УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10161 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
7 036 27

Росіяни зменшують кількість військ у населених пунктах Каховка, Таврійськ і Нова Каховка, - Генштаб

каховка,нова

Генеральний штаб оприлюднив інформацію, що у окупованих містах Каховка, Таврійськ і Нова Каховка росіяни зменшують кількість військових.

Як інформує Цензор.НЕТ., про це йдеться в оперативні інформації Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "В тимчасово зайнятих ворогом населених пунктах Каховка, Таврійськ і Нова Каховка Херсонської області спостерігається зменшення кількості особового складу противника. У містах залишається мінімальна кількість окупантів, по вулицях пересуваються патрулі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 12-15 тис. мешканців залишилось в окупованій Новій Каховці, - мер Коваленко

Автор: 

Генштаб ЗС (6723) Каховка (125) Нова Каховка (181)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
Читаю блог редактора про "дивний" вихід з Херсона. Багато зради,договорняки і зелений коридор. Тільки забули публікації, що арта уже б'є напряму по ворогу,що Бахмут і Піски узяли на себе усю біль і кров....що орки під виглядом евакуації населення самі виходили....Не має зради і не потрібно приниження ЗСУ. Люди Херсона залишилися, а значить цивільно вийшла орда.
показати весь коментар
14.11.2022 01:03
+8
ЗСУ роблять свою справу на косі.Результати очевидні.Тобто йде розширення плацдарму вже на другому березі.Як будуть далі розвиватися події знають тільки ЗСУ.Наступ на Мелітополь і розірвання групи військ орків або вихід десантом на інший берег і розширення плацдарму або інше .По факту ті орки що на другому березі вже приречені як і доставанням хаймерсами так і артою і головне невигідною місцевостю.
Зараз дуже важкий напрямок донецькй саме там багато чого вирішується.
показати весь коментар
14.11.2022 01:42
+7
Мабуть перекидають залишки кацапні до Мелітополя 😠
показати весь коментар
14.11.2022 00:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мабуть перекидають залишки кацапні до Мелітополя 😠
показати весь коментар
14.11.2022 00:41 Відповісти
Мабуть знов ,,жест доброй волі" кацапня прдемонструє
показати весь коментар
14.11.2022 00:46 Відповісти
Там їм немає військової необхідності тримати великі угрупування - в Олешках і біля Каховок-Таврійського. Мости зруйновані, ширина Дніпра від 500 м до 1 км. Швидко форсувати не реально.
Поставлять спостережні пункти по берегу, щоб дивитись, аби наші понтонну переправу не зробили, і пару батарей арти.
Всіх інших можна відводити або під Мелітополь, або на Донбас.
показати весь коментар
14.11.2022 08:57 Відповісти
А куда перекидає? В ******** чи на кацапстан? А може на Бамбас ?
показати весь коментар
14.11.2022 00:55 Відповісти
Масштабний наступ з ******** на нашу Північ є найбільш складною в плані воєнного містецтва операцією.
Басейн р.Прип'ять із десятками притоків, болота, і всього 5-6 вузьких доріг з твердим покриттям, що перетинають кордон з півночі на південь.
Колона кацапів, що йшла 24-26 лютого через Чорнобиль - Іванків на Бучу, Ірпінь, Гостомель, розтягнулась за різними оцінками на 60-80 км. Її успішно вибивали наші мобільні групи з переносними птрк. Достявляти паливо і б/к в голову колони було складно. Частина техніки глохла у дороз, і її кидали прямо на узбіччі, що ускладнювало проїзд.
Створити "ударний бронекулак" в умовах такого рельефу неможливо.
Плюс, наші провели мінування прикордонних ділянок, створили інженерні перешкоди на дорогах.
Одним словом - орки можуть теоретично рипнутись з ********, але просто втратять купу техніки і нічого не досягнуть у військовому плані.
показати весь коментар
14.11.2022 09:19 Відповісти
Читаю блог редактора про "дивний" вихід з Херсона. Багато зради,договорняки і зелений коридор. Тільки забули публікації, що арта уже б'є напряму по ворогу,що Бахмут і Піски узяли на себе усю біль і кров....що орки під виглядом евакуації населення самі виходили....Не має зради і не потрібно приниження ЗСУ. Люди Херсона залишилися, а значить цивільно вийшла орда.
показати весь коментар
14.11.2022 01:03 Відповісти
Це що їх там нема,то велика важка робота ЗСУ, невже хто думає що в орків совість проснулась і вони такі добрі стали
показати весь коментар
14.11.2022 01:11 Відповісти
Якби не неприйнятні втрати та безперервний тиск ЗСУ, то чорта з два вони б відступили.
показати весь коментар
14.11.2022 07:35 Відповісти
В мережі активно просувають ніби то план переговорів з кацапнею. Неможу найти повної версії і чий він. Але суть така: кацапня іде нах від нас до кордонів 1991 року, а Крим сім років не чіпаємо, також в НАТО сім років не вступаємо.... Хтось може дати силку де почитати більше?
показати весь коментар
14.11.2022 01:08 Відповісти
Второй раз за день читаю подобные слова, тоже нигде не могу найти подробности, где приводится, кто сказал, если найдете прошу поделитесь, буду благодарен.
показати весь коментар
14.11.2022 01:25 Відповісти
Валерий Соловей - youtube
показати весь коментар
14.11.2022 01:30 Відповісти
https://t.me/generalsvr/1205
показати весь коментар
14.11.2022 01:31 Відповісти
Юрий, благодарю!
показати весь коментар
14.11.2022 01:32 Відповісти
Нашел в Гугл на канале генерал свр якобы это пишут, на сам канал не переходил,вне Нато 7 лет, про Крым тоже семь лет, Крым демилитаризаван, все остальные территории возвращаются Украине.
показати весь коментар
14.11.2022 01:31 Відповісти
будь-який мир з кацапами означає "третю серію", коли саме вони полізуть знову залежить від масшатабу втрат, які їм зараз нанесуть наші війська
показати весь коментар
14.11.2022 01:42 Відповісти
До сраки їм ті втрати, вони он чмобіків на вірну смерть кидають без зброї, знаючи що тим звіздєц. Чи полізуть чи не полізуть залежить від:
1. Наявність нашої,найкращої в світі ( без перебільшень) армії.
2. Наявність у нас хорошої,в достатній кількості зброї.
3. Відсутність колаборантів і зрадників.
Від цього буде залежати чи буде третя серія. Робим висновок:
1. Армію бережемо, непоспішаємо відвойовувати (зрозуміло що всі від війни замучилися) ціною великих втрат.
2. Зброю виготовляємо,купляємо, будуємо заводи збройні і підземні склади. Дружимо з партнерами ( Захід, Америка)
3. Всіх хто кличе і оспівує "російський мир" не встидаємося притягувати до відповідальності, депортувати на болота, забирати громадянство.
показати весь коментар
14.11.2022 15:02 Відповісти
дуже гарні новини, але не зовсім розумію причини з яких вони це роблять
показати весь коментар
14.11.2022 01:17 Відповісти
Причина одна вони тепер як на долоні як у тирі для ЗСУ.При першому шухері ті всі остатки будуть тікати.Тому зараз прибираються війська ближче до Маріка і роблять укріпрайони ,їм це не допоможе.
показати весь коментар
14.11.2022 01:49 Відповісти
так їм тоді п...ць, всьому південному угруповуванню, включно з Кримом, який після знищення мосту перетвориться на острів

