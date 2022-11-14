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Новини Агресія Росії проти України
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У Чорному морі на бойовому чергуванні Росія тримає 12 бойових кораблів, "Калібрів" на них немає, - ОК "Південь"

флот,рф

Російські військові не вивели на чергування бойові кораблі - носії крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь"

"В Чорному морі корабельне угруповання ворога налічує 12 бойових кораблів, серед яких нема ракетоносія на чергуванні. Але це не привід розслаблюватися. Протягом кількох годин ситуація може зазнати суттєвих змін і ракетоносій буде приведений в підвищену бойову готовність", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

корабель (1616) Чорноморський флот рф (625) Чорне море (1676)


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Позавчора були .....вже нема.Гуд!!!
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14.11.2022 09:26 Відповісти
А шо случилось? Кто реализовал безопасность в черноморском регионе?
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14.11.2022 09:28 Відповісти
все одно чергову подлянку готують
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14.11.2022 09:37 Відповісти
Жмурики
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14.11.2022 09:41 Відповісти
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14.11.2022 09:43 Відповісти
 
 