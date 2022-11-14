Зеленський під час візиту до Херсону: Треба бути тут і підтримувати людей

Президент Володимир Зеленський сказав, що приїхав до Херсона, щоб "підтримати херсонців".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це глава держави заявив журналістам.

"Мені здається, треба бути тут і підтримувати людей, щоб вони відчували, що ми не просто говоримо, а реально повертаємо, реально піднімаємо наш прапор. А ще по-людськи хочеться енергію та емоції отримати від людей", - зазначив він.

Раніше повідомлялось, що Зеленський приїхав у визволений Херсон.

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