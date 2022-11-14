Профільний комітет ВР підтримав продовження воєнного стану до 19 лютого 2023 року, - Железняк

Відповідні постанови #8189 та #8190 рекомендовані до схвалення на пленарному засіданні, яке відбудеться найближчими днями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив народний депутат з "Голосу" Ярослав Железняк.

"Комітет ВРУ з питань оборони підтримав продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів до 19 лютого 2023 року", - написав він.

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