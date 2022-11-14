У Чорному морі на бойовому чергуванні Росія тримає 12 бойових кораблів, "Калібрів" на них немає, - ОК "Південь"

Російські військові не вивели на чергування бойові кораблі - носії крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь"

"В Чорному морі корабельне угруповання ворога налічує 12 бойових кораблів, серед яких нема ракетоносія на чергуванні. Але це не привід розслаблюватися. Протягом кількох годин ситуація може зазнати суттєвих змін і ракетоносій буде приведений в підвищену бойову готовність", - йдеться в повідомленні.

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