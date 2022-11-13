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Новини Війна
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Керівники шкіл на деокупованій Херсонщині зобов’язані розірвати трудові договори з вчителями-зрадниками, тим, які не пішли в колаборацію, виплатять зарплату, - Міносвіти

школа

Вчителям в деокупованих населених пунктах Херсонщини буде виплачено зарплату, як тільки відновиться робота банків, а колаборанти-освітяни будуть звільнені.

Як повідомив перший заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко під час всеукраїнського марафону, вчителі-колаборанти є, але це "дуже поодинокі випадки" і вони документуються правоохоронними органами, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Згідно до законодавства, нові керівники закладів освіти мають право розірвати трудовий договір з вчителем, який пішов у колаборацію, і це буде обов'язком нових керівників українських шкіл. Ті вчителі, які пішли на колаборацію з окупантом, вони не мають права викладати в українських школах нашим дітям...", - наголосив Вітренко.

За його словами, на Херсонщині на початок минулого тижня було лише 28 територіальних громад, де фізично не можна було нарахувати заробітну плату вчителям. Протягом окупації ці кошти перераховували вчасно до департаменту Херсонської військової адміністрації, але їх неможливо було виплатити фізично, бо не працювали банки.

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"Ті вчителі, які не пішли в колаборацію, вони будуть отримувати заробітню плату згідно законодавства - 2/3 від зарплати, якщо вони були в так званому простої", - зазначив Вітренко.

При цьому він повідомив, що зараз відпрацьовується питання виплат зарплат вчителям, щоб вони "в повному обсязі отримали всю зарплату, на яку вони заслуговують".

Вітренко також розповів про важку ситуацію зі станом освітньої інфраструктури.

"Ці "чмобіки" і "орки" розташовувалися у найкращих приміщення, а найкращі приміщення - це були школи, і вони їх повністю понівечили", - розповів Вітренко.

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Зокрема, у Херсонській області станом на сьогодні повністю зруйновано 16 шкіл і 48 шкіл є "абсолютно пошкодженими, де станом на сьогодні неможливо відновити навчальний процес".

Вітренко розповів, що багато українських книжок були спалені, меблі понівечені і знищені.

Автор: 

школа (2223) Міносвіти (1417) державна зрада (1711) вчитель (398) деокупація (950) зарплата (2253)


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Топ коментарі
+18
Ні, на роботу їх треба брати - на хімію в Золотих Водах. А вечором - на відпочинок у комфортабельний барак.
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13.11.2022 23:33
+16
Їх просто потрібно позбавляти громадянства....
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13.11.2022 23:27
+14
мало в це віри , у столиці до сих пір працює штаб квартира фсбМП з агентами..
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13.11.2022 23:36
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Треба закон, щоб колобарантів НЕ БРАЛИ НА РОБОТУ
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13.11.2022 23:23 Відповісти
Ні, на роботу їх треба брати - на хімію в Золотих Водах. А вечором - на відпочинок у комфортабельний барак.
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13.11.2022 23:33 Відповісти
Соррі, Жовтих, звичайно, Водах.
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13.11.2022 23:49 Відповісти
мало в це віри , у столиці до сих пір працює штаб квартира фсбМП з агентами..
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13.11.2022 23:36 Відповісти
До речі, а РОССТРУДНИЧЕСТВО досі працюе в Києві ? На Подолі штаб квартира вроді .
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14.11.2022 00:01 Відповісти
Вслід за крейсером москва - нах на рашку .
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13.11.2022 23:44 Відповісти
Їх просто потрібно позбавляти громадянства....
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13.11.2022 23:27 Відповісти
100% бо будуть срати в мізки дітям... ті скоти не виправні
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13.11.2022 23:33 Відповісти
Так, нам потрібен чіткий закон про позбавлення громадянства. Вони лишатимуться підданими, але:
- не можуть обирати,
- не можуть бути обраними,
- не можуть викладати або виховувати,
- не можуть отримувати заробітну плату з центрального чи місцевих бюджетів,
- не можуть мати закордонного паспорту.
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13.11.2022 23:50 Відповісти
Всіх колаборантів заграти а краще до стінки
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13.11.2022 23:27 Відповісти
За порєбрік.
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13.11.2022 23:31 Відповісти
Колаборантов не увольнять нужно, а отправлять на зону, до окончания войны! А потом на восстановление разрушенного хозяйства страны!
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13.11.2022 23:37 Відповісти
Ялта празднует освобождение Херсона )
https://twitter.com/i/status/1591903468746416131
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13.11.2022 23:39 Відповісти
Повісити колаборантів за горе та страждання Українців !!!
Це ж такі ходили по Україні з хоругвами з партії РПЦ московіі!
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13.11.2022 23:40 Відповісти
Розірвати трудові договори? І це все? Може колаборанти ще в український "суд" сходять,щоб відновитися на роботі?
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13.11.2022 23:59 Відповісти
добре, але на неокупованих територіях повно "освітян" які носяться з "русской культорой" , як Горлум з перстнем і засирають мозги дітям імперіалістичними наративами рашки. То бачте консерваторія має бути імені чайковського, коли у нас своїх видатних митців повно, які внесли свою чималу долю в розвиток саме української музики, а деякі з них і загинули за це.
тих кому русская "культура" ближча ніж українська, теж можна рахувати колаборантами? або принаймні заборонити їм виховувати нашіх дітей, і паплюжити нашу культури, чи ми маємо обов"язково дочекатися на їх комінгаут. коли вже буде запізно?
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14.11.2022 00:00 Відповісти
а чому до сих пір працює ТРЦ друга путіна ротерберга в центрі Києва, і хто йому це дозволив?
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14.11.2022 00:12 Відповісти
Що значить: "мають право розірвати трудовий договір з вчителем, який пішов у колаборацію"? А хіба це не кримінальна стаття і за ці дії не передбачено кримінальна відповідальність? Кожен з них має понести покарання, відповідно до українського законодавства.
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14.11.2022 01:04 Відповісти
Мент та вчитель досить часто першими біжать прислужувати окупант
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14.11.2022 05:30 Відповісти
дивно це. чому попам мацковського сатанату можна прославляти паРашу у центрі Кієва, а іншим не можна?
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14.11.2022 08:54 Відповісти
"Згідно ДО законодавства" 🤦
Перший заступник міністра освіти... Хоча... Який міністр, такі й заступники...
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14.11.2022 11:40 Відповісти
 
 