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Минулої доби росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 17 населених пунктів на Запоріжжі, - ОВА

запорізька

У Запорізькій області військові РФ обстріляли за минулу добу цивільну інфраструктуру в районі 17 населених пунктів.

Про це в телеграмі повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів Гуляйполе, Щербаки, Малі Щербаки, Залізничне, Новоандріївка, Червоне, Новоданилівка, Юрківка, Кирпотине, Степногірськ, Ольгівське, Темирівка, Шевченко, Малинівка, Чарівне, Мала Токмачка, Дорожнянка. Надійшло 19 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями ", - повідомили в ОВА.

На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів.

Також додається, що протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 15 осіб, з них 1 - дитина.

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обстріл (28993) Запорізька область (3700)


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