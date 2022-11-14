ЗМІ повідомили, що Лаврова доставили до лікарні після прибуття на саміт G20: Захарова назвала інформацію фейком (оновлено)

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров був доставлений до лікарні через проблеми зі здоров’ям після прибуття на саміт G20 на Балі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на AP, про це повідомила влада Індонезії.

Троє індонезійських урядових і медичних чиновників повідомили видання, що лавров перебуває на лікуванні на курортному острові.

Вони відмовилися надати деталі, але заявили, що Лавров проходить лікування через проблеми із серцем.

У російському посольстві не надали коментар.

Водночас представник МЗС РФ Марія Захарова назвала інформацію фейком.

Також читайте: Путін не виступатиме на G20, зокрема онлайн, - Пєсков