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Очільник МЗС Литви Ландсбергіс: Чим більше зброї ми надамо Україні, тим швидше завершиться війна

ландсбергіс

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав до збільшення постачання зброї Україні та наголосив, що переговори про мир будуть тільки на українських умовах.

Про це він заявив перед засіданням Ради ЄС у закордонних справах, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Мир в Україні може бути тільки на українських умовах. Спекуляції, які з'являються у публічному просторі, не допомагають. ЄС має надіслати чіткий сигнал, що ми підтримаємо Україну і мир, який буде влаштований ними", - сказав Ландсбергіс.

Міністр також заявив, що Литва пропонує запровадження дев'ятого пакета санкцій проти РФ і вже запропонувала кандидатів для включення у санкційні списки, але все ще чекає на відповідь інституцій ЄС.

"Є ті, хто каже, що ЄС вже вніс у санкції все російське, що можна було, але я з цим не погоджуся. Литва запропонувала певну кількість нових суб'єктів для нових санкцій", - сказав він.

Коментуючи звільнення Херсону, Ландсбергіс сказав, що це чергове свідчення для тих, хто не вірить, що Україна може звільнити всю свою територію.

"Головний меседж, який може бути висловлений: очевидно, що чим більше зброї ми надамо, тим швидше війна завершиться", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Треба переконати партнерів, що майбутнє України - в НАТО, а майбутнє НАТО - з Україною, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Автор: 

Литва (2437) зброя (7512) допомога (8427) Ландсбергіс Габріелюс (214)


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14.11.2022 12:10 Відповісти
Старая проверенная рабочая схема. Чем больше я поем - тем больше я посплю, чем больше я посплю - тем больше я поем
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14.11.2022 12:21 Відповісти
беззаперечна логіка..чім більше маскалів вбити зараз-тим спокійніше буде потім
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14.11.2022 12:51 Відповісти
Істину говорите, пане міністре. Дякуємо за величезну підтримку, литовські брати.
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14.11.2022 12:57 Відповісти
 
 