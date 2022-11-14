За добу українські морпіхи ліквідували 7 окупантів, знищили 1 БТР та "КАМАЗ"

13 листопада військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресцентрі ВМС ЗС України.

"13 листопада, морські піхотинці знищили 7 чоловік живої сили. Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України завлддавали вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого наші воїни знищили БТР-80 та вантажівку "КАМАЗ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що остаточні втрати ворога уточнюються.

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