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Новини Війна
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ЄС схвалить рішення щодо створення навчальної місії для ЗСУ, - Боррель

зсу

На засіданні Ради ЄС за участю міністрів закордонних справ країн-членів ЄС буде ухвалено офіційне рішення створити допоміжну військову місію для навчання військових Збройних Сил України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

"Сьогодні важливим рішенням є запуск Навчальної місії для української армії. Як ви знаєте, ми це обговорювали і вирішили у рекордно короткі терміни. Місію буде запущене, і за кілька тижнів вона запрацює", - сказав він.

За його словами, у місії братимуть участь представники Польщі, Німеччини.

"Є багато країн, які бажають взяти участь у цій навчальній місії, яка навчатиме близько 15 тисяч українських солдатів", - додав Боррель.

Читайте: Україна сама ухвалюватиме рішення стосовно перемовин із РФ, - Боррель

Автор: 

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Только вот кто кого будет учить…
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14.11.2022 11:53 Відповісти
Почему не дают? Дают. Только вот нам бы самим в 2019 нужно было понять, что ситуация нешуточная и это не квартал95. Вот и результат.
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14.11.2022 20:00 Відповісти
Абсолютно правильно делают индийцы с пакистанцами. Мало того, так делают все вменяемые армии мира. В результате расейское оружие сильно упадет в цене, американское поднимется. А по поводу оружия: будут давать столько, сколько нужно для того, чтобы сдерживать ситуацию(но не побеждать) и пытаться завершить дело переговорами. Такова она, эта политика. И для того, чтобы этому что-то противопоставить нужно быть посильнее США. Но, что имеем, то имеем.
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14.11.2022 20:14 Відповісти
9 місяців - рекордно короткі терміни для бюрократів
про кілька тижнів і не кажу уже
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14.11.2022 11:58 Відповісти
уявляю для академії Вест-Пойнт вартість години викладання Залужним...)
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14.11.2022 12:06 Відповісти
 
 