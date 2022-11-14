Вночі російські військові поцілили ракетою в одне із сіл на Запоріжжі, пошкоджено лінію електромереж
Цієї ночі російські окупанти поцілили ракетою в одне із сіл Запорізького району.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.
"Ворог продовжує підступні атаки на вільні землі Запоріжжя. Цієї ночі російські нелюді вцілили ракетою в одне з сіл Запорізького району. В результаті влучання пошкоджено лінію електромереж. На щастя, інші руйнування відсутні, люди неушкоджені", - написав він.
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