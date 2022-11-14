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Новини
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На саміті G-20 ми дамо відповіді на питання, що зараз звучать, - Зеленський

зеленський

На саміті G-20 у вівторок президент України Володимир Зеленський має намір "дати відповідь на багато питань, які зараз звучать".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив у відеозверненні у неділю.

"Наступного тижня відбудеться саміт групи G-20 і наша позиція буде представлена. Ми дамо відповіді на багато питань, які зараз звучать. Публічні відповіді. Щоб їх чули всі наші люди, всі наші партнери, кожен, хто нас підтримує", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Індонезія тисне на делегації країн на саміті G20, щоб ті пом’якшили риторику щодо РФ, - Politico

Автор: 

G20 (323) Зеленський Володимир (24197)


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Топ коментарі
+29
Вова а на ті питання що я тобі у ФБ писав надаси відповідь?
Ось вони:
<span;>Що по Єрмаку, чи прокоментуєш Володимир Зеленський?
<span;>Татаров як нормально "працює" ?
<span;>Що по Азовцям?
<span;>Чи будуть покарані ті хто не готував країну до війни?
<span;>Хто наказав й розминував Південь України перед вторгненням?!
<span;>Чи понесуть відповідальність ті хто казав "війни не буде, не хвилюйтесь" ?
<span;>Чи відповість хтось за " Вагнергейт" та іньші зірвані операції?
<span;>Чи відповість хтось за те що Портнов виїхав з країни?
<span;>Чому депутати під час війни піднімають собі з/п, хто відповість?!
<span;>Чому незаконно у порушення конституції лишають громодян України громадянства?!
<span;>З якого переляку Венедіктова без відповідної освіти стала "послом" ?!
<span;>За які заслуги Жєка Кашєвой отримав нагороду ?
<span;>Якого біса ти Вова нагороджуєш тих хто вдягав одяг з написом "вєжлівиє люді"?!
<span;>Вова ти, якщо не зможеш відповісти на ці питання, просто шматок лайна й горе для України.
<span;>Чому людину з ОП яка собі у використання (це мородерство Вова) взяла авто з гуманітарної допомоги не звільнено?!
<span;>Чому й хто провів оплату за "утримання доріг" на окупованих територіях?! - це МОРОДЕРСТВО Вова.
<span;>Чому мільярди виділяються на дороги, телемарофони й т.п., коли жоден завод з виробництва снарядів не збудовано й волонтери й ДОСІ збирають на авто , коптери та іньше?!!!
<span;>Чому мінімальну пенсію піднімають на 66 шрн., а максимальну на 660 грн., ???!!!
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14.11.2022 01:14
+23
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14.11.2022 01:29
+19
******
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14.11.2022 01:17
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А які питання наразі звучать? Розберися зі своїм кодлом в оп, потім багато питань і про війну і про корупцію відпадають
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14.11.2022 01:06 Відповісти
Да шмаркля, вопросов к твоей банде очень много!
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14.11.2022 08:50 Відповісти
Вова а на ті питання що я тобі у ФБ писав надаси відповідь?
Ось вони:
<span;>Що по Єрмаку, чи прокоментуєш Володимир Зеленський?
<span;>Татаров як нормально "працює" ?
<span;>Що по Азовцям?
<span;>Чи будуть покарані ті хто не готував країну до війни?
<span;>Хто наказав й розминував Південь України перед вторгненням?!
<span;>Чи понесуть відповідальність ті хто казав "війни не буде, не хвилюйтесь" ?
<span;>Чи відповість хтось за " Вагнергейт" та іньші зірвані операції?
<span;>Чи відповість хтось за те що Портнов виїхав з країни?
<span;>Чому депутати під час війни піднімають собі з/п, хто відповість?!
<span;>Чому незаконно у порушення конституції лишають громодян України громадянства?!
<span;>З якого переляку Венедіктова без відповідної освіти стала "послом" ?!
<span;>За які заслуги Жєка Кашєвой отримав нагороду ?
<span;>Якого біса ти Вова нагороджуєш тих хто вдягав одяг з написом "вєжлівиє люді"?!
<span;>Вова ти, якщо не зможеш відповісти на ці питання, просто шматок лайна й горе для України.
<span;>Чому людину з ОП яка собі у використання (це мородерство Вова) взяла авто з гуманітарної допомоги не звільнено?!
<span;>Чому й хто провів оплату за "утримання доріг" на окупованих територіях?! - це МОРОДЕРСТВО Вова.
<span;>Чому мільярди виділяються на дороги, телемарофони й т.п., коли жоден завод з виробництва снарядів не збудовано й волонтери й ДОСІ збирають на авто , коптери та іньше?!!!
<span;>Чому мінімальну пенсію піднімають на 66 шрн., а максимальну на 660 грн., ???!!!
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14.11.2022 01:14 Відповісти
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14.11.2022 01:29 Відповісти
А я ще доповню. Хто відповість за розмінування Чонгара і здачу Півдня ворогові, де дівся Баканов і чому він не на лаві підсудних, чому сєпар Мецгєр отримав ,,хлєбную должность" замість того ,шоб сидіти поряд з Бакановим у камері. І, нарешті, чому Дєрьмак - фактичний президент країни і хто йому передав повноваження і з якого переляку???
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14.11.2022 02:16 Відповісти
В мене дуже багато питань, але чекаю до вівторка,може буде відповідь. Перемоги нам усім і миру.
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14.11.2022 01:14 Відповісти
я устал,я ухожу))
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14.11.2022 01:15 Відповісти
Такі не йдуть по своїй волі, тільки виносити разом з кодлою з Банкової, або вперед ногами.
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14.11.2022 01:38 Відповісти
а на цi пинання коли відповіді будуть???

