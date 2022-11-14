Через значне підвищення тарифів на передачу та диспетчеризацію електроенергії українська продукція втратить конкурентоздатність на світовому ринку, - Подзолков

Якщо тарифи на передачу та диспетчеризацію електроенергії будуть дуже сильно підвищені, собівартість української продукції зросте ще більше, і ця продукція остаточно втратить конкурентоспроможність на світовому ринку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив керівник "Дніпроспецсталь" Юрій Подзолков.

"Металургійна галузь України потребує електроенергії для виробництва продукції, а не для перепродажу та спекуляцій. Ми є одним з найбільших споживачів електроенергії в країні, і нас дуже бентежить ініціатива щодо підвищення тарифів – тому що вартість електроенергії у собівартості нашої продукції вже становить понад 30%", - наголосив він.

За його словами, рівень витрат, запланований компанією Укренерго, потребує негайного перегляду та втручання профільних державних інституцій, адже ряд позицій, представлених у обґрунтуванні, завищені.

"Ми боремся за кожну гривню, щоб знизити собівартість продукції, щоб завод працював, а люди мали роботу. Через ускладнену логістику, блокаду морських портів та руйнування транспортної і енергетичної інфраструктури, собівартість нашої продукції вже зросла у 2,5-3 рази! Тому подальше підвищення тарифів має бути серйозно обговорене з усіма учасниками ринку", - підкреслив Подзолкін.

Він зауважив: металурги прекрасно розуміють, у якому важкому стані перебуває енергетика, і намагаються допомогти. Проте не можна просто перекладати фінансовий тягар з однієї галузі на іншу.

"У разі підвищення тарифів додаткові витрати нашого заводу зростуть ще на 15%. А це – сотні мільйонів гривень. Недопустимо, коли одна галузь фінансується шляхом втрати конкурентоспроможності іншої галузі на світовому ринку", - резюмував він.

Як відомо, "Укренерго" ініціювала підвищення тарифу на диспетчеризацію електроенергії відразу на 273%, з 62 до 232,03 грн/МВт.год, а також на передачу електроенергії з 346 до 398 грн грн/МВт-год. Водночас в Українському національному комітеті Міжнародної Торгової Палати (lCC Ukrаiпе) заявили, що обґрунтування підвищення, яке надане Укренерго, містить ряд неточностей, усунення яких допоможе компанії уникнути додаткових витрат, та дозволить не підвищувати тариф на передачу електроенергії більше, ніж на 6,5%.