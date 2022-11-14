Росія вивезла з Білорусі ще 20 ракет для ЗРК, - "Беларускі Гаюн"

Росіяни вивезли з Білорусі ще 20 ракет для ЗРК С-300/400.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн".

"Беларусі Гаюн" зафіксував приліт до Білорусі чергового Іл-76 ВКС РФ. Борт із реєстраційним номером RF-76605 прилетів на аеродром "Мачулищі" вчора, 13 листопада, о 19:55 (за київським часом).

Пробувши на аеродромі лише 2 години 10 хвилин, Іл-76 ВКС РФ RF-76605 відлетів на аеродром "Міллерове" (Ростовська область, РФ) о 22:05.

Вчора моніторингова група повідомляла, що за останні дні до Мачулищ з РФ прилітало 8 Іл-76, які, найімовірніше, вивозять ракети для ЗРК С-300/400 з Білорусі.

"До того ж учора до цієї інформації вдалося отримати додаткові підтвердження, що з Білорусі останніми днями йде вивезення ракет до РФ для подальшого постачання ракет угрупованням на Луганському та Донецькому напрямках", - додали "Беларускі Гаюн".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російський МіГ-31К проводив тренувальні польоти з ракетою "Кинджал" у Білорусі, - "Беларускі Гаюн"