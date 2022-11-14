Росія не в тій позиції, аби диктувати умови. Мирна формула України лишається незмінною, - речник МЗС Ніколенко

Спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментуючи заяви МЗС РФ про те, що виведення російських військ неприйнятне для Москви як попередня умова для початку переговорів, заявив, що РФ перебуває не в тій позиції, щоб диктувати свої умови.

Про це Ніколенко написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"У діалозі треба враховувати ситуацію на землі". Росія знаходиться не в тій позиції, аби диктувати свої умови. Мирна формула України залишається незмінною: негайне припинення війни, виведення всіх російських військ, відновлення української територіальної цілісності, компенсація завданих збитків та надання дієвих ґарантій про неповторення агресії", - написав він.

У МЗС наголосили, що за інших умов досягти сталого миру буде неможливо.

Раніше заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко заявив, що "виведення російських військ із території України неприйнятне для Москви як попередня умова для початку переговорів".

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"Наш президент неодноразово говорив про те, що ми готові до переговорів. Але ці переговори, звісно, мають враховувати ситуацію на землі", - сказав він.