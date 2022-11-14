Відсутність Путіна на саміті G20 не завадить обговорити ситуацію довкола України, - Шольц

Відсутність президента РФ Володимира Путіна на саміті G20 не завадить іншим країнам критикувати загарбницьку війну, закликати Росію вивести війська з України та створити умови для чесних переговорів про мир.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на n-tv.

Щольц наголосив, що якщо світове співтовариство чітко заявить, "що військова ескалація є неприйнятною з нашої точки зору, тоді має бути рух - також з боку російського уряду, російського президента - в напрямку пропозицій, які роблять можливим розбудову миру". Йдеться, як уточнив політик, про запобігання використанню ядерної зброї. Федеральний уряд, за словами його очільника, веде інтенсивні переговори з усіма зацікавленими сторонами щодо цього.

Берлін дуже старанно працює, щоб сформувати думку, яка дає зрозуміти, що міжнародні правила повинні дотримуватися, "що закон має переважати над владою", - підкреслив Шольц.

Він висловив обережний оптимізм, що цього вдасться досягнути.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шкода, що Путін не приїде на G20, він би багато неприємного почув, - Шольц