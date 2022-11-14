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Новини
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Через значне підвищення тарифів на передачу та диспетчеризацію електроенергії українська продукція втратить конкурентоздатність на світовому ринку, - Подзолков

електроенергія,електрика,світло,леп

Якщо тарифи на передачу та диспетчеризацію електроенергії будуть дуже сильно підвищені, собівартість української продукції зросте ще більше, і ця продукція остаточно втратить конкурентоспроможність на світовому ринку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив керівник "Дніпроспецсталь" Юрій Подзолков.

"Металургійна галузь України потребує електроенергії для виробництва продукції, а не для перепродажу та спекуляцій. Ми є одним з найбільших споживачів електроенергії в країні, і нас дуже бентежить ініціатива щодо підвищення тарифів – тому що вартість електроенергії у собівартості нашої продукції вже становить понад 30%", - наголосив він.

За його словами, рівень витрат, запланований компанією Укренерго, потребує негайного перегляду та втручання профільних державних інституцій, адже ряд позицій, представлених у обґрунтуванні, завищені.

"Ми боремся за кожну гривню, щоб знизити собівартість продукції, щоб завод працював, а люди мали роботу. Через ускладнену логістику, блокаду морських портів та руйнування транспортної і енергетичної інфраструктури, собівартість нашої продукції вже зросла у 2,5-3 рази! Тому подальше підвищення тарифів має бути серйозно обговорене з усіма учасниками ринку", - підкреслив Подзолкін.

Він зауважив: металурги прекрасно розуміють, у якому важкому стані перебуває енергетика, і намагаються допомогти. Проте не можна просто перекладати фінансовий тягар з однієї галузі на іншу.

"У разі підвищення тарифів додаткові витрати нашого заводу зростуть ще на 15%. А це – сотні мільйонів гривень. Недопустимо, коли одна галузь фінансується шляхом втрати конкурентоспроможності іншої галузі на світовому ринку", - резюмував він.

Як відомо, "Укренерго" ініціювала підвищення тарифу на диспетчеризацію електроенергії відразу на 273%, з 62 до 232,03 грн/МВт.год, а також на передачу електроенергії з 346 до 398 грн грн/МВт-год. Водночас в Українському національному комітеті Міжнародної Торгової Палати (lCC Ukrаiпе) заявили, що обґрунтування підвищення, яке надане Укренерго, містить ряд неточностей, усунення яких допоможе компанії уникнути додаткових витрат, та дозволить не підвищувати тариф на передачу електроенергії більше, ніж на 6,5%.

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тарифи (2055) конкуренція (46) електроенергія (6245)


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Зато Ахметови погладшають, за них радісно.
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14.11.2022 12:06 Відповісти
Ну звісно: висмоктуючи атомну енергетику, платити з бюджету за зелену, потім перекладаючи цей тариф на бізнес, і годуючи виборців тарифом в 1.50. Може досить мутити?
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14.11.2022 12:10 Відповісти
Юрій Подзолков, домовляйтеся з владою, щоб вона домовлялася з партнерами, щоб партнери субсидіювали вам виробництво, якщо хтось захоче, як ви кажете, нерентабельне виробництво фінансувати. Знайдіть важелі, чому партнерам потрібно це робити, що це робочі місця, потенціал галузей промисловості, який не можна втратити, який потрібен для відбудови армії і економіки і т.п. Знайдіть аргументи, це ж ваша робота.
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14.11.2022 12:15 Відповісти
зелені покидьки вбивають економіку
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14.11.2022 12:20 Відповісти
Тоді давайте нехай ляже енергетика, бо Подзолков не сказав звідки енергетики мають брати кошти на ремонти?
Якщо вам не подобаються ціни будуйте і обслуговуйте генерацію для власних потреб...
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14.11.2022 12:59 Відповісти
То в цих умовах, коли тотальне аварійне відключення через перерозподіл електропостачання, зельониє ще й експортують електроенергію, чи що?
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14.11.2022 13:00 Відповісти
Зато Рыжий свои карманы пополнит.
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14.11.2022 13:04 Відповісти
 
 