Окупаційна влада оголосила про знесення до кінця року 147 будинків у Маріуполі, у 30% багатоповерхівок мешкають люди, - Андрющенко
Росіяни шаленими темпами зносять будинки в окупованому Маріуполі. Близько третини з них заселені людьми.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Всього окупаційна влада оголосила про знесення 147 будинків цього року. Не менш 30 відсотків з цих домів частково заселені маріупольцями. Подальша доля мешканців невідома - окупаційна адміністрація і далі удає, що їх не існує", - написав Андрющенко.
В окупованому місті також спостерігаються проблеми з електрикою. Щоденні відключення тривають по всьому місту.
"Справжня причина - постійні аварії обладнання через перезавантаження мережі. Просто кажучи - електрообігрівачі", - зазначив Андрющенко.
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Frol Fedoroff
показати весь коментар14.11.2022 10:06 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
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