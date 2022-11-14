Росіяни зменшують кількість військ у населених пунктах Каховка, Таврійськ і Нова Каховка, - Генштаб
Генеральний штаб оприлюднив інформацію, що у окупованих містах Каховка, Таврійськ і Нова Каховка росіяни зменшують кількість військових.
Як інформує Цензор.НЕТ., про це йдеться в оперативні інформації Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "В тимчасово зайнятих ворогом населених пунктах Каховка, Таврійськ і Нова Каховка Херсонської області спостерігається зменшення кількості особового складу противника. У містах залишається мінімальна кількість окупантів, по вулицях пересуваються патрулі".
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+10 Валентина Саюн #523841
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+8 stels400
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+7 Amber
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Поставлять спостережні пункти по берегу, щоб дивитись, аби наші понтонну переправу не зробили, і пару батарей арти.
Всіх інших можна відводити або під Мелітополь, або на Донбас.
Басейн р.Прип'ять із десятками притоків, болота, і всього 5-6 вузьких доріг з твердим покриттям, що перетинають кордон з півночі на південь.
Колона кацапів, що йшла 24-26 лютого через Чорнобиль - Іванків на Бучу, Ірпінь, Гостомель, розтягнулась за різними оцінками на 60-80 км. Її успішно вибивали наші мобільні групи з переносними птрк. Достявляти паливо і б/к в голову колони було складно. Частина техніки глохла у дороз, і її кидали прямо на узбіччі, що ускладнювало проїзд.
Створити "ударний бронекулак" в умовах такого рельефу неможливо.
Плюс, наші провели мінування прикордонних ділянок, створили інженерні перешкоди на дорогах.
Одним словом - орки можуть теоретично рипнутись з ********, але просто втратять купу техніки і нічого не досягнуть у військовому плані.
1. Наявність нашої,найкращої в світі ( без перебільшень) армії.
2. Наявність у нас хорошої,в достатній кількості зброї.
3. Відсутність колаборантів і зрадників.
Від цього буде залежати чи буде третя серія. Робим висновок:
1. Армію бережемо, непоспішаємо відвойовувати (зрозуміло що всі від війни замучилися) ціною великих втрат.
2. Зброю виготовляємо,купляємо, будуємо заводи збройні і підземні склади. Дружимо з партнерами ( Захід, Америка)
3. Всіх хто кличе і оспівує "російський мир" не встидаємося притягувати до відповідальності, депортувати на болота, забирати громадянство.
якось підозріло оптимістично, нє, я звісно за, але недооцінка супротивника інколи дорого коштує
Зараз дуже важкий напрямок донецькй саме там багато чого вирішується.