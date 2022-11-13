Керівники шкіл на деокупованій Херсонщині зобов’язані розірвати трудові договори з вчителями-зрадниками, тим, які не пішли в колаборацію, виплатять зарплату, - Міносвіти

Вчителям в деокупованих населених пунктах Херсонщини буде виплачено зарплату, як тільки відновиться робота банків, а колаборанти-освітяни будуть звільнені.

Як повідомив перший заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко під час всеукраїнського марафону, вчителі-колаборанти є, але це "дуже поодинокі випадки" і вони документуються правоохоронними органами, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Згідно до законодавства, нові керівники закладів освіти мають право розірвати трудовий договір з вчителем, який пішов у колаборацію, і це буде обов'язком нових керівників українських шкіл. Ті вчителі, які пішли на колаборацію з окупантом, вони не мають права викладати в українських школах нашим дітям...", - наголосив Вітренко.

За його словами, на Херсонщині на початок минулого тижня було лише 28 територіальних громад, де фізично не можна було нарахувати заробітну плату вчителям. Протягом окупації ці кошти перераховували вчасно до департаменту Херсонської військової адміністрації, але їх неможливо було виплатити фізично, бо не працювали банки.

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"Ті вчителі, які не пішли в колаборацію, вони будуть отримувати заробітню плату згідно законодавства - 2/3 від зарплати, якщо вони були в так званому простої", - зазначив Вітренко.

При цьому він повідомив, що зараз відпрацьовується питання виплат зарплат вчителям, щоб вони "в повному обсязі отримали всю зарплату, на яку вони заслуговують".

Вітренко також розповів про важку ситуацію зі станом освітньої інфраструктури.

"Ці "чмобіки" і "орки" розташовувалися у найкращих приміщення, а найкращі приміщення - це були школи, і вони їх повністю понівечили", - розповів Вітренко.

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Зокрема, у Херсонській області станом на сьогодні повністю зруйновано 16 шкіл і 48 шкіл є "абсолютно пошкодженими, де станом на сьогодні неможливо відновити навчальний процес".

Вітренко розповів, що багато українських книжок були спалені, меблі понівечені і знищені.