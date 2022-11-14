Ізраїль завдав удару по військовому аеродрому у Сирії, який використовувала Росія, - Reuters

Ізраїль завдав ракетного удару по великій авіабазі в Сирії, яку використовували військові Ірану та Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на сирійські медіа.

Сирійське державне інформагентство SANA повідомило, що в результаті ракетного удару по аеродрому в Шайраті двоє військовослужбовців загинули і троє отримали поранення.

За даними джерел Reuters, атакована авіабаза нещодавно використовувалася ВВС Ірану. Крім того, Росія, яка зберігає значну військову присутність у Сирії, розмістила війська поряд з авіабазою Шайрат, і за останні три роки військові РФ значно розширили злітно-посадкову смугу та підземні споруди в Шайраті, включаючи укриття для літаків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На навчання до Росії приїхали близько тисячі найманців з Сирії, половина вже відправлена до України, - Middle East Eye

Військове джерело, не уповноважене робити публічні заяви, повідомило Reuters, що удари були завдані по злітно-посадковій смузі.

Сирійський центр з прав людини (SOHR) написав, що ізраїльські літаки випустили по базі Шайрат чотири ракети з повітряного простору Лівану.

Армія оборони Ізраїлю традиційно відмовляється коментувати повідомлення про такі операції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російська присутність у Сирії суттєво скоротилася завдяки ЗСУ, які б’ють окупантів, - Зеленський