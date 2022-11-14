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Новини Війна
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Відсутність Путіна на саміті G20 не завадить обговорити ситуацію довкола України, - Шольц

шольц,путін

Відсутність президента РФ Володимира Путіна на саміті G20 не завадить іншим країнам критикувати загарбницьку війну, закликати Росію вивести війська з України та створити умови для чесних переговорів про мир.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на n-tv.

Щольц наголосив, що якщо світове співтовариство чітко заявить, "що військова ескалація є неприйнятною з нашої точки зору, тоді має бути рух - також з боку російського уряду, російського президента - в напрямку пропозицій, які роблять можливим розбудову миру". Йдеться, як уточнив політик, про запобігання використанню ядерної зброї. Федеральний уряд, за словами його очільника, веде інтенсивні переговори з усіма зацікавленими сторонами щодо цього.

Берлін дуже старанно працює, щоб сформувати думку, яка дає зрозуміти, що міжнародні правила повинні дотримуватися, "що закон має переважати над владою", - підкреслив Шольц.

Він висловив обережний оптимізм, що цього вдасться досягнути.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шкода, що Путін не приїде на G20, він би багато неприємного почув, - Шольц

Автор: 

G20 (323) перемовини (2996) путін володимир (24068) росія (65856) Шольц Олаф (1142)


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І до гадалки не ходи --- коли мене нема можете навіть вбити .
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14.11.2022 11:35 Відповісти
Какой g20.хуйло обоссаное в этом году и пресс конференцию (прямую линию) проводить отказался. Маленькая обосраная крыса залезла в свою щель под землёй и хер её оттуда выколупаешь, мразь сцыкливая как и его ********* расесянское племя вонючее
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14.11.2022 11:35 Відповісти
Заховався в бункері як нашкодивший кіт.
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14.11.2022 11:36 Відповісти
Як щур зі смітника
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14.11.2022 11:37 Відповісти
Типу з цією істотою є що обговорювати.
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14.11.2022 11:37 Відповісти
Давайте літаки, танки, ракети і будуть чесні переговори.
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14.11.2022 11:55 Відповісти
Олафе, треба не просто побалакати, а й резолюції якісь дієві прийняти. щоб добити уже те пуйло нарешті. санкціями, зброєю, трибунал щоб засудив його і активи/гроші/майно їхнє направив на допомогу Україні.
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14.11.2022 12:02 Відповісти
Пане Шольц не мучайтесь - номер телефону вам відомий, можете набалакатися по самі вуха. Та сторона, знову, вас уважно почухає, тобто послухає... як завжди.
Ця хвороба почухати вам відома самому - Глава МЗС Естонії Рейнсалу: Країни, які можуть надавати важку зброю, мають надати її Україні - без жодних політичних відмовок, тут вже чухаєте інших)(
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14.11.2022 12:33 Відповісти
 
 