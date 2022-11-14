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Новини Війна
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Зеленський під час візиту до Херсону: Треба бути тут і підтримувати людей

зеленський

Президент Володимир Зеленський сказав, що приїхав до Херсона, щоб "підтримати херсонців".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це глава держави заявив журналістам.

"Мені здається, треба бути тут і підтримувати людей, щоб вони відчували, що ми не просто говоримо, а реально повертаємо, реально піднімаємо наш прапор. А ще по-людськи хочеться енергію та емоції отримати від людей", - зазначив він.

Раніше повідомлялось, що Зеленський приїхав у визволений Херсон.

Читайте: На саміті G-20 ми дамо відповіді на питання, що зараз звучать, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24222) Херсон (3418)


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Топ коментарі
+37
А ще можна було не здавати Херсон.
Або принаймні мати хоч міліметр совісті і не повертати до Херсону своїх вірних гнід, які його безпосередньо і здавали, на кшталт мусора-короля.
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14.11.2022 12:21
+22
межпрочім поки не видно шоб херсонці зустрічали його так же як і ЗСУ.
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14.11.2022 12:25
+22
Якби не ти зі своєю зеленою бандою, піз..к недороблений, то рашисти до Херсону і не дійшли б. Всі смерті військових і мирних на твоїй совісті, падло продажне.
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14.11.2022 12:32
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А ще можна було не здавати Херсон.
Або принаймні мати хоч міліметр совісті і не повертати до Херсону своїх вірних гнід, які його безпосередньо і здавали, на кшталт мусора-короля.
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14.11.2022 12:21 Відповісти
Я правильно зрозумів - ви проти того, що президент відвідав у Херсон?
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14.11.2022 12:43 Відповісти
Подлиз не защитан: не убедительно.
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14.11.2022 12:51 Відповісти
А може це ТЫ(ви)?
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14.11.2022 12:52 Відповісти
Не правильно.
Я проти того, щоб "президент", який здав Херсон, зараз піарився на звільненні Херсона. Скромніше треба буть. Йому отримать хочеться енергію - може й отримать, кінетичну, яйцями або чим іншим...
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14.11.2022 13:41 Відповісти
ти- не МИ...
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14.11.2022 12:22 Відповісти
будь
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14.11.2022 12:23 Відповісти
межпрочім поки не видно шоб херсонці зустрічали його так же як і ЗСУ.
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14.11.2022 12:25 Відповісти
РЕАКЦИЯ ЕРШИКА ПИСЬКИ (пескова)
МЫ ОСТАВЛЯЕМ СИЕ БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ (визит Зеленского в Херсон) так как Херсон это территория России !!!!!!!!!!!!!???????????..евбанные пелерасты..*** канечно территория в рамках 1278 года...
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14.11.2022 12:30 Відповісти
даешь песь.кова к хромой лошади мож и его закочурит
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14.11.2022 12:34 Відповісти
Достойно уважения
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14.11.2022 12:24 Відповісти
Те що ЗЄ здав Херсон?

Чи те, що ЗЄ туди приїхав після того, як ЗСУ 9 місяців за Херсон кров проливали?
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14.11.2022 12:39 Відповісти
ганьбище. емоцій йому треба. сподіваюсь, херсонці плюнуть йому в обличчя там, за все, що він для них зробив.
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14.11.2022 12:24 Відповісти
ХЕРсонщина - connotatio/ конота́ція, тобто додаткове значення, відтінок, які...

Херсон місто і область здали в перші дні війни, - відкрили шлях на лівобережжя Дніпра і далі за і проти течії Дніпра та його приток, з мостами, ********...

Скільки народу полягло, а скільки ще...

Отака та частина ХЕРсонщини зрадників, агентури, полєзних Кремлю ідіотів, інфікованих пропагандою Кремля...

Парадоксальна річ: безвіз відкрив кордони на весь цивілізований світ, а частина населення намагається вернутися в табір, під канчуки наглядачів...

