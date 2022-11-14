Доба на Харківщині: ракетний удар по обласному центру, обстріли Куп’янська та Вовчанська

Вчора, 13 листопада, близько 22:40 ворог завдав по Харкову удару трьома ракетами, попередньо ЗРК С-300. В Індустріальному районі пошкоджено промисловий об’єкт. Попередньо, без постраждалих.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, протягом минулої доби окупанти обстрілювали міста Куп'янськ та Вовчанськ та інші населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів розташовані поруч з лінією зіткнення та кордоном з рф.

У Вовчанську Чугуївського району пошкоджено житловий будинок, у смт Шевченкове Куп'янського району пошкоджений інфраструктурний об'єкт та освітній заклад. Сталися пожежі.

"За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, в Куп'янську з пораненням госпіталізовані чоловік 48 років та жінка 26 років. Тривають роботи з розмінування території області. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 80 вибухонебезпечних предметів", - інформує Синєгубов.

За даними очільника ОВА, мінна небезпека залишається дуже високою. Вчора в Дергачах на невідомому вибуховому пристрої підірвався та був госпіталізований з пораненнями 45-річний чоловік. Крім того, в с. Волохов Чугуївського району зазнав поранення через підрив на вибуховому пристрої 54-річний чоловік. Закликаю усіх до максимальної обережності та уважності.

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"На лінії зіткнення наші захисники тримають позиції та в боях з окупантами завдають їм помітних втрат. Віримо в ЗСУ та працюємо на перемогу", - резюмує Синєгубов.