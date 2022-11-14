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Новини Війна
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Росія не в тій позиції, аби диктувати умови. Мирна формула України лишається незмінною, - речник МЗС Ніколенко

переговори,перемовини

Спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментуючи заяви МЗС РФ про те, що виведення російських військ неприйнятне для Москви як попередня умова для початку переговорів, заявив, що РФ перебуває не в тій позиції, щоб диктувати свої умови.

Про це Ніколенко написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"У діалозі треба враховувати ситуацію на землі". Росія знаходиться не в тій позиції, аби диктувати свої умови. Мирна формула України залишається незмінною: негайне припинення війни, виведення всіх російських військ, відновлення української територіальної цілісності, компенсація завданих збитків та надання дієвих ґарантій про неповторення агресії", - написав він.

У МЗС наголосили, що за інших умов досягти сталого миру буде неможливо.

Раніше заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко заявив, що "виведення російських військ із території України неприйнятне для Москви як попередня умова для початку переговорів".

Також читайте: Україна сама ухвалюватиме рішення стосовно перемовин із РФ, - Боррель

"Наш президент неодноразово говорив про те, що ми готові до переговорів. Але ці переговори, звісно, мають враховувати ситуацію на землі", - сказав він.

Автор: 

МЗС (4158) МЗС рф (964) перемовини (2996) росія (65856) Ніколенко Олег (365)


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Топ коментарі
+29
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14.11.2022 12:46
+18
+ *****,повернення єнота !
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14.11.2022 12:41
+14
які дієіві гарантії може надати параша????????????????
тільки вступ до НАТО!
навіть якщо параша віддасть всі свої іржаві ядерні боєголовки, вірити їм не можна. вони вже так від хімічної зброї "позбавлялися".
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14.11.2022 12:19
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14.11.2022 12:21 Відповісти
А що там?
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14.11.2022 12:22 Відповісти
Ви про візит Зеленського? Чи про щось інше?
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14.11.2022 12:23 Відповісти
Що ?
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14.11.2022 12:25 Відповісти
Ну а про що ще? Він там в підвалі ОП вже на гівно зійшов.))
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14.11.2022 12:25 Відповісти
Не знаю що в Херсонi, а з твоїм пуканом відбувається💥
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14.11.2022 12:24 Відповісти
Чудо, новость с видосиками, которую ты так хочешь увидеть, была здесь на Цензоре еще в 11 часов. Только проснулся?
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14.11.2022 13:05 Відповісти
які дієіві гарантії може надати параша????????????????
тільки вступ до НАТО!
навіть якщо параша віддасть всі свої іржаві ядерні боєголовки, вірити їм не можна. вони вже так від хімічної зброї "позбавлялися".
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14.11.2022 12:19 Відповісти
Я в якій позиції? Уточніть, будь ласка.
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14.11.2022 12:19 Відповісти
Раком....Вибачте, але іншої позиції для параші, на данний момент, ну ,і в "абазримамом будущем" -НЕ ІСНУЄ....
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14.11.2022 12:53 Відповісти
+ прекращение обстрелов территории Украины
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14.11.2022 12:33 Відповісти
+ *****,повернення єнота !
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14.11.2022 12:41 Відповісти
.

представьте себе, что потом выяснится, что рассеей управляла сумасшедшая убогая карла,
а сто сорока миллионное стадо послушно шло на убой, подчиняясь его больным прихотям, убивая десятки тысяч людей в других странах, попутно у@бав сраную свою эрэфию об бетонную стену...

интересно, ******** хоть теперь уяснят себе, как важны демократические процедуры, разделение властей, их сменяемость и настоящие выборы?


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.
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14.11.2022 12:37 Відповісти
Всі імперії гинули від незміності влади. Абсолютно всі! Аксіома.
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14.11.2022 12:42 Відповісти
.

Всі імперії приречені на розпад! Аксіома. )

життездатнi зараз лише гнучкi союзи на кшталт ЕС.
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14.11.2022 12:45 Відповісти
Росія знаходиться не в тій позиції, аби диктувати свої умови. . .Джерело:

Коротко і ясно .
Ваньки , досить літати в рожевих хмарах , приходьте вже до тями нарешті . ..
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14.11.2022 12:46 Відповісти
Они ещё не поняли, что условия могут быть намного хуже, и включат названия территорий, к которым Украина не имеет отношения
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14.11.2022 12:53 Відповісти
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14.11.2022 12:46 Відповісти
а я навіть на поминки не піду. Бо буду салюти запускати; до того часу заборона перестане діяти.
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14.11.2022 14:26 Відповісти
Демілітарізація і деімперілізація Росії! Проведення свобідних і незалежних виборів в суб'єктах Російськоі Федерації і початок процеса виходу суб'єктів як незалежних країн!
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14.11.2022 12:51 Відповісти
Ваша русофобія недостатня...(с)
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14.11.2022 16:52 Відповісти
Яко на небеси и на земли
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14.11.2022 12:57 Відповісти
Предложите для переговоров ***** бесплатного адвоката да лекаря, отдельную камеру с парашей.
Нужно же учитывать реальную ситуацию
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14.11.2022 13:17 Відповісти
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14.11.2022 13:33 Відповісти
СССР дохлый был был был аж почти 70 лет...а потом бабах и сдох от Инфаркта 24 августа...внезапно..., точно так будет и с концлагерем путлера...🦍🦍🦍💀💀💀,дохляки не оживают..😛
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14.11.2022 13:59 Відповісти
В якій "позиції" зараз рашка, навіть Камасутра не знає.
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14.11.2022 14:03 Відповісти
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14.11.2022 14:56 Відповісти
 
 