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Новини Війна в Сирії
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Ізраїль завдав удару по військовому аеродрому у Сирії, який використовувала Росія, - Reuters

сирия

Ізраїль завдав ракетного удару по великій авіабазі в Сирії, яку використовували військові Ірану та Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на сирійські медіа.

Сирійське державне інформагентство SANA повідомило, що в результаті ракетного удару по аеродрому в Шайраті двоє військовослужбовців загинули і троє отримали поранення.

За даними джерел Reuters, атакована авіабаза нещодавно використовувалася ВВС Ірану. Крім того, Росія, яка зберігає значну військову присутність у Сирії, розмістила війська поряд з авіабазою Шайрат, і за останні три роки військові РФ значно розширили злітно-посадкову смугу та підземні споруди в Шайраті, включаючи укриття для літаків.

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Військове джерело, не уповноважене робити публічні заяви, повідомило Reuters, що удари були завдані по злітно-посадковій смузі.

Сирійський центр з прав людини (SOHR) написав, що ізраїльські літаки випустили по базі Шайрат чотири ракети з повітряного простору Лівану.

Армія оборони Ізраїлю традиційно відмовляється коментувати повідомлення про такі операції.

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Автор: 

Ізраїль (1654) росія (65800) Сирія (1868)


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Топ коментарі
+13
Ждём Нетаньяху и ударов уже по ирану
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14.11.2022 00:24
+13
Непогано,бо ще одне джерело зброї проти України накрилося мідною тарілкою
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14.11.2022 00:37
+13
Не гони беса, ********** хотел Украину, но получит 1991 год, год развала совка и дай Бог теперешнего **********.
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14.11.2022 00:43
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не забули попередити московитів щоб повтікали...
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14.11.2022 00:23 Відповісти
Ждём Нетаньяху и ударов уже по ирану
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14.11.2022 00:24 Відповісти

https://www.youtube.com/watch?v=CvLmItWYUJM
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14.11.2022 00:28 Відповісти
Незважаючи на санкції США, Тегеран експортує близько 1 млн барелів на добу (б/д) сирої нафти і конденсату, більша частина яких йде в Китай. Сі Цзіньпіну вдалося інсинуювати Китай у баланс сил між союзниками Америки в Перській затоці та Іраном. Пекін фактично володіє впливом у Тегерані - по суті, це єдина сила, яка це робить.

Якщо Америка послабить санкції, в надії заманити іранців назад до іранської ядерної угоди, якість іранських пакетів дронів і ракет загрожує зробити ще один великий ривок вперед.

Сполучені Штати тa Ізраїль мають військовий потенціал, щоб запобігти просуванню Ірану до ядерної бомби і стримати його від загрози своїм сусідам - і вони можуть зробити це, не викликаючи великої війни.
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14.11.2022 00:29 Відповісти
Мені цікаво, якщо совок в 50-х передав жовторотикам ЯЗ, і з того часу що у совка збільшилася кількість цьої зброї масового ураження, що у жовтопузих. То яка проблема дати пару боєголовок ЯЗ ірану? Я це до того, що ніби Ізраїль пару років бомбить об'єкти в ірані, аби він не розробив свою власну ЯЗ... Дивно просто.
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14.11.2022 02:27 Відповісти
а мопеды могут и до стены плача достать
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14.11.2022 00:29 Відповісти
Стена Плача простояла почти 2000 лет и простоит до восстановления Храма, а вот запоребриковский и иранский режимы эту заваруху могут и не пережить.
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14.11.2022 00:36 Відповісти
ненадо ее бомбить и уж тем более восстанавливать
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14.11.2022 00:47 Відповісти
Хватит пи₴деть о том что ещё не ясно. Через месяц напишешь.
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14.11.2022 00:37 Відповісти
Сегодня освободили очередное село в Луганской области, так что мы двигаемся. Чаплынку наши сегодня накрыли, а это уже на пути в Крым. Или Крым ***** тоже на торги выставит? А что, Крыма нет, зато сухопутный коридор остался. Правда, ***** свои же на молекулы разорвут, но то таке - чего не стерпишь ради красивой конспирологии.
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14.11.2022 00:41 Відповісти
Не гони беса, ********** хотел Украину, но получит 1991 год, год развала совка и дай Бог теперешнего **********.
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14.11.2022 00:43 Відповісти
Шахер махери з Печерських пагорбів хочуть все минуле забути як страшний сон. В них є передчуття страшного суду. так що все попереду.
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14.11.2022 00:46 Відповісти
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14.11.2022 00:34 Відповісти
Удар в ж...пу.
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14.11.2022 00:36 Відповісти
Непогано,бо ще одне джерело зброї проти України накрилося мідною тарілкою
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14.11.2022 00:37 Відповісти
Це не Кулеба. Зовнішньою політикою керує Президент. Але я б не поспішав його сварити - він діє згідно з резолюціями ООН, на які Ізраїль поклав велику обрізану частину тіла, а Україна такого дозволити собі не може.
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14.11.2022 00:45 Відповісти
Украина голосовала , не только, против Израиля, но и против стран, которые поддержали Израиль, в первую очередь, Канада, США, Германия, которые дают оружие Украине ..
Кстати, СМИ в США, Канаде, Израиле .... выражают резкое недовольство голосованием Украины.
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14.11.2022 02:58 Відповісти
Увы, это так. Может быть, стоило воздержаться.
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14.11.2022 09:21 Відповісти
Кацап ти сам зрозумів що написав?
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14.11.2022 00:45 Відповісти
Як говорили в одному фільмі про партизанів - Обратной дорогі нет. Через деякий час наї....ть дргу базу хаймерсами повітряного базування. А лапті вже туди ніколи не повернуться.
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14.11.2022 00:50 Відповісти
Just 4 rockets against the repairable airstrip.

Appears to be a test of the defense capabilities of Syria.

Probably Russia does not actively interfere,
if an outside nation attacks Syria,
for some pro-semitic reasons.
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14.11.2022 01:32 Відповісти
А Ізраїлю можна ось так просто обстрілювати сусідні держави?
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14.11.2022 04:46 Відповісти
Можна.
Ізраїль та Сирія перебувають у стані війни вже 74 роки, після того, як Сирія у складі блоку із шести арабських держав напала на Ізраїль на другий день його існування. Єгипет та Йорданія підписали мирний договір, а Сирія та Ліван нє і де-юре і де-факто досі перебувають у стані війни з Ізраїлем.
"à la guerre comme à la guerre".
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14.11.2022 05:09 Відповісти
Не можна, а потрібно, і не так лагідно.
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14.11.2022 07:39 Відповісти
В нас обстрілювати Московію забороняє сам Зеля. Йому потім туди виїхати ще доведеться.
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14.11.2022 17:26 Відповісти
 
 