якось підозріло оптимістично, нє, я звісно за, але недооцінка супротивника інколи дорого коштує
показати весь коментар
14.11.2022 02:03 Відповісти
Переоцінювати теж не треба. Той же 4-х зірковий генерал та Голова комітету начальників штабів Міллі щось там бекав та спікав, що через тиждень від 24 лютого ***** покінчить з Україної, а зараз він з своєю переоцінкою виглядає як обісраний. Те ж саме з багатьма політиками в Європі, які вірили в непереможність кацапської орди і вже поставили на Україні жирний хрест.
показати весь коментар
14.11.2022 07:42 Відповісти
ЗСУ роблять свою справу на косі.Результати очевидні.Тобто йде розширення плацдарму вже на другому березі.Як будуть далі розвиватися події знають тільки ЗСУ.Наступ на Мелітополь і розірвання групи військ орків або вихід десантом на інший берег і розширення плацдарму або інше .По факту ті орки що на другому березі вже приречені як і доставанням хаймерсами так і артою і головне невигідною місцевостю.
Зараз дуже важкий напрямок донецькй саме там багато чого вирішується.
показати весь коментар
14.11.2022 01:42 Відповісти
то таки правда що наш десант на Кінбурнській косі?
показати весь коментар
14.11.2022 02:09 Відповісти
таки да
показати весь коментар
14.11.2022 05:36 Відповісти
********** теперь называется уменьшением количества войск. Кацапским пропагандонам на заметку. Не благодарите.
показати весь коментар
14.11.2022 07:48 Відповісти
Їх зменшують ЗСУ, СО, провідники, партизани, волонтери, місцеві, флора і фауна...
показати весь коментар
14.11.2022 08:02 Відповісти
 
 