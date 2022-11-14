Зеленський під час візиту до Херсону: Треба бути тут і підтримувати людей
Президент Володимир Зеленський сказав, що приїхав до Херсона, щоб "підтримати херсонців".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це глава держави заявив журналістам.
"Мені здається, треба бути тут і підтримувати людей, щоб вони відчували, що ми не просто говоримо, а реально повертаємо, реально піднімаємо наш прапор. А ще по-людськи хочеться енергію та емоції отримати від людей", - зазначив він.
Раніше повідомлялось, що Зеленський приїхав у визволений Херсон.
Топ коментарі
+37 Stanislav Bryzhyk
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+22 Fjall_Raven
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Або принаймні мати хоч міліметр совісті і не повертати до Херсону своїх вірних гнід, які його безпосередньо і здавали, на кшталт мусора-короля.
Я проти того, щоб "президент", який здав Херсон, зараз піарився на звільненні Херсона. Скромніше треба буть. Йому отримать хочеться енергію - може й отримать, кінетичну, яйцями або чим іншим...
МЫ ОСТАВЛЯЕМ СИЕ БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ (визит Зеленского в Херсон) так как Херсон это территория России !!!!!!!!!!!!!???????????..евбанные пелерасты..*** канечно территория в рамках 1278 года...
Чи те, що ЗЄ туди приїхав після того, як ЗСУ 9 місяців за Херсон кров проливали?
Херсон місто і область здали в перші дні війни, - відкрили шлях на лівобережжя Дніпра і далі за і проти течії Дніпра та його приток, з мостами, ********...
Скільки народу полягло, а скільки ще...
Отака та частина ХЕРсонщини зрадників, агентури, полєзних Кремлю ідіотів, інфікованих пропагандою Кремля...
Парадоксальна річ: безвіз відкрив кордони на весь цивілізований світ, а частина населення намагається вернутися в табір, під канчуки наглядачів...
Треба було пройти через Бучу, Маріуполь... щоб усвідомити... що таке Україна, батьківщина, земля дідів, прадідів...
А ЗСУ - СЛАВА!СЛАВА!СЛАВА!
Як же ж так вийшло, що Херсон вже на 2-й день вторгнення був окупований, незважаючи на те, що ЗЄ за півроку знав про напад?
***** криворога...
в кабінетах міст, до яких війна не дійшла пішки. В нашій країні ще мінімум 5-6 таких потенційних "Херсонів".
І ці пі***аси сидять на своїх місцях ще з часів Ющенка, їм люба влада рідна, аби морда була жирна.
За охороною, на голову вищою за нього.