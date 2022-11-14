Сьогодні Генасамблея ООН розгляне проєкт резолюції щодо репарацій Україні у зв’язку з російською агресією

У понеділок одинадцята надзвичайна спеціальна сесія Генеральної Асамблеї ООН розгляне проєкт резолюції щодо створення механізму компенсації Україні збитків, завданих російською війною.

Про це з посиланням на Укрінформ повідомляє Цензор.НЕТ.

На розгляд Генасамблеї буде винесено документ під назвою "Забезпечення засобів правового захисту та репарацій у зв’язку з агресією проти України", підготовлений Україною за співавторства майже півсотні країн. Серед них – держави Європи, Австралія, США, Нова Зеландія, Мікронезія.

Документ містить визнання країнами ООН необхідності створення міжнародного механізму відшкодування збитків, завданих Україні Російською Федерацією, та рекомендації державам щодо створення міжнародного реєстру збитків. Ідеться про документування доказів та інформації щодо шкоди, втрати або каліцтва, заподіяними війною фізичним і юридичним особам, а також державі Україна.

Засідання Генасамблеї розпочнеться о 10:00 (17:00 за Києвом).

Також читайте: Загальна сума збитків України від розв’язаної РФ повномасштабної війни становить близько $349 млрд, - звіт Світового банку