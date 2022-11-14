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Росія вивезла з Білорусі ще 20 ракет для ЗРК, - "Беларускі Гаюн"

с300,с-300

Росіяни вивезли з Білорусі ще 20 ракет для ЗРК С-300/400.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн".

"Беларусі Гаюн" зафіксував приліт до Білорусі чергового Іл-76 ВКС РФ. Борт із реєстраційним номером RF-76605 прилетів на аеродром "Мачулищі" вчора, 13 листопада, о 19:55 (за київським часом).

Пробувши на аеродромі лише 2 години 10 хвилин, Іл-76 ВКС РФ RF-76605 відлетів на аеродром "Міллерове" (Ростовська область, РФ) о 22:05.

Вчора моніторингова група повідомляла, що за останні дні до Мачулищ з РФ прилітало 8 Іл-76, які, найімовірніше, вивозять ракети для ЗРК С-300/400 з Білорусі.

"До того ж учора до цієї інформації вдалося отримати додаткові підтвердження, що з Білорусі останніми днями йде вивезення ракет до РФ для подальшого постачання ракет угрупованням на Луганському та Донецькому напрямках", - додали "Беларускі Гаюн".

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Білорусь (7960) ракети (4051) росія (65856)


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Та щоб ви самі на цих ракетах зірвалися на дрібні шматочки мордор
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14.11.2022 10:19 Відповісти
Он у себя берет, бо лука там уже давно не хозяин. просрал он уже давно свою страну. Только как индюк важный ходит да мозги своим засырает, хотя уже давно там ничего не решает.
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14.11.2022 10:31 Відповісти
 
 