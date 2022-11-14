Глава МЗС Естонії Рейнсалу: Країни, які можуть надавати важку зброю, мають надати її Україні - без жодних політичних відмовок

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що Європа все ще недостатньо робить для підтримки України, порівняно зі США, і це варто змінити.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це він сказав перед зустріччю глав МЗС.

"Європі потрібна нова парадигма підтримки України для її перемоги. Війна триває вже 9 місяців і все ще не завершилася перемогою України. А це означає, що ми, західна спільнота, ще не зробили достатньо. По-перше, військова допомога. Якщо порівняти загальну європейську підтримку та підтримку США - ми бачимо, що можна було б зробити набагато більше. По-друге, санкції. Росія заробила велетенські прибутки за рахунок вищих цін на нафту й газ. Ми маємо негайно придумати новий пакет санкцій, щоб дати їм новий розмах. А також потрібна суттєва фінансова підтримка Україні. ЄС має виконати свої обіцянки і має бути готовий надавати подальшу допомогу", - наголосив він.

Рейнсалу зазначив, що європейські країни мали би бути готові збільшити свою допомогу, особливо важким озброєнням.

"Ми маємо бути готові до більших внесків, особливо що стосується важкої зброї. Країни, які можуть надавати важку зброю, мають надати її - конвенційну зброю, без жодних політичних відмовок. Українцям потрібна далекобійна зброя, щоб стримати Росію", - заявив глава МЗС Естонії.

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