивць пропонують зм'якшити риторику...а якби їхніх дітей,жінок,батьків вбивали?.....
Це замість того,щоб притягнути до відповідальності? - існують країни кривих зеркал,на зразок паrаші.....
Наше щастя,що є демократичні країні і вони протягнули нам руку помічі,це наше спасіння.
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13.11.2022 22:50 Відповісти
Господин Видодо, а вы не тогого? А хуху вам не хохо? И вы таки хотите сказать, что Пупутин не пипирас?
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13.11.2022 22:51 Відповісти
"Індонезія тисне на американських, європейських, австралійських і японських посадових осіб", - це просто смішно чути! Ні за що не повірю, що якась Індонезія може диктувати свої умови США, Великобританії, Японії та іншим провідним країнам світу!
Якщо вони усі "прогнуться" під цим так званим тиском - це буде просто суцільна ганьба, і цьому може бути тільки єдине пояснення: вони самі цього хочуть!
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13.11.2022 22:53 Відповісти
Плюнути б йому у вічі...
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13.11.2022 23:09 Відповісти
ЗЕЛЕНСЬКОМУ треба літити в Індонезію і самому пояснити презіденту Індонезії ПРО ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧІНИ ХУТІНА
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13.11.2022 23:10 Відповісти
Типовий Приклад продажних дуполизів рашистів за бабели!!!
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13.11.2022 23:19 Відповісти
Там русская ***** с фсб охмурила лоха с правительства Индонезии. Теперь через неё у них такая риторика. Куча видео. А индонезийцы нежные. Легко поддаются влиянию.
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13.11.2022 23:20 Відповісти
Азия есть Азия.Есть,конечно, исключения типа Тайваня,ЮК или Японии,но в целом эта часть мира является антидемократическим и недоцивилизационым отстойником.
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13.11.2022 23:24 Відповісти
Перефразируя Сралина, - а сколько у Индонезии дивизий, что бы давить на западных лидеров??
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13.11.2022 23:26 Відповісти
Відстала країна з середньою зарплатою в 530 баксів щось сміє вякать ще? Кого іпе їх думка?
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13.11.2022 23:28 Відповісти
Нажаль у нас і такої немає.
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13.11.2022 23:59 Відповісти
А це тут до чого?
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14.11.2022 00:12 Відповісти
Ну до 24.02 десь 500 баксів середня і була... Хоча ж ми не в G20!
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14.11.2022 10:05 Відповісти
Я так думаю, що дупа в Індонезії настільки широка, що жоден учасник G-20 не промахнеться по ній своїм черевиком!
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13.11.2022 23:35 Відповісти
Индонезия не удачное место для саммита G20.
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13.11.2022 23:39 Відповісти
Видодо давит на Байдена и Шольца?? О_О Серьезно?
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13.11.2022 23:49 Відповісти
"Індонезія тисне..." Не смішіть ради бога)
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14.11.2022 00:06 Відповісти
видодо,гидодо,и им подобная ***** любители лаптестана-идите *****!приедьте лохи в УКРАИНУ и посмотрите в глаза родным и близким потерявших убитыми своих детей,дочерей,сыновей,братьев и сестер,отцов и матерей................................не выдержал уже .............................а они ****** о смягчении........да *************** недопарашка должна утонуть в болоте.....................................................
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14.11.2022 00:13 Відповісти
загальної фотки не буде. індонезійський Гу-Га-Га виконує виключно забаганки кетайців. Хай побалуються.
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14.11.2022 01:20 Відповісти
Прікольно! Відодо тисне на США!
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14.11.2022 01:53 Відповісти
Не знала, що індонезійські дипломати такі впливові у світі, тиснуть, шантажують і залякують колег)
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14.11.2022 09:22 Відповісти
 
 