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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Сьогодні Генасамблея ООН розгляне проєкт резолюції щодо репарацій Україні у зв’язку з російською агресією

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У понеділок одинадцята надзвичайна спеціальна сесія Генеральної Асамблеї ООН розгляне проєкт резолюції щодо створення механізму компенсації Україні збитків, завданих російською війною.

Про це з посиланням на Укрінформ повідомляє Цензор.НЕТ.

На розгляд Генасамблеї буде винесено документ під назвою "Забезпечення засобів правового захисту та репарацій у зв’язку з агресією проти України", підготовлений Україною за співавторства майже півсотні країн. Серед них – держави Європи, Австралія, США, Нова Зеландія, Мікронезія.

Документ містить визнання країнами ООН необхідності створення міжнародного механізму відшкодування збитків, завданих Україні Російською Федерацією, та рекомендації державам щодо створення міжнародного реєстру збитків. Ідеться про документування доказів та інформації щодо шкоди, втрати або каліцтва, заподіяними війною фізичним і юридичним особам, а також державі Україна.

Засідання Генасамблеї розпочнеться о 10:00 (17:00 за Києвом).

Також читайте: Загальна сума збитків України від розв’язаної РФ повномасштабної війни становить близько $349 млрд, - звіт Світового банку

Автор: 

ООН (3365) резолюція (283) росія (65856) збитки (1439)


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Топ коментарі
+11
Копієчка до копієчки і залишити кацапів з голою сракою ...
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14.11.2022 09:48
+6
Ну по-перше, тупо Європа і Америка зі своєю бюрократією зможуть опертися на цей механізм, чтоб вилучити заморожені кошти, по-друге майно яке існує за межами рабсії, ну і найголовніше як на мене, коли впаде влада путлера, ті "нові" які захотять хоч якось вилазити з цього лайна що вони наробили, будуть вимушены "приймати" в йьому участь.
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14.11.2022 10:21
+3
Отбирать будут недвижимость рабSeи за бугром,а также финансовые активы в банках...
Концлагерь путлера идет на дно...🦍
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14.11.2022 10:46
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Копієчка до копієчки і залишити кацапів з голою сракою ...
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14.11.2022 09:48 Відповісти
спілка інтелектуальних, але імпотентів, прийматиме рішення як задовільнити жінку.
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14.11.2022 13:02 Відповісти
Хмырь мавзолейный за 23 года у Корыта намыл 6 триллионов доляров типа нефтегазовых...Миша Ходорковский в шоке...это же все мое... ах ты вор,аз ты бандит...
Свадьба в Малиновке..это же В 🤣сё Моеее...Шариков..
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14.11.2022 09:54 Відповісти
Як думаєте, українські папандопули (судді, прокурори, депутати..) менше розікрали за понад 30 років незалежності?
От якби це почали конфісковувати та повертати в Україну, може українці зажили не гірш, ніж в цілому європейці.
Але одні крадії змінюються на інших, і ніхто майже не відповів за це
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14.11.2022 11:40 Відповісти
Цікаво, а які ж важелі примусу до виконання тих рішень/постанов будуть передбачені? Адже московія вже давно "клала" на усі міжнародні офіційні документи, котрі ій не до смаку.
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14.11.2022 10:17 Відповісти
Ну по-перше, тупо Європа і Америка зі своєю бюрократією зможуть опертися на цей механізм, чтоб вилучити заморожені кошти, по-друге майно яке існує за межами рабсії, ну і найголовніше як на мене, коли впаде влада путлера, ті "нові" які захотять хоч якось вилазити з цього лайна що вони наробили, будуть вимушены "приймати" в йьому участь.
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14.11.2022 10:21 Відповісти
Джерело відшкодування золото-валютні резерви мордору, які розміщені у іноземних банках, нерухомість держави-агресора, арешт морських суден у іноземних портах та літаків у аеропортах, об'єктів газо-нафто інфракструктури на територіях інших країн, які належать компаніям кацапстану. І, саме болюче для них, арест та конфіскація ПРИВАТНИХ активів громадян Рашки. Так що, коштів хватить, ще й залишиться.
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14.11.2022 10:27 Відповісти
Толку, если у россиии право вето незабрали
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14.11.2022 10:26 Відповісти
Рішення Генеральної Асамблеї ООН приймається шляхом загального голосування без права вето якоїсь країни. Ось цього кацапи і боялись більше усього.
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14.11.2022 10:29 Відповісти
Голосування усіх країн - членів ООН, а не членів Ради Безпеки ООН.
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14.11.2022 10:30 Відповісти
Отбирать будут недвижимость рабSeи за бугром,а также финансовые активы в банках...
Концлагерь путлера идет на дно...🦍
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14.11.2022 10:46 Відповісти
.

представьте себе, что потом выяснится, что рассеей управляла сумасшедшая убогая карла,
а сто сорока миллионное стадо послушно шло на убой, подчиняясь его больным прихотям, убивая десятки тысяч людей в других странах, попутно у@бав сраную свою эрэфию об бетонную стену...

интересно, ******** хоть теперь уяснят себе, как важны демократические процедуры, разделение властей, их сменяемость и настоящие выборы?


https://ukrainci.com.ua/crops/348bd0/620x0/1/0/2020/10/08/L1q5ro0otQwsdkw19Dl6fgYaEF9pa3r8W1tU5ysH.jpeg
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14.11.2022 12:48 Відповісти
Це голосування - тест людства Землі на зрілість, відповідальність та людяність.
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14.11.2022 17:33 Відповісти
 
 