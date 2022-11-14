За добу російські військові поранили 4 мирних жителів Донеччини, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

За минулу добу окупаційні війська РФ поранили 4 цивільних жителів у Донецькій області.

Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"За 13 листопада росіяни поранили 4 цивільних на Донеччині: у Кураховому, Бахмуті, Андріївці та Іванівському", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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