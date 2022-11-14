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Окупаційній владі Луганщини доручено за два тижні забезпечити теплом усе населення, - ОВА

отопление,тепло,батарея

На окупованій частині Луганської області так званій владі доручено за два тижні забезпечити теплом усе населення.

Про це повідомили у Луганській ОВА, інформує Цензор.НЕТ

В адміністрації розповіли, що традиційно значні проблеми зі стартом опалювального сезону є в окупованому Алчевську, але найбільші – у захоплених військами РФ у 2022 році громадах.

"Псевдоуряду поставлене завдання, щоб кожен мешканець зустрів зиму з теплом. Обіцяють упродовж двох тижнів в Сєверодонецьку, Лисичанську, Рубіжному та Кремінській громаді закрити увесь тепловий контур. Можливо, це й реально зробити у названі терміни, але ж зруйновані котельні від того не запрацюють", - розповіли в Луганській ОВА.

Додаткова проблема в Лисичанську. Люди понад чотири місяці чекали на ремонті пошкоджених дахів, восени із розумінням ставилися до зливу, якими затоплювалися ціли під'їзди з останнього до першої поверхні.

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Автор: 

окупація (6739) Луганська область (4890)


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14.11.2022 12:15 Відповісти
та это зеленый тормоз который переживает за видосики которые ещё в 11 выложили
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14.11.2022 12:17 Відповісти
Навіщо? відосиків вистачає
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14.11.2022 12:16 Відповісти
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14.11.2022 12:15 Відповісти
А еще счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженным
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14.11.2022 12:16 Відповісти
дайте селедку.
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14.11.2022 12:58 Відповісти
 
 