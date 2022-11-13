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У Чехії оголосили збір на 15 зенітних комплексів Viktor для України для боротьби з дронами

У Чехії оголосили збір на 3,7 мільйона для 15 комплексів Viktor для України для боротьби з дронами та іншими цілями на малих висотах

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на Еспресо.

У Чехії оголосили збір на 15 зенітних комплексів Viktor для України для боротьби з дронами 01

"Хочемо купити 15 штук ЗРК "Віктор" чеського виробництва. Це модифікований всюдихід Toyota, оснащений парою кулеметів КПВТ, який здатний ефективно захищати стратегічні та цивільні об’єкти від нальотів безпілотників та бомбардування з повітря. Але мета одна: закрити небо над Україною від вбивць Путіна", - йдеться в описі збору на порталі проєкту Dárek pro Putina.

У Чехії оголосили збір на 15 зенітних комплексів Viktor для України для боротьби з дронами 02

Зазначається, що спарений кулемет "Віктор" - це модернізована версія зенітної зброї в Чехії зі спареними кулеметами КПВТ, які використовують боєприпаси калібру 14,5х114 мм для ураження повітряних або, при необхідності, наземних цілей. Його дальність стрільби становить понад 2 кілометри. Зброя оснащена денним і нічним зенітним прицілом, а також прицілом для стрільби прямим наводженням по наземних цілях. В описі збору додають, що кулемет знаходитиметься на позашляховику Toyota з посиленою підвіскою та спеціальним адаптером на корпусі, що дозволяє вести вогонь з салону.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На будівлі Міністерства внутрішніх справ Чехії вивісили плакат з Путіним у мішку для трупів. ФОТО

Відомо, що нині зібрали близько €77 тисяч з запланованих €3,7 мільйона.

Автор: 

зброя (7502) ППО (3255) Чехія (1646) волонтери (1339)


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Топ коментарі
+27
Asot1927

·

https://twitter.com/Asot1927/status/1591853973224689665 3h

З державного бюджету, виділи на : Дороги - 94 млрд гривень.
Зомбімарафон - 2 млрд гривень.
На флот дронів, вартістю 1 млрд гривень, збирають донати.
Питання для зедятлів, які пріоритети у Зебанди ???
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13.11.2022 23:08
+15
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13.11.2022 23:21
+11
На БТР-х КПВТ свой век отжил, а вот в качестве спарки по дронам самое оно! Главное стволы при стрельбе не пожечь)
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13.11.2022 23:01
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На БТР-х КПВТ свой век отжил, а вот в качестве спарки по дронам самое оно! Главное стволы при стрельбе не пожечь)
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13.11.2022 23:01 Відповісти
Пристосуються і шмалятимуть короткими чергами.
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13.11.2022 23:09 Відповісти
Десь є відео про модернізацію зрк"шилка".Поставили нові рлс та цифрові системи. Одну може й зробили. Де інші модернізовані "шилки"? Питання риторичне.
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13.11.2022 23:18 Відповісти
Эта модернизация называется "Рокач". Ее год назад на выставке показывали. И этот единственный экземпляр сейчас где-то на фронте в качестве средства армейской ПВО. Но в условиях плотной радиоэлектронной разведки радиолокацию на нем не используют, только оптический канал.
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13.11.2022 23:43 Відповісти
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13.11.2022 23:44 Відповісти
ЗУ 23 все на передовой - спарки, Шилки и прочее.
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13.11.2022 23:47 Відповісти
з такого калібру довгими серіями вогонь не ведеться
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13.11.2022 23:14 Відповісти
То треба заряджати 1 трассер через 4 і все буде добре.
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13.11.2022 23:56 Відповісти
Таких і аналогичних машинок штук 500 і від дронів закриті.
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13.11.2022 23:04 Відповісти
годиться...буде на чому нашим депутатам на полювання на кабанця їхати
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13.11.2022 23:04 Відповісти
Одну візьме собі Тимошенко.
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13.11.2022 23:11 Відповісти
канешна...всюдихід Toyota це не хухри-мухри
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13.11.2022 23:12 Відповісти
головне буде їхати по нових дорогах з дорогим новим асфальтом.
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13.11.2022 23:19 Відповісти
Ото куди треба донатити, а не на дрониПритули, котрі виростають до супутників, котрі і безкоштовно можна отримати.
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13.11.2022 23:08 Відповісти
До речі, Притула, за його словами зібрав 236 000 000 грн, за курсом ПриватБанку - 38.7597 - це 6.09 мільйонів Евро.
3,7 мільйона/15 комплексів Viktor. Виходить 1 ЗРК Victor, коштує ~ 247 000 Евро, а отже, на зібрану сумму можна було придбати 6.09/247 000 = 24 ЗРК Victor. На мій погляд, точно краще, ніж 50 Spartan.
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13.11.2022 23:36 Відповісти
По-перше їх 60 а по-друге Спартан-зброя для наступу а Віктор для оборони тому порівнювати їх некоректно.
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14.11.2022 06:28 Відповісти
Asot1927

·

https://twitter.com/Asot1927/status/1591853973224689665 3h

З державного бюджету, виділи на : Дороги - 94 млрд гривень.
Зомбімарафон - 2 млрд гривень.
На флот дронів, вартістю 1 млрд гривень, збирають донати.
Питання для зедятлів, які пріоритети у Зебанди ???
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13.11.2022 23:08 Відповісти
питання в іншому - під чию дудку вони танцюють випускаючи окупанта
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13.11.2022 23:11 Відповісти
а под чью дудку он танцевал когда разминировал юг и Донбасс?а не взорвал мосты под чью дудку?
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13.11.2022 23:20 Відповісти
припускаю що під дудку патрушева з яким в омані стрічався. а перед звільненням херсонщини приїздив саліван. і рекомендував "рекомендував команді Володимира Зеленського почати думати про реалістичні вимоги для переговорів"

і на кого думати?
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13.11.2022 23:30 Відповісти
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13.11.2022 23:21 Відповісти
Ледве стримуюсь від нецезурщини, коли бачу цю агрохімічну пику. Маю надію, що вона таки не попаде на "хіміію", а прямо до цюпи, і надовго.
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13.11.2022 23:48 Відповісти
Велике прохання до пана не постити в пізню пору доби фото арачмонії.Ви наражаєте на небезпеку мій сон. Дякую за розуміння.
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14.11.2022 01:21 Відповісти
It would be possible cheaper,
to put that anti-aircraft gun on a
trailer, and let it be towed by an
unmodified van.

A static piece of infrastructure does not run away,
and the towing vehicle could be used for additional purposes.

And hunting drones would be not possible with a slow motorized truck anyway.
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14.11.2022 00:47 Відповісти
У поляків є цікаві штукенції, але ж просити на випробування в реальних умовах війни, а потім, якщо виявляться годними, купувати - не на часі, головне закатати гроші в дороги та зомбомарафон.

https://mil.in.ua/uk/news/u-polshhi-vyprobuvaly-novu-bagatostvolnu-zenitnu-protydronovu-systemu/
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14.11.2022 10:17 Відповісти
 
 