Дмитрий Чекалкин @Chekalkin https://twitter.com/Chekalkin/status/1591926008995024896 24 мин
Pandamonium: І це тільки початок списку, https://bykvu.com/ua/bukvy/volodymyr-ar-iev-nazvav-imena-nardepiv-zi-sluhy-narodu-iaki-ne-pidtrymaly-zbilshennia-finansuvannia-zsu/ ось тут весь
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14.11.2022 01:16 Відповісти
Это список будет в уголовном деле...
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14.11.2022 09:26 Відповісти
******
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14.11.2022 01:17 Відповісти
Нарешті узнаєм про Чонгар, здачу Херсона і чому в Україні досі жирує московський патріархат.
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14.11.2022 01:31 Відповісти
Щось так виходить що в Українців наразі є дві проблеми:1. напад московської орди. 2. перебування на вищих щаблях державної влади гоп-команди 95 квартал.
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14.11.2022 01:38 Відповісти
Якби не було перебування, то не було б нападу.
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14.11.2022 07:25 Відповісти
На приклад хто розмінував Чонгар
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14.11.2022 04:36 Відповісти
Потрібно дізнатися, чому Україна голосує в ООН разом з Росією та Іраном-не тільки проти Ізраїлю, але й проти тих, хто його підтримує, Канади, США, Німеччини... ??
Посли цих країн в Україні обурюються, а МЗС мовчить.
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14.11.2022 04:50 Відповісти
Він там розкаже чому він артілерію відвів на відстань 100 км від Чонгара 23.02.22 ?
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14.11.2022 07:23 Відповісти
Не може дати відповідь що робив в Омані та хто випустив кацапів з Криму, а вже замахнувся відповідати на самміті. Вова, ти ледве поц.
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14.11.2022 07:28 Відповісти
Сегодня будет встреча Джо Байден и товаристч Си,вне Саммита J 20...,думаю что скажут коротко...
Мавзолейный Ведмедь стал Драхлеть...,будут искать замену фюреру путлеру...🦍за 23 года надоел...🤣
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14.11.2022 08:42 Відповісти
Не забудь поголитися, одягни костюм.
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14.11.2022 08:43 Відповісти
Та він же ж туди не особисто поїде, а як завжди, буде присутній у вигляді відосика. Тому що так можна з суфлера почитати заготовлений текст (а якщо його кудись не туди понесе, то Дєрмак його буде під столом пиз...ти), а не бекати-мекати якусь х..ню перед поважними людьми. А для відосика можно не голитися і в футболочці, головне мати скорботний вигляд, морщити лобіка та робити бровки доміком... )
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14.11.2022 09:26 Відповісти
Ведущая телеканала Fox News Кэндис Оуэнс в разговоре с коллегой Такером Карлсоном заявила, что США уже выделили Украине около $50 млрд от американских налогоплательщиков, на которые по некоторым сообщениям украинские чиновники покупают себе недвижимость в Швейцарии. По словам Оуэнс, эти вопросы необходимо обязательно расследовать.
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14.11.2022 09:35 Відповісти
Юрий Швец назвал не 50 а 70 ярдов...Швеца обдурить тяжело...
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14.11.2022 09:38 Відповісти
І ще питання. Розприватизація по укранськи це підтримка чи обдираловка. І кого конкретно підприємців чи держави. Дякую
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14.11.2022 09:49 Відповісти
Скоро Рождество и новый год, у меня есть два заветных желания это скорейшей победы ВСУ и что бы с медиа исчезла рожа Зе, сил нет терпеть брехню и лицемерство Иуды.
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14.11.2022 11:04 Відповісти
 
 