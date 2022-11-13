На Херсонщині авто з родиною наїхало на міну - 4 постраждалих, серед яких дитина
У звільненому селі Новорайськ на Херсонщині легковий автомобіль наїхав на міну, постраждало 4 людей, серед яких дитина.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
Він зазначив: "Сьогодні зафіксовано наїзд на міну в Херсонській області, в селі Новорайськ. На неї наїхав легковий автомобіль і підірвався. Всередині була родина. Четверо постраждалих, серед яких дитина 11 років".
Тимошенко підкреслив, що російські терористи залишили після себе багато мін та розтяжок.
Він попросив утриматися від поїздок тими шляхами, які ще не перевірені спеціалістами.
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