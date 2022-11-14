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В понад 300 житлових будинків у визволених населених пунктах Херсонської області відновили газопостачання

газопостачання

Доставку природного газу в понад 300 житлових будинків у звільнених населених пунктах Херсонської області вже вдалося відновити до теперішнього часу.

Про це повідомили в Управлінні внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

В обласному центрі Херсоні фахівцям вдається утримувати стабільну ситуацію з газопостачанням, що особливо важливо через відсутність світла і водопостачання в місті, а також через настання холодів.

"На деокупованій частині Херсонської області відновлюють газопостачання. Фахівці "Херсонгазу" разом з колегами з інших регіонів працюють над цим з перших днів визволення територій області. Вони активно ремонтують газопроводи, пошкоджені через бойові дії ... швидкість проведення ремонтних робіт залежить від розмінування звільнених територій", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

газ (10481) деокупація (950) Херсонська область (5847)


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14.11.2022 11:36 Відповісти
 
 