Треба було пройти через Бучу, Маріуполь... щоб усвідомити... що таке Україна, батьківщина, земля дідів, прадідів...
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14.11.2022 12:26 Відповісти
Немає слів, лише нецензурні!..
А ЗСУ - СЛАВА!СЛАВА!СЛАВА!
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14.11.2022 12:27 Відповісти
Наглейшей и циничнейшей субстанции не существует в этом мире
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14.11.2022 12:29 Відповісти
Ко всему , ему еще и все до балды... но янки чем-то его прищемили(его греховным) , шо став бiльш-менш шовковий.
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14.11.2022 12:32 Відповісти
Банально-безэмоцiональне сiре слово "треба". Шо-та гундосика поперло на антирекламу(предвыборную). Не слухняний який. Йому ж казали, шо рейтинг пдвищиться, ти(ви) лишень помовч.
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14.11.2022 12:30 Відповісти
Козел
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14.11.2022 12:30 Відповісти
валодя, а пачіму бєз сватов і квартала ?
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14.11.2022 12:30 Відповісти
Накаркайте, шобы второй ходкой приперлись на горе людей зубоскалить, на последее бабло обирать.
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14.11.2022 12:36 Відповісти
Каюсь
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14.11.2022 13:14 Відповісти
Якби не ти зі своєю зеленою бандою, піз..к недороблений, то рашисти до Херсону і не дійшли б. Всі смерті військових і мирних на твоїй совісті, падло продажне.
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14.11.2022 12:32 Відповісти
А мог бы на саммите G20 нам новые пакеты военной и финансовой помощи выбивать.
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14.11.2022 12:35 Відповісти
Хм... А де ж ти був весь 2021 рік?

Як же ж так вийшло, що Херсон вже на 2-й день вторгнення був окупований, незважаючи на те, що ЗЄ за півроку знав про напад?

***** криворога...
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14.11.2022 12:35 Відповісти
Добре. Я бачу тут самі військові експерти. Коли атакували Київ, Харьків треба було негайно діяти з порожнього. Зелений зробив помилку я його не боронню. Але військова стратегія не можу працювати так як треба на всіх напрямах. До Херсона треба було багато чого зробити і як найменьше мати страт. Для того командування на початку не кинули бійців в чисте поле бо там 100км чисте поле а найпірв розчистили дорогу і це трвало місяці бо логістика і стратегія так працює. Передислокація дорого коштує. Щоб кинути один напрям треба найпірв його забезпечити....А у нас тільки здали і здали а направді не було можливості. Як Харків прикрили то і Херсон став цілью...
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14.11.2022 12:36 Відповісти
Бла-бла-бла. А кацапи не по чистому полю йшли ? А де була артилерія і що робила, а розвідка що говорила ітд ітп ... , тобто ЧОМУ ТАКИЙ НАПРЯМОК БУВ БЕЗ ПРИКРИТТЯ ???
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14.11.2022 13:20 Відповісти
Як би ви знали скільки гнид сидить
в кабінетах міст, до яких війна не дійшла пішки. В нашій країні ще мінімум 5-6 таких потенційних "Херсонів".
І ці пі***аси сидять на своїх місцях ще з часів Ющенка, їм люба влада рідна, аби морда була жирна.
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14.11.2022 16:15 Відповісти
В Бахмут за емоціями, бажано зі всім зеленим ницим кодлом, Беню замість поварихи, вперед, тварюки, емоцій жабі захотілос
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14.11.2022 12:41 Відповісти
Який сміливий герой!
За охороною, на голову вищою за нього.

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14.11.2022 12:49 Відповісти
Ну да, там и нагибаться (с перепугу), от любого не привычного шороха - излишне.
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14.11.2022 12:57 Відповісти
Херой
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14.11.2022 13:19 Відповісти
Чи це чмо Z розкаже нарешті в Херсоні хто здав місто москалям?
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14.11.2022 12:50 Відповісти
За ЗСУ повертається мафія!
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14.11.2022 12:50 Відповісти
Прикро !
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14.11.2022 12:56 Відповісти
добрячої піздюліни треба тобі від людей отримати, мразь зелена
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14.11.2022 13:02 Відповісти
А чому не підтримав і не був там в момент вторгнення ворога? Хто погодив розмінування мостів і відведення військ? Таке ніколи не забувається і зрада і визволення!
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14.11.2022 13:14 Відповісти
может население перестанет выбирать себе кацапскую власть
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14.11.2022 13:28 Відповісти
Як боневтік швиденько поїхав піаритися, звичайно ще й з купою зрадників
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14.11.2022 13:29 Відповісти
малоПИД...роский, бенин Нарко-Дегенерат, расскажи людям как баканов, Елдак и верещюк с твоей подачи, согласно Оманским договорнякам сдали юг Украины!!!
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14.11.2022 13:48 Відповісти
Невдячні херсонці бубочці фонтанчик не оганізували , щоб він міг пострибати в ньому як в Маріуполі .
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14.11.2022 13:49 Відповісти
...пострибати козликом.
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14.11.2022 13:56 Відповісти
Чому херсонці не вийшли з плакатами "ХТО ЗДАВ ХЕРСОН*?"
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14.11.2022 14:05 Відповісти
А кто тада ж голосовал?
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14.11.2022 17:50 Відповісти
а де люди ?
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14.11.2022 14:33 Відповісти
Мож инкогнито появился и зненацька зчез, чтобы никто не пришел, да 3-х этажних не нагилив.
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14.11.2022 17:54 Відповісти
 
 