На саміті G-20 ми дамо відповіді на питання, що зараз звучать, - Зеленський

На саміті G-20 у вівторок президент України Володимир Зеленський має намір "дати відповідь на багато питань, які зараз звучать".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив у відеозверненні у неділю.

"Наступного тижня відбудеться саміт групи G-20 і наша позиція буде представлена. Ми дамо відповіді на багато питань, які зараз звучать. Публічні відповіді. Щоб їх чули всі наші люди, всі наші партнери, кожен, хто нас підтримує", - сказав він.

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