На саміті G-20 ми дамо відповіді на питання, що зараз звучать, - Зеленський
На саміті G-20 у вівторок президент України Володимир Зеленський має намір "дати відповідь на багато питань, які зараз звучать".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив у відеозверненні у неділю.
"Наступного тижня відбудеться саміт групи G-20 і наша позиція буде представлена. Ми дамо відповіді на багато питань, які зараз звучать. Публічні відповіді. Щоб їх чули всі наші люди, всі наші партнери, кожен, хто нас підтримує", - сказав він.
Топ коментарі
+29 Aleksiey Ykropovich
показати весь коментар14.11.2022 01:14 Посилання
+23 Йцу Кенг #461207
показати весь коментар14.11.2022 01:29 Посилання
+19 Voc Vox
показати весь коментар14.11.2022 01:17 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ось вони:
<span;>Що по Єрмаку, чи прокоментуєш Володимир Зеленський?
<span;>Татаров як нормально "працює" ?
<span;>Що по Азовцям?
<span;>Чи будуть покарані ті хто не готував країну до війни?
<span;>Хто наказав й розминував Південь України перед вторгненням?!
<span;>Чи понесуть відповідальність ті хто казав "війни не буде, не хвилюйтесь" ?
<span;>Чи відповість хтось за " Вагнергейт" та іньші зірвані операції?
<span;>Чи відповість хтось за те що Портнов виїхав з країни?
<span;>Чому депутати під час війни піднімають собі з/п, хто відповість?!
<span;>Чому незаконно у порушення конституції лишають громодян України громадянства?!
<span;>З якого переляку Венедіктова без відповідної освіти стала "послом" ?!
<span;>За які заслуги Жєка Кашєвой отримав нагороду ?
<span;>Якого біса ти Вова нагороджуєш тих хто вдягав одяг з написом "вєжлівиє люді"?!
<span;>Вова ти, якщо не зможеш відповісти на ці питання, просто шматок лайна й горе для України.
<span;>Чому людину з ОП яка собі у використання (це мородерство Вова) взяла авто з гуманітарної допомоги не звільнено?!
<span;>Чому й хто провів оплату за "утримання доріг" на окупованих територіях?! - це МОРОДЕРСТВО Вова.
<span;>Чому мільярди виділяються на дороги, телемарофони й т.п., коли жоден завод з виробництва снарядів не збудовано й волонтери й ДОСІ збирають на авто , коптери та іньше?!!!
<span;>Чому мінімальну пенсію піднімають на 66 шрн., а максимальну на 660 грн., ???!!!
Дмитрий Чекалкин @Chekalkin https://twitter.com/Chekalkin/status/1591926008995024896 24 мин
Pandamonium: І це тільки початок списку, https://bykvu.com/ua/bukvy/volodymyr-ar-iev-nazvav-imena-nardepiv-zi-sluhy-narodu-iaki-ne-pidtrymaly-zbilshennia-finansuvannia-zsu/ ось тут весь
Посли цих країн в Україні обурюються, а МЗС мовчить.
Мавзолейный Ведмедь стал Драхлеть...,будут искать замену фюреру путлеру...🦍за 23 года надоел...🤣