УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10124 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 721 8

На Херсонщині авто з родиною наїхало на міну - 4 постраждалих, серед яких дитина

міна

У звільненому селі Новорайськ на Херсонщині легковий автомобіль наїхав на міну, постраждало 4 людей, серед яких дитина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив  заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Він зазначив: "Сьогодні зафіксовано наїзд на міну в Херсонській області, в селі Новорайськ. На неї наїхав легковий автомобіль і підірвався. Всередині була родина. Четверо постраждалих, серед яких дитина 11 років".

 Тимошенко підкреслив, що російські терористи залишили після себе багато мін та розтяжок.

Він попросив утриматися від поїздок тими шляхами, які ще не перевірені спеціалістами.

Також читайте: Мешканців визволеної Херсонщини просять евакуюватися

Автор: 

ДТП (4480) мінування (1218) Херсонська область (5841)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
13.11.2022 23:34 Відповісти
показати весь коментар
13.11.2022 23:36 Відповісти
Безкутна так і не сказала хто здав вагнерівців.
показати весь коментар
13.11.2022 23:40 Відповісти
Який ЗЕ, таке і шобло у нього.
показати весь коментар
13.11.2022 23:37 Відповісти
Земерзотники і зрадники 😠
показати весь коментар
14.11.2022 00:55 Відповісти
В Мелітополі вечірня бавовна. Чутно потужні вибухи.
показати весь коментар
13.11.2022 23:35 Відповісти
запускайте дрони на севу-калоши їбанути - око за око!
показати весь коментар
13.11.2022 23:52 Відповісти
 
 