Вночі російські військові поцілили ракетою в одне із сіл на Запоріжжі, пошкоджено лінію електромереж

Цієї ночі російські окупанти поцілили ракетою в одне із сіл Запорізького району.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Ворог продовжує підступні атаки на вільні землі Запоріжжя. Цієї ночі російські нелюді вцілили ракетою в одне з сіл Запорізького району. В результаті влучання пошкоджено лінію електромереж. На щастя, інші руйнування відсутні, люди неушкоджені", - написав він.

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