Авіація та артилерія ЗСУ завдали ударів по 20 районах зосередження військ РФ та 6 позиціях ЗРК, - Генштаб

Генеральний штаб оприлюднив інформацію про уражені авіацією та артилерією цілі.

Як інформує Цензор.НЕТ., про це йдеться в оперативні інформації Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Українська авіація протягом доби завдала по ворогу 16 ударів. Під ураження потрапили 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 6 позицій зенітно-ракетних комплексів противника.

Наші підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління та 10 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіація та артилерія ЗСУ уразили 19 районів зосередження окупантів, 3 позиції ЗРК, - Генштаб