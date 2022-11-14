Ізраїль завдав удару по військовому аеродрому у Сирії, який використовувала Росія, - Reuters
Ізраїль завдав ракетного удару по великій авіабазі в Сирії, яку використовували військові Ірану та Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на сирійські медіа.
Сирійське державне інформагентство SANA повідомило, що в результаті ракетного удару по аеродрому в Шайраті двоє військовослужбовців загинули і троє отримали поранення.
За даними джерел Reuters, атакована авіабаза нещодавно використовувалася ВВС Ірану. Крім того, Росія, яка зберігає значну військову присутність у Сирії, розмістила війська поряд з авіабазою Шайрат, і за останні три роки військові РФ значно розширили злітно-посадкову смугу та підземні споруди в Шайраті, включаючи укриття для літаків.
Військове джерело, не уповноважене робити публічні заяви, повідомило Reuters, що удари були завдані по злітно-посадковій смузі.
Сирійський центр з прав людини (SOHR) написав, що ізраїльські літаки випустили по базі Шайрат чотири ракети з повітряного простору Лівану.
Армія оборони Ізраїлю традиційно відмовляється коментувати повідомлення про такі операції.
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Якщо Америка послабить санкції, в надії заманити іранців назад до іранської ядерної угоди, якість іранських пакетів дронів і ракет загрожує зробити ще один великий ривок вперед.
Сполучені Штати тa Ізраїль мають військовий потенціал, щоб запобігти просуванню Ірану до ядерної бомби і стримати його від загрози своїм сусідам - і вони можуть зробити це, не викликаючи великої війни.
Кстати, СМИ в США, Канаде, Израиле .... выражают резкое недовольство голосованием Украины.
Appears to be a test of the defense capabilities of Syria.
Probably Russia does not actively interfere,
if an outside nation attacks Syria,
for some pro-semitic reasons.
Ізраїль та Сирія перебувають у стані війни вже 74 роки, після того, як Сирія у складі блоку із шести арабських держав напала на Ізраїль на другий день його існування. Єгипет та Йорданія підписали мирний договір, а Сирія та Ліван нє і де-юре і де-факто досі перебувають у стані війни з Ізраїлем.
"à la guerre comme à la guerre".