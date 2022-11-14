На визволеній території Херсонщини зруйновано 22 заклади освіти, ще 84 пошкоджено, - Шкарлет

Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет заявляє, що на деокупованій території Херсонської області зруйновано 22 та пошкоджено 84 заклади освіти.

Про це Шкарлет заявив в ефірі національного телемарафону в понеділок удень, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні на деокупованій території, на п'ятницю, у нас було 16 територіальних громад, на яких розміщувалися 137 шкіл, зокрема 59 у місті Херсоні. З дошкільної освіти було 130 дитячих садків, із них 75 у Херсоні. Із профтехосвіти - 12 закладів, із них 9 у Херсоні. У нас зруйновано 22 заклади - це 14 шкіл, 5 садків та 5 професійно-технічних закладів й інші мають пошкодження від 50% до 90%", - сказав Шкарлет.

За його словами, на цих територіях також пошкоджено 84 заклади освіти, з них 48 шкіл, 23 садки, 5 профтехів, 2 заклади вищої освіти.

Міністр зазначив, що найбільша кількість пошкоджень освітньої інфраструктури у сільській місцевості, а також розорена матеріально-технічна база закладів.

"Більшість деокупованих територій розташовуються на відстані вогневого ураження, тому вільний доступ до будівель для проведення оцінки технічного стану на сьогодні обмежений", - зазначив він.

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Щодо навчального процесу в області, Шкарлет заявив, що навчання в онлайн форматі розпочали 157 шкіл, із них 87 закладів уже на деокупованій території.