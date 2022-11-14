Сьогодні Генасамблея ООН розгляне проєкт резолюції щодо репарацій Україні у зв’язку з російською агресією
У понеділок одинадцята надзвичайна спеціальна сесія Генеральної Асамблеї ООН розгляне проєкт резолюції щодо створення механізму компенсації Україні збитків, завданих російською війною.
Про це з посиланням на Укрінформ повідомляє Цензор.НЕТ.
На розгляд Генасамблеї буде винесено документ під назвою "Забезпечення засобів правового захисту та репарацій у зв’язку з агресією проти України", підготовлений Україною за співавторства майже півсотні країн. Серед них – держави Європи, Австралія, США, Нова Зеландія, Мікронезія.
Документ містить визнання країнами ООН необхідності створення міжнародного механізму відшкодування збитків, завданих Україні Російською Федерацією, та рекомендації державам щодо створення міжнародного реєстру збитків. Ідеться про документування доказів та інформації щодо шкоди, втрати або каліцтва, заподіяними війною фізичним і юридичним особам, а також державі Україна.
Засідання Генасамблеї розпочнеться о 10:00 (17:00 за Києвом).
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Свадьба в Малиновке..это же В 🤣сё Моеее...Шариков..
От якби це почали конфісковувати та повертати в Україну, може українці зажили не гірш, ніж в цілому європейці.
Але одні крадії змінюються на інших, і ніхто майже не відповів за це
Концлагерь путлера идет на дно...🦍
представьте себе, что потом выяснится, что рассеей управляла сумасшедшая убогая карла,
а сто сорока миллионное стадо послушно шло на убой, подчиняясь его больным прихотям, убивая десятки тысяч людей в других странах, попутно у@бав сраную свою эрэфию об бетонную стену...
интересно, ******** хоть теперь уяснят себе, как важны демократические процедуры, разделение властей, их сменяемость и настоящие выборы?
https://ukrainci.com.ua/crops/348bd0/620x0/1/0/2020/10/08/L1q5ro0otQwsdkw19Dl6fgYaEF9pa3r8W1tU5ysH.jpeg