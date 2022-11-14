Авіація та артилерія ЗСУ завдали ударів по 20 районах зосередження військ РФ та 6 позиціях ЗРК, - Генштаб
Генеральний штаб оприлюднив інформацію про уражені авіацією та артилерією цілі.
Як інформує Цензор.НЕТ., про це йдеться в оперативні інформації Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Українська авіація протягом доби завдала по ворогу 16 ударів. Під ураження потрапили 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 6 позицій зенітно-ракетних комплексів противника.
Наші підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління та 10 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки".
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Иран и Россия возмущаются, но не отвечают.
2022 год
13 ноября. Удар с воздуха нанесен по аэродрому Эш-Шайрат в провинции Хомс. Сообщается о гибели двух военнослужащих и троих раненых, а также о "значительном" материальном ущербе.
9 ноября. Недалеко от города Аль-Букамаль нанесены авиаудары колонне грузовиков, предположительно, перевозивших оружие. Сообщается о потере техники и гибели не менее 10 боевиков.
27 октября. Нанесены авиаудары по целям в международном аэропорту Дамаска и к югу от сирийской столицы.
24 октября. Нанесены повторные удары по целям в Димасе (к западу от столицы Сирии), где располагалась база проиранских сил.
21 октября. Нанесены удары по целям около Дамаска, в частности по военному аэродрому в Димасе (к западу от столицы Сирии), где располагалась база проиранских сил.
17 сентября. Сирийские СМИ сообщают о ракетных ударах по аэропорту Дамаска и по целям к югу от города. Сообщается о пяти убитых военных, двух боевиках проиранских милиций и о значительном ущербе военной инфраструктуре.
6 сентября. Сирийские СМИ сообщили о ракетных ударах по аэропорту Алеппо и по целям в районе Латакии. SOHR заявляет о воздушных ударах по целям в районе Алеппо и Дир аз-Зура. Разрушена ВПП в аэропорту Алеппо. Есть убитые и раненые.
31 августа. Сирийское агентство SANA сообщило о ракетном ударе по международному аэропорту Алеппо. Позже было заявлено об ударе по целям в Дамаске и его окрестностях. Атакованы склады и другие объекты проиранских сил.
25 августа. Сирийские СМИ сообщили об атаке ВВС Израиля на цели в районе Масьяфа и Тартусе. По оценке SOHR, речь идет о самом мощном в истории ударе израильской армии по иранским объектам в Сирии. Уничтожен склад, на котором хранилось более 1000 ракет класса "земля-земля".
14 августа. Сирийские СМИ: ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в провинции Тартус, а также в районе горного хребта Каламун, на границе с Ливаном. SOHR: убиты трое сирийских военнослужащих, причинен ущерб базе проиранских боевиков.
12 августа. Сирийские СМИ: силы ЦАХАЛа атаковали и уничтожили и наблюдательный пункт "Хизбаллы" в районе Кунейтры. Двое раненых.
22 июля. Сирийские СМИ заявляют: ЦАХАЛ нанес авиаудары по целям около Дамаска, убиты трое сирийских военных, есть раненые. SOHR: уничтожен завод по сборке БПЛА, атакованы позиции ПВО Сирии, не менее восьми убитых (трое сирийских военных, двое сирийцев, связанных с "Хизбаллой" и трое иностранцев).
2 июля. Израильская армия нанесла ракетный удар по объекту "Хизбаллы" к югу от Тартуса. Двое раненых.
10 июня. Израильская армия нанесла ракетный удар по объектам к югу от Дамаска, сообщили сирийские СМИ. Причинен ущерб. SOHR: атакованы склады проиранских боевиков в районе аэропорта Дамаска. ImageSat: разрушены взлетно-посадочные полосы военного аэродрома и гражданского аэропорта Дамаска.
6 июня. Израильская армия нанесла ракетный удар по объектам к югу от Дамаска, сообщили сирийское телевидение и сирийская армия. Причинен ущерб, пострадавших не было.
20 мая. Израильская армия нанесла удар ракетами класса "земля-земля" по целям к югу от Дамаска, сообщает сирийское государственное агентство SANA. Убиты трое, ранены четверо сирийских военнослужащих.
13 мая. SANA сообщает о ракетном ударе ЦАХАЛа в районе города Масьяф. Есть погибшие.
11 мая. SANA сообщает о ракетном ударе ЦАХАЛа по цели на сирийской части Голанских высот, около деревни Хадар.
27 апреля. Сирийские СМИ сообщают, что израильские ВВС нанесли ракетные удары по целям в окрестностях Дамаска. Были атакованы объекты проиранских сил и сирийских ПВО. Сирийские источники сообщают о гибели пяти военнослужащих армии Асада и четырех боевиков проиранских сил.
14 апреля. Сирийские СМИ сообщают, что израильские ВВС нанесли ракетные удары по целям в окрестностях Дамаска.
9 апреля. SANA сообщает, что израильская армия наносит удары в районе Масьяфа
7 марта. SANA сообщает, что израильская армия наносит удары в районе Дамаска.
24 февраля. SANA сообщает, что израильская армия атаковала цели в окрестностях Дамаска, убиты не менее троих сирийских военнослужащих.