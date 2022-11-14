Окупаційній владі Луганщини доручено за два тижні забезпечити теплом усе населення, - ОВА

На окупованій частині Луганської області так званій владі доручено за два тижні забезпечити теплом усе населення.

Про це повідомили у Луганській ОВА, інформує Цензор.НЕТ

В адміністрації розповіли, що традиційно значні проблеми зі стартом опалювального сезону є в окупованому Алчевську, але найбільші – у захоплених військами РФ у 2022 році громадах.

"Псевдоуряду поставлене завдання, щоб кожен мешканець зустрів зиму з теплом. Обіцяють упродовж двох тижнів в Сєверодонецьку, Лисичанську, Рубіжному та Кремінській громаді закрити увесь тепловий контур. Можливо, це й реально зробити у названі терміни, але ж зруйновані котельні від того не запрацюють", - розповіли в Луганській ОВА.

Додаткова проблема в Лисичанську. Люди понад чотири місяці чекали на ремонті пошкоджених дахів, восени із розумінням ставилися до зливу, якими затоплювалися ціли під'їзди з останнього до першої поверхні.

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