УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7044 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 040 0

Вночі російські військові поцілили ракетою в одне із сіл на Запоріжжі, пошкоджено лінію електромереж

ракета

Цієї ночі російські окупанти поцілили ракетою в одне із сіл Запорізького району.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Ворог продовжує підступні атаки на вільні землі Запоріжжя. Цієї ночі російські нелюді вцілили ракетою в одне з сіл Запорізького району. В результаті влучання пошкоджено лінію електромереж. На щастя, інші руйнування відсутні, люди неушкоджені", - написав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Запоріжжі завершили операцію зі збору та вивезення решток російської ракети з житлового кварталу. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28993) Запорізька область (3700) Старух Олександр (199)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 