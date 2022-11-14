ЄС схвалить рішення щодо створення навчальної місії для ЗСУ, - Боррель
На засіданні Ради ЄС за участю міністрів закордонних справ країн-членів ЄС буде ухвалено офіційне рішення створити допоміжну військову місію для навчання військових Збройних Сил України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.
"Сьогодні важливим рішенням є запуск Навчальної місії для української армії. Як ви знаєте, ми це обговорювали і вирішили у рекордно короткі терміни. Місію буде запущене, і за кілька тижнів вона запрацює", - сказав він.
За його словами, у місії братимуть участь представники Польщі, Німеччини.
"Є багато країн, які бажають взяти участь у цій навчальній місії, яка навчатиме близько 15 тисяч українських солдатів", - додав Боррель.
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