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ЗМІ повідомили, що Лаврова доставили до лікарні після прибуття на саміт G20: Захарова назвала інформацію фейком (оновлено)

лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров був доставлений до лікарні через проблеми зі здоров’ям після прибуття на саміт G20 на Балі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на AP, про це повідомила влада Індонезії.

Троє індонезійських урядових і медичних чиновників повідомили видання, що лавров перебуває на лікуванні на курортному острові.

Вони відмовилися надати деталі, але заявили, що Лавров проходить лікування через проблеми із серцем.

У російському посольстві не надали коментар.

Водночас представник МЗС РФ Марія Захарова назвала інформацію фейком.

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Автор: 

G20 (323) Індонезія (150) Лавров Сергій (1605)


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Топ коментарі
+38
Эту лживую лошадь чуркин уже заждался.
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14.11.2022 11:19
+21
Ахахахаха. Неплохо съехал. На курорте побывал и никто не опустит и в лошадиную морду не плюнет.
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14.11.2022 11:20
+21
Увидеть Балі і умереть
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14.11.2022 11:21
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Коняку - у ветеринарну лікарню... Хоча після нього прибирати довго, ще й звірюшки нормальні можуть постраждати... Краще в зад до рашки... Там такі лошари - це норма.
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14.11.2022 13:40 Відповісти
Наш Данiлов мiг би щось тут порадити - його профiль..
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14.11.2022 14:01 Відповісти
скорей бы подох!
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14.11.2022 14:48 Відповісти
Яка лікарня?? Ветеринара нужно было ему вызвать.. Кто скотину к докторам водит? Вы чего?
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14.11.2022 16:49 Відповісти
незабаром з'явитьсяновина, що лошадь устала і просить політичного притулку
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14.11.2022 17:44 Відповісти
Відать новічок...
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14.11.2022 18:15 Відповісти
Поїхав здавати рабсію, а пукін натер руку Новічком?
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14.11.2022 18:26 Відповісти
Загнанных лошадей пристреливают. Не правда ли? (с)
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14.11.2022 20:21 Відповісти
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