У Чехії оголосили збір на 15 зенітних комплексів Viktor для України для боротьби з дронами
У Чехії оголосили збір на 3,7 мільйона для 15 комплексів Viktor для України для боротьби з дронами та іншими цілями на малих висотах
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на Еспресо.
"Хочемо купити 15 штук ЗРК "Віктор" чеського виробництва. Це модифікований всюдихід Toyota, оснащений парою кулеметів КПВТ, який здатний ефективно захищати стратегічні та цивільні об’єкти від нальотів безпілотників та бомбардування з повітря. Але мета одна: закрити небо над Україною від вбивць Путіна", - йдеться в описі збору на порталі проєкту Dárek pro Putina.
Зазначається, що спарений кулемет "Віктор" - це модернізована версія зенітної зброї в Чехії зі спареними кулеметами КПВТ, які використовують боєприпаси калібру 14,5х114 мм для ураження повітряних або, при необхідності, наземних цілей. Його дальність стрільби становить понад 2 кілометри. Зброя оснащена денним і нічним зенітним прицілом, а також прицілом для стрільби прямим наводженням по наземних цілях. В описі збору додають, що кулемет знаходитиметься на позашляховику Toyota з посиленою підвіскою та спеціальним адаптером на корпусі, що дозволяє вести вогонь з салону.
Відомо, що нині зібрали близько €77 тисяч з запланованих €3,7 мільйона.
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3,7 мільйона/15 комплексів Viktor. Виходить 1 ЗРК Victor, коштує ~ 247 000 Евро, а отже, на зібрану сумму можна було придбати 6.09/247 000 = 24 ЗРК Victor. На мій погляд, точно краще, ніж 50 Spartan.
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https://twitter.com/Asot1927/status/1591853973224689665 3h
З державного бюджету, виділи на : Дороги - 94 млрд гривень.
Зомбімарафон - 2 млрд гривень.
На флот дронів, вартістю 1 млрд гривень, збирають донати.
Питання для зедятлів, які пріоритети у Зебанди ???
і на кого думати?
to put that anti-aircraft gun on a
trailer, and let it be towed by an
unmodified van.
A static piece of infrastructure does not run away,
and the towing vehicle could be used for additional purposes.
And hunting drones would be not possible with a slow motorized truck anyway.
https://mil.in.ua/uk/news/u-polshhi-vyprobuvaly-novu-bagatostvolnu-zenitnu-protydronovu-systemu/