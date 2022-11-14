Понад 13 300 цивільних об’єктів пошкоджено та знищено у Миколаївській області, - ОВА

Від початку повномасштабного вторгнення станом на 14 листопада російські війська частково пошкодили або повністю знищили 13 375 цивільних об’єктів на території Миколаївщини.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Серед пошкоджених та знищених цивільних об’єктів — 8 587 житлових будинків, 92 медичні заклади, 388 навчальні заклади, 184 заклади культури, 189 об’єктів промислових підприємств, 989 об’єктів газопостачання, 778 об’єктів електропостачання, 30 об’єктів водопостачання, 96 об’єктів теплопостачання та 2 042 інші невійськові об’єкти", - повідомили в ОВА.

В області тривають роботи з відновлення газо- та електропостачання у населених пунктах, які постраждали внаслідок війни.

Станом на 14 листопада без світла та води залишаються 88 населених пунктів, з них — три частково, у Баштанському та Миколаївському районах. Без газу перебувають 6 700 споживачів.

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