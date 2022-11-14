Росіяни зменшують кількість військ у населених пунктах Каховка, Таврійськ і Нова Каховка, - Генштаб

Генеральний штаб оприлюднив інформацію, що у окупованих містах Каховка, Таврійськ і Нова Каховка росіяни зменшують кількість військових.

Як інформує Цензор.НЕТ., про це йдеться в оперативні інформації Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "В тимчасово зайнятих ворогом населених пунктах Каховка, Таврійськ і Нова Каховка Херсонської області спостерігається зменшення кількості особового складу противника. У містах залишається мінімальна кількість окупантів, по вулицях пересуваються патрулі".

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