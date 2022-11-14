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Новини Агресія Росії проти України
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Окупаційна влада оголосила про знесення до кінця року 147 будинків у Маріуполі, у 30% багатоповерхівок мешкають люди, - Андрющенко

маріуполь

Росіяни шаленими темпами зносять будинки в окупованому Маріуполі. Близько третини з них заселені людьми.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Всього окупаційна влада оголосила про знесення 147 будинків цього року. Не менш 30 відсотків з цих домів частково заселені маріупольцями. Подальша доля мешканців невідома - окупаційна адміністрація і далі удає, що їх не існує", - написав Андрющенко.

В окупованому місті також спостерігаються проблеми з електрикою. Щоденні відключення тривають по всьому місту. 

"Справжня причина - постійні аварії обладнання через перезавантаження мережі. Просто кажучи - електрообігрівачі", - зазначив Андрющенко.

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Автор: 

Маріуполь (3243) окупація (6739) Андрющенко Петро (697)


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для рашистов украинцы не люди. И мы должны к ним относится также. Просто нет хороших русских.
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14.11.2022 10:06 Відповісти
 
 