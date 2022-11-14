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Профільний комітет ВР підтримав продовження воєнного стану до 19 лютого 2023 року, - Железняк

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 Відповідні постанови #8189 та #8190 рекомендовані до схвалення на пленарному засіданні, яке відбудеться найближчими днями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив народний депутат з "Голосу" Ярослав Железняк.

"Комітет ВРУ з питань оборони підтримав продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів до 19 лютого 2023 року", - написав він.

Також читайте: Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан та загальну мобілізацію

Автор: 

ВР (15022) воєнний стан (575) Железняк Ярослав (563)


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***, вистачить гратися продовжіть на 180 днів або довше, вистачить імітувати діяльність.
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14.11.2022 10:27 Відповісти
куча бездельников утверждает очевидное
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14.11.2022 10:28 Відповісти
А ввести стан війни і виконати Конституцію України не потрібно?
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14.11.2022 11:22 Відповісти
Ты сам себя понял хоть?))
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14.11.2022 11:40 Відповісти
